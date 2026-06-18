Hon Hai Technology Group (Foxconn) acelera su liderazgo mundial en fábricas de IA e infraestructura en VivaTech de Europa

TAIPÉI y PARÍS, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE:2317), el mayor proveedor de servidores de inteligencia artificial a nivel mundial, acelera su liderazgo internacional en fábricas de IA e infraestructura de IA soberana con una muestra de sus capacidades de integración total en VivaTech, que incluye además la supercomputadora de IA a escala de rack más avanzada del mundo.

En lo que se considera el debut de Foxconn en Europa y un guiño al evento de emprendimientos y tecnología más grande de Europa, el mayor fabricante de artículos electrónicos del mundo llevó tecnología de última generación, como las plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA HGX y las arquitecturas NVIDIA MGX, así como dos de sus vehículos eléctricos y los avances en robótica humanoide.

"Foxconn está aprovechando las oportunidades de transformación y modelos empresariales diversificados en distintos sectores europeos. Al promover la colaboración tecnológica con la industria, las empresas emergentes, el gobierno y las instituciones académicas, consolidamos nuestra presencia en Europa siguiendo el modelo de 'Construir, operar, localizar' [BOL, por sus siglas en inglés]", expresó James Wu, vicepresidente y portavoz de Foxconn, al referirse al innovador modelo empresarial BOL que apoya a las comunidades locales.

Al resaltar la importancia del mercado, Foxconn, junto con socios como Bull de Francia, una de las principales empresas en informática avanzada e IA, y NVIDIA, anunciaron además un hito estratégico para el desarrollo de la plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL72 de Europa, que se comercializará bajo la marca Bull.

Ubicada en el stand 2B41 de Foxconn, la plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL72 representa la próxima frontera de la IA agéntica. Por otra parte, también estuvieron en exhibición la plataforma NVIDIA HGX Rubin NVL8 y el sistema NVIDIA MGX 4U, para reafirmar los puntos fuertes del grupo en materia de fabricación de racks de IA de alta densidad, bandejas de cómputo, enfriamiento líquido, suministro de energía e integración de sistemas. Asimismo, con su división comercial especializada para operaciones de supercomputación con IA y en la nube, Visionbay.ai, un colaborador de NVIDIA de servicios en la nube (NCP, por sus siglas en inglés), el grupo presentó soluciones integrales que abarcan desde la totalidad de los procesos de las operaciones de la fábrica de IA hasta los servicios técnicos y los ecosistemas de aplicaciones.

Por primera vez en Europa, el público puede ver y probar dos vehículos eléctricos modernos ofrecidos por la división de Foxconn FOXTRON Vehicle Technologies que opera bajo el modelo empresarial de Diseño y Fabricación por Contrato (CDMS, por sus siglas en inglés). El crossover deportivo MODEL B (vendido en Taiwán bajo la marca BRIA) y el vehículo utilitario multipropósito de estilo de vida MODEL D representan las capacidades del grupo en plataformas de vehículos eléctricos, diseño total de vehículos, cabinas inteligentes y arquitecturas electrónicas y eléctricas (E/E) avanzadas.

Por su parte, el humanoide con ruedas demuestra la colaboración con ambos brazos para tareas de ensamblaje de precisión. La inteligencia integrada se deriva de situaciones reales en la fábrica, y combina entrenamiento a partir de simulaciones con la iteración en sitio para favorecer la implementación rápida y la distribución ampliable en todas las plantas de fabricación.

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FUENTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)