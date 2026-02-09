Horizons muda de nome para Remote People, expandindo além de um EOR para serviços completos de contratação global

A plataforma global de contratação com ciclo de vida completo agora recruta, emprega e incorpora em mais de 150 países.

NOVA YORK, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Horizons, uma EOR global, anunciou hoje que está mudando de nome para Remote People.

A mudança de nome reflete a evolução da empresa de um provedor Employer of Record (EOR) para uma plataforma de contratação e expansão de ciclo de vida completo. A Remote People recruta profissionais, contrata-os em conformidade com a legislação e apoia a incorporação de entidades em mais de 150 países.

Remote People – Dashboard

"Horizontes era o nome apropriado para o nosso começo. Remote People é o nome adequado para o nosso futuro," afirmou Antoine Boquen, CEO da Remote People. "Não somos mais apenas uma EOR. Cuidamos de todo o processo de contratação e expansão, desde o recrutamento até a contratação em conformidade com as normas e a incorporação. O nome reflete exatamente o que fazemos — somos as pessoas por trás de sua força de trabalho remota."

Um único parceiro desde a primeira contratação até a presença local

A Remote People agora oferece serviços de Employer of Record, juntamente com recrutamento interno, gestão de contratados, US PEO, mobilidade global e consultoria em incorporação de entidades.

Lucrativa desde 2020, a empresa tem crescido de forma sustentável, em vez de ser financiada por capital de risco. O foco tem sido a infraestrutura e o suporte humano dedicado, em oposição ao desenvolvimento de vendas e marketing.

"Investimos em compliance, não em outdoors", como resumiu Boquen.

Em números

Mais de 3.000 empresas atendidas em mais de 150 países. Classificada em 1º lugar na G2 em Facilidade de Uso, Melhor Suporte e Melhor Adequação às Necessidades. 97% de retenção anual de clientes.

O que isso significa para os clientes

Os clientes existentes da Horizons experimentarão uma transição perfeita. Todos os contratos, serviços e relacionamentos de conta permanecem inalterados. A nova marca será lançada em toda a plataforma, comunicações e faturamento nas próximas semanas.

A marca Remote People está disponível hoje em remotepeople.com. As empresas podem agendar uma consulta em remotepeople.com/contact/ e os clientes existentes podem fazer login para a experiência atualizada.

Sobre a Remote People

A Remote People (anteriormente Horizons) é a plataforma global de emprego de ciclo de vida completo criada para recrutar, empregar e incorporar. Com sede em Nova York, a empresa opera em mais de 150 países com suporte humano especializado.

Escolhida por de mais de 3.000 empresas e classificada em primeiro lugar no G2 pelos critérios de Facilidade de Uso, Melhor Suporte e Melhor Adequação às Necessidades. Serviço de nível empresarial. Preços para crescimento.

Saiba mais em remotepeople.com.

