Horizons、Remote Peopleへブランド刷新----EORを超えたフルサービスのグローバル採用へ拡大

フルライフサイクル対応のグローバル採用プラットフォームとして、現在150か国以上で人材採用、雇用、法人設立をサポートしています。

ニューヨーク、2026年2月9日/PRNewswire/ -- グローバルなEmployer of RecordであるHorizonsは本日、社名をRemote Peopleにリブランドすると発表しました。

このリブランドは、同社が単なるEmployer of Recordの提供者から、フルライフサイクル対応の採用・事業拡張プラットフォームへと進化したことを反映しています。Remote Peopleは、150か国以上で人材の採用、法令遵守に基づく雇用、法人設立のサポートを行っています。

Remote People - Dashboard

「Horizonsは、私たちがスタートしたときにふさわしい名前でした。Remote Peopleは、私たちが向かう未来にふさわしい名前です」と、Remote PeopleのCEO Antoine Boquen氏は述べました。「私たちはもはや単なる EORではありません。採用から法令遵守に基づく雇用、法人設立に至るまで、採用と事業拡張のプロセス全体をサポートしています。この名前は、私たちの事業内容を端的に表しています——リモートワークチームを支える存在、それが私たちです」。

初回採用から現地拠点設立まで、ワンストップのパートナー

Remote Peopleは、Employer of Recordサービスに加え、社内採用、契約社員管理、米国 PEO、グローバルモビリティ、法人設立アドバイザリーを提供しています。

2020年以降黒字経営を維持しており、同社はベンチャーキャピタルに依存することなく、持続可能な成長を遂げています。同社は、営業開発やマーケティングよりも、インフラと専任の人的サポートに重点を置いてきました。

「私たちは看板ではなく、コンプライアンスに投資しています」と、Boquen氏は簡潔に述べました。

数字で見ると、

150か国以上で3,000社以上の企業にサービス提供しています。G2 において「使いやすさ」「サポートの充実度」「ニーズへの適合度」で第1位にランクイン。年間顧客継続率は97%。

顧客にとっての意味

既存のHorizonsの顧客は、スムーズな移行を体験できます。すべての契約、サービス、アカウント関係は従来通り変更ありません。新しいブランドは、今後数週間にかけてプラットフォーム、各種コミュニケーション、請求書類に順次展開されます。

Remote Peopleブランドは本日より、remotepeople.comで公開されています。企業はremotepeople.com/contact/で相談の予約ができ、既存の顧客はログインして新しい体験をご利用いただけます。

Remote Peopleについて

Remote People（旧Horizons）は、採用、雇用、法人化のためのフルライフサイクルのグローバル雇用プラットフォームです。本社をニューヨークに置き、150か国以上で専任の人的サポートを提供しています。

3,000社以上の企業から信頼され、G2では「使いやすさ」「サポートの充実度」「ニーズへの適合度」で第1位にランクインしています。企業レベルのサービス。成長のための価格設定。

詳細はremotepeople.comをご覧ください。

SOURCE Remote People