Horizons change de nom pour devenir Remote People et étend ses services au-delà de ceux d'un employeur de référence pour proposer des services complets de recrutement à l'échelle mondiale

Désormais la plateforme d'embauche mondiale à cycle de vie complet recrute, emploie et procède à des constitutions dans plus de 150 pays

NEW YORK, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- Horizons, l'employeur mondial de référence, a annoncé aujourd'hui qu'elle changeait de nom pour devenir Remote People.

Le changement de marque reflète l'évolution de l'entreprise, qui est passée du statut d'employeur de référence à celui de plateforme d'embauche et d'expansion à cycle de vie complet. Remote People recrute des talents, les emploie dans le respect des règles et soutient la constitution d'entités dans plus de 150 pays.

Remote People - Dashboard

« Horizons était le nom qui convenait à nos débuts. Remote People convient mieux à notre nouvelle orientation », a déclaré Antoine Boquen, PDG de Remote People. « Nous ne sommes plus seulement un employeur de référence (Employer of Record, EOR). Nous prenons en charge l'ensemble de l'expérience d'embauche et d'expansion, du recrutement à l'embauche conforme, jusqu'à la constitution. Le nom dit exactement ce que nous faisons — nous sommes l'entreprise qui sous-tend votre personnel à distance. »

Un seul partenaire de la première embauche à la présence locale

Remote People propose désormais des services d'employeur de référence, ainsi que des services de recrutement interne, de gestion des sous-traitants, de PEO (Professional Employer Organization, ou organisation professionnelle de l'emploi) américaine, de mobilité mondiale et de conseil en matière de constitution d'entités.

Rentable depuis 2020, l'entreprise s'est développée de manière durable, sans être soutenue par du capital-risque. L'accent a été mis sur les infrastructures et le soutien humain spécialisé, plutôt que sur le développement des ventes et le marketing.

« Nous investissons dans la conformité, pas dans les panneaux d'affichage », a poursuivi M. Boquen.

Quelques chiffres

Plus de 3 000 entreprises desservies dans plus de 150 pays. Classé n°1 sur G2 dans les catégories Facilité d'utilisation, Meilleur support et Meilleure adéquation aux besoins. 97 % de rétention annuelle des clients.

Ce que cela signifie pour les clients

Les clients actuels d'Horizons bénéficieront d'une transition en douceur. Tous les contrats, services et relations de compte resteront inchangés. La nouvelle marque sera déployée sur la plateforme, dans les communications et dans les documents de facturation au cours des prochaines semaines.

La marque Remote People est lancée aujourd'hui ainsi que le site remotepeople.com. Les entreprises peuvent planifier une consultation à l'adresse remotepeople.com/contact/ et les clients existants peuvent se connecter pour bénéficier d'une expérience actualisée.

À propos de Remote People

Remote People (anciennement Horizons) est la plateforme mondiale d'emploi à cycle de vie complet conçue pour recruter, employer et constituer des entités. Basée à New York, l'entreprise est présente dans plus de 150 pays et dispose d'une assistance humaine dédiée.

Plus de 3 000 entreprises lui font confiance et la société est classée n° 1 sur G2 dans les catégories Facilité d'utilisation, Meilleur support et Meilleure adéquation aux besoins. Un service de niveau entreprise. Une tarification axée sur la croissance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur remotepeople.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888850/WhatsApp_Image_2026_02_06_at_15_11_13.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2888849/RP_Stacked_Light_Logo.jpg