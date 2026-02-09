Horizons更名為Remote People，業務範圍從名義僱主服務拓展至全球全方位招聘服務

Remote People首席執行官Antoine Boquen表示：「Horizons這個名字契合我們創業之初的定位。Remote People則更符合我們未來的發展方向。我們不再僅僅是一家名義僱主服務提供商。我們提供從招聘到合規僱傭，再到企業實體組建的完整招聘與擴張服務體驗。公司名稱精準詮釋了我們的業務——我們是客戶遠程工作團隊背後的支持力量。」

從首次招聘到實現本地化佈局，全程僅需單一合作夥伴

Remote People如今在提供名義僱主服務的同時，還提供內部招聘、承包商管理、美國專業僱主組織(PEO)服務、全球人才流動服務以及企業實體組建咨詢服務。

該公司自2020年起便實現盈利，其發展模式以可持續增長為主，而非依賴風險投資支撐。該公司始終聚焦於基礎設施建設和專業人力支持體系構建，而非側重銷售開發與市場營銷。

正如Boquen簡潔地概述的那樣，「我們投資於合規建設，而非廣告牌宣傳。」

用數字說話

業務覆蓋150多個國家，已為3000餘家企業提供服務。在G2平台用戶評價中，憑借易用性、最佳支持服務及最貼合需求三項指標榮膺榜首。客戶年留存率達97%。

這對客戶意味著什麼

Horizons現有客戶將享受無縫銜接。所有合同、服務及賬戶關係均保持不變。新品牌標識將在未來數周內陸續被應用於平台界面、對外溝通及發票系統。

Remote People品牌今天正式上線，官網為remotepeople.com。企業可以訪問remotepeople.com/contact/預約咨詢，現有客戶登錄後即可體驗全新升級服務。

Remote People簡介

Remote People（前身為Horizons）是一家覆蓋全球全週期就業服務的平台，專注於為企業提供招聘、僱傭及企業實體組建的一站式解決方案。該公司總部位於紐約，業務遍及150多個國家，配備專業團隊提供全程人力支持服務。

3000餘家企業信賴之選，在G2平台憑借易用性、最佳支持服務及最貼合需求三項指標榮膺榜首。提供企業級服務，定價策略助力業務增長。

垂詢詳情，請訪問remotepeople.com。

SOURCE Remote People