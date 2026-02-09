Horizons se renueva como Remote People y se expande más allá de empleador de registro

-Horizons se renueva como Remote People y se expande más allá de EOR para ofrecer un servicio integral de contratación

La plataforma de contratación global de ciclo completo ahora recluta, emplea e incorpora personal en más de 150 países.

NUEVA YORK, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Horizons, el empleador de registro a nivel mundial, anunció hoy que cambiará su nombre a Remote People.

El cambio de marca refleja la evolución de la empresa, que pasó de ser un proveedor de Empleador de Registro a una plataforma integral de contratación y expansión. Remote People recluta talento, lo emplea cumpliendo con las normativas y facilita la constitución de entidades en más de 150 países.

Remote People - Dashboard

"Horizons era el nombre perfecto para nuestros inicios. Remote People es el nombre perfecto para nuestro futuro", afirmó Antoine Boquen, consejero delegado de Remote People. "Ya no somos solo un EOR. Nos encargamos de toda la experiencia de contratación y expansión, desde el reclutamiento hasta la contratación conforme a las normativas y la constitución. El nombre refleja exactamente lo que hacemos: somos las personas que están detrás de su fuerza laboral remota".

Un socio único desde la primera contratación hasta la presencia local

Remote People ahora ofrece servicios de Empleador de Registro, además de reclutamiento interno, gestión de contratistas, US PEO, movilidad global y asesoría para la constitución de entidades.

Rentable desde 2020, la empresa ha crecido de forma sostenible, en lugar de depender del capital de riesgo. Se ha centrado en la infraestructura y el apoyo humano dedicado, en lugar del desarrollo de ventas y el marketing.

"Invertimos en cumplimiento normativo, no en vallas publicitarias", como lo expresó Boquen concisamente.

En cifras

Más de 3.000 empresas atendidas en más de 150 países. Puesto número 1 en G2 por facilidad de uso, excelente soporte y cumplimiento de requisitos. 97 % de retención anual de clientes.

Qué significa esto para los clientes

Los clientes actuales de Horizons experimentarán una transición fluida. Todos los contratos, servicios y relaciones con las cuentas se mantienen sin cambios. La nueva imagen de marca se implementará en la plataforma, las comunicaciones y la facturación en las próximas semanas.

La marca Remote People ya está disponible en remotepeople.com. Las empresas pueden programar una consulta en remotepeople.com/contact/ y los clientes actuales pueden iniciar sesión para disfrutar de la experiencia actualizada.

Acerca de Remote People

Remote People (anteriormente Horizons) es la plataforma global de empleo de ciclo completo, diseñada para reclutar, emplear e incorporar. Con sede en Nueva York, la empresa opera en más de 150 países con un equipo humano dedicado.

Más de 3.000 empresas confían en nosotros y ocupa el primer puesto en G2 en facilidad de uso, excelente soporte y cumplimiento de requisitos. Servicio empresarial. Precios adaptados al crecimiento.

Más información en remotepeople.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888850/WhatsApp_Image_2026_02_06_at_15_11_13.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2888849/RP_Stacked_Light_Logo.jpg