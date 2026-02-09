Horizons firmiert künftig unter Remote People und erweitert Angebot über EOR hinaus zur globalen Full-Service-Personalbeschaffung

Die Plattform für Full-Service-Personalbeschaffung rekrutiert, beschäftigt und unterstützt mittlerweile Unternehmen bei der Unternehmensgründung in mehr als 150 Ländern.

NEW YORK, 9. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Horizons, ein globaler Anbieter von Employer-of-Record-Services (EOR), zu Deutsch ein Arbeitgeber-auf-dem-Papier-Dienstleister ist, gab heute bekannt, dass das Unternehmen künftig unter dem Namen Remote People auftritt.

Die Umfirmierung spiegelt die Weiterentwicklung des Unternehmens wider, von einem Employer-of-Record-Anbieter hin zu einer Plattform, die Personalgewinnung sowie Expansion über den gesamten Einstellungsprozess hinweg abdeckt. Remote People rekrutiert Personal, beschäftigt sie rechtskonform und unterstützt die Unternehmensgründung in mehr als 150 Ländern.

„Horizons war der richtige Name für unseren Firmenstart. Remote People ist der richtige Name für das, was vor uns liegt", sagte Antoine Boquen, Geschäftsführer von Remote People. „Wir sind nicht mehr nur ein EOR. Wir kümmern uns um den gesamten Einstellungs- und Expansionsprozess, von der Personalgewinnung über die rechtskonforme Beschäftigung bis hin zur Unternehmensgründung. Der Name sagt genau das aus, was wir tun – wir sind die Menschen hinter Ihrer Remote-Belegschaft."

Ein einziger Partner von der ersten Einstellung bis zur lokalen Präsenz

Remote People bietet Employer-of-Record-Services jetzt zusammen mit interner Personalgewinnung, Management von Auftragnehmern, US PEO, globaler Mobilität sowie Beratung zur Unternehmensgründung.

Seit 2020 arbeitet das Unternehmen profitabel und ist nachhaltig gewachsen, statt durch Risikokapital künstlich gestützt zu werden. Der Schwerpunkt lag auf Infrastruktur sowie persönlicher Unterstützung durch Menschen, nicht auf Vertriebsaufbau und Marketing.

„Wir investieren in Compliance, nicht in Plakatwände", brachte Boquen es auf den Punkt.

Die Zahlen

Mehr als 3000 Unternehmen in mehr als 150 Ländern betreut. Auf Platz 1 bei G2 in den Kategorien „Ease of Use", „Best Support" sowie „Best Meets Requirements". Jährliche Kundenbindungsrate: 97 %.

Was das für Kunden bedeutet

Bestehende Horizons-Kunden erleben einen nahtlosen Übergang. Alle Verträge, Dienstleistungen und Kundenbeziehungen bleiben unverändert. Das neue Branding wird in den kommenden Wochen auf der Plattform, in der Kommunikation und bei der Rechnungsstellung eingeführt.

Die Marke Remote People ist ab heute auf remotepeople.com online. Unternehmen können auf remotepeople.com/contact/ einen Beratungstermin vereinbaren und bestehende Kunden können sich anmelden, um die neue Version zu nutzen.

Informationen zu Remote People

Remote People (ehemals Horizons) ist eine globale Plattform über den gesamten Beschäftigungszyklus, die rekrutiert, rechtskonform beschäftigt und bei der Unternehmensgründung unterstützt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in mehr als 150 Ländern mit persönlicher Unterstützung durch ein engagiertes Team aktiv.

Mehr als 3000 Unternehmen vertrauen auf Remote People; zudem ist das Unternehmen bei G2 auf Platz 1 in den Kategorien „Ease of Use", „Best Support" sowie „Best Meets Requirements" gelistet. Service auf Unternehmensebene. Preisgestaltung für Wachstum.

Weitere Informationen finden Sie auf remotepeople.com.

