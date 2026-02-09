Horizons cambia su nombre a Remote People y amplía sus servicios más allá de EOR para ofrecer contratación global de servicio completo

La plataforma de contratación global para ciclo de vida completo ahora recluta, emplea e incorpora personal en más de 150 países.

NUEVA YORK, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Horizons, la empresa global Employer of Record, anunció hoy que cambiará su nombre a Remote People.

El cambio de marca refleja la evolución de la empresa de un proveedor de Employer of Record a una plataforma de contratación y expansión de ciclo de vida completo. Remote People reclutan talento, los contrata conforme a la normativa y apoya la incorporación de entidades en más de 150 países.

Remote People: panel de control

"Horizons era el nombre correcto para el lugar donde comenzamos. Remote People es el nombre correcto para e lugar hacia donde vamos", afirmó Antoine Boquen, CEO de Remote People. "Ya no somos solo una EOR. Nos encargamos de la experiencia completa de contratación y expansión, desde el reclutamiento hasta la contratación conforme a la normativa, pasando por la incorporación. El nombre dice exactamente lo que hacemos: somos las personas detrás de su fuerza laboral remota".

Un solo socio desde la primera contratación hasta la presencia local

Remote People ahora ofrece servicios de Employer of Record junto con reclutamiento interno, gestión de contratistas, PEO en EE. UU., movilidad global y asesoramiento de incorporación de entidades.

La empresa, que es rentable desde 2020, ha crecido de manera sostenible, en lugar de depender del capital riesgo. La atención se ha centrado en la infraestructura y una dedicada asistencia humana, en contraposición al desarrollo de ventas y marketing.

"Invertimos en cumplimiento de la normativa, no en vallas publicitarias", como resumió Boquen.

Por los números

Más de 3000 empresas atendidas en más de 150 países. Clasificado #1 en G2 por facilidad de uso, mejor asistencia y mejor cumplimiento con los requisitos. 97 % de retención anual de clientes.

Lo que esto significa para los clientes

Los clientes existentes de Horizons experimentarán una transición sin problemas. Todos los contratos, servicios y relaciones de cuenta permanecen sin cambios. La nueva marca se implementará en toda la plataforma, las comunicaciones y la facturación en las próximas semanas.

La marca Remote People ya está disponible en remotepeople.com. Las empresas pueden programar una consulta en remotepeople.com/contact/ y los que ya son clientes pueden iniciar sesión para obtener la experiencia actualizada.

Acerca Remote People

Remote People (anteriormente Horizons) es la plataforma de empleo global de ciclo de vida completo creada para reclutar, emplear e incorporar personal. Con sede en Nueva York, la empresa opera en más de 150 países con una dedicada asistencia humana.

Cuenta con la confianza de más de 3000 empresas y ocupa el primer puesto en G2 en cuanto a facilidad de uso, mejor asistencia y mejor cumplimiento de los requisitos. Servicio de nivel empresarial. Precio orientado al crecimiento.

Obtenga más información en remotepeople.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888982/WhatsApp_Image_2026_02_06_at_15_11_13.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2888983/RP_Logo_Stacked_Light_Logo.jpg

FUENTE Remote People