호라이즌스, 리모트 피플로 리브랜딩… EOR 넘어 풀서비스 글로벌 채용으로 확장

전 세계 150개국 이상에서 채용•고용•법인 설립까지 아우르는 전주기(Full-lifecycle) 글로벌 채용 플랫폼

뉴욕 2026년 2월 9일 /PRNewswire/ -- 글로벌 기록상 고용주(EOR) 기업 호라이즌스(Horizons)가 리모트 피플(Remote People)로 사명을 변경한다고 발표했다.

이번 리브랜딩은 EOR 제공업체에서 전주기 채용 및 확장 플랫폼으로 진화하는 회사의 변화를 반영한다. 리모트 피플은 전 세계 150개국 이상에서 인재를 채용하고, 규정을 준수하여 고용하며, 법인 설립을 지원한다.

Remote People - Dashboard

리모트 피플의 앙투안 보켄(Antoine Boquen) 최고경영자(CEO)는 "호라이즌스가 우리가 시작한 곳과 어울리는 이름이었다면, 리모트 피플은 우리가 나아갈 곳에 어울리는 이름"이라며 "우리는 더 이상 EOR에 국한되지 않는다. 채용부터 규정 준수 고용, 법인 설립까지 전체 채용 및 확장 경험을 관리한다. 새로운 이름은 우리가 하는 일을 그대로 말해준다. 우리는 고객의 원격 인력을 뒷받침하는 사람들이다"라고 밝혔다.

첫 채용부터 현지 진출까지 함께하는 단일 파트너

리모트 피플은 EOR 서비스와 함께 사내 채용, 계약직 관리, 미국 PEO, 글로벌 모빌리티, 법인 설립 자문 서비스를 제공한다.

리모트 피플은 2020년 이후 지속적으로 흑자를 유지해 왔으며, 벤처캐피털에 의존하기보다는 지속 가능한 방식으로 성장해 왔다. 회사의 초점은 영업 개발 및 마케팅보다 인프라와 전담 인력 지원에 맞춰졌다.

보켄 CEO는 "우리는 광고판이 아닌 컴플라이언스에 투자한다"고 간결하게 표현했다.

주요 성과 지표

150개국 이상에서 3,000개 이상의 기업에 서비스 제공. G2에서 사용 편의성(Ease of Use), 최고의 지원(Best Support), 요구사항 충족(Best Meets Requirements) 부문 1위 선정. 연간 고객 유지율 97%.

고객에게 미치는 영향

기존 호라이즌스 고객은 별도의 절차 없이 원활한 전환을 경험하게 된다. 모든 계약, 서비스, 계정 관계는 그대로 유지되며, 향후 몇 주 동안 플랫폼, 커뮤니케이션, 청구서 전반에 새로운 브랜드가 순차적으로 적용될 예정이다.

리모트 피플 브랜드는 2월 9일부터 remotepeople.com에서 확인할 수 있다. 기업은 remotepeople.com/contact/에서 상담을 예약할 수 있으며, 기존 고객은 업데이트된 환경으로 로그인할 수 있다.

리모트 피플 소개

리모트 피플(구 호라이즌스)은 채용, 고용, 법인 설립을 위해 구축된 전주기 글로벌 고용 플랫폼이다. 미국 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 전 세계 150개국 이상에서 전담 인력 지원을 통해 운영되고 있다.

3000여 개 기업의 신뢰를 받고 있으며, G2에서 사용 편의성, 지원 품질, 요구사항 충족 부문 1위를 기록했다. 엔터프라이즈급 서비스 품질을 성장 친화적인 가격으로 제공한다.

자세한 내용은 remotepeople.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Remote People