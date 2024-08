PARIS, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Hou Zhihui, representando a equipe nacional chinesa e a Hunan Zoomlion Weightlifting Team, obteve uma vitória impressionante na categoria feminina de levantamento de peso de 49 kg nos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar de estar atrás no arranco e enfrentar um momento de decisão em sua última tentativa de arremesso, Hou fez uma recuperação incrível para ganhar a medalha de ouro, defendendo com sucesso seu título olímpico.

Hou Zhihui, da Hunan Zoomlion Weightlifting Team, quebra o recorde olímpico e conquista a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris (PRNewsfoto/Zoomlion)

Durante o evento, Hou Zhihui levantou 89 kg no arranco e 117 kg no arremesso, atingindo um total de 206 kg e garantindo a medalha de ouro. Seu esforço de arremesso de peso não apenas garantiu a vitória, mas também quebrou o recorde olímpico que ela havia estabelecido anteriormente.

Após a competição, Hou disse que esse foi o evento mais emocionante de sua carreira, proporcionando duas experiências olímpicas contrastantes - tranquila da última vez e emocionante desta vez. "Uma crença continuava me dizendo que eu deveria levantá-lo, e foi um grande alívio conseguir", ela comentou sobre seu levantamento decisivo.

Hou Zhihui, 27 anos, é natural de Hunan, na China. Ela entrou para a Hunan Zoomlion Weightlifting Team em novembro de 2009 e ganhou a Copa do Mundo de 2019, o Campeonato Asiático de 2021 e a categoria feminina de 49 kg dos Jogos Olímpicos de Tóquio, dentre vários títulos nacionais e internacionais.

Em 24 de julho de 2021, Hou Zhihui conquistou o ouro na categoria feminina de levantamento de peso de 49 kg nos Jogos Olímpicos de Tóquio, levantando 94 kg no arranco e 116 kg no arremesso, com um total de 210 kg. Sua performance quebrou recordes olímpicos em todas as três categorias e foi o primeiro ouro conquistado pela equipe de levantamento de peso da China em Tóquio.

A Zoomlion, parceira estratégica no desenvolvimento esportivo de Hunan há mais de 21 anos, demonstrou um forte senso de responsabilidade social e espírito comunitário ao apoiar as iniciativas esportivas de Hunan. Esse patrocínio contribui substancialmente para a infraestrutura e o bem-estar dos atletas, permitindo que eles se concentrem no treinamento e não se preocupem com questões financeiras.

A equipe de levantamento de peso de Hunan, apoiada pela Zoomlion, alcançou um sucesso notável, conquistando sete medalhas de ouro olímpicas.

Após a vitória de Hou Zhihui, o Hunan Provincial Sports Bureau enviou uma carta parabenizando a Zoomlion e agradecendo seu apoio incondicional às iniciativas esportivas de Hunan. Durante os preparativos para as Olimpíadas de Paris de 2024, o firme compromisso da Zoomlion forneceu aos atletas recursos essenciais e inspiração, criando um senso de motivação entre eles, o que levou ao triunfo e ao orgulho olímpico.

