Hou Zhihui zo vzpieračského tímu Hunan Zoomlion prekonala olympijský rekord a získala na olympijských hrách v Paríži zlatú medailu

PARÍŽ, 8. augusta 2024 /PRNewswire/ – Hou Zhihui, ktorá reprezentuje čínsky národný tím a vzpieračský tím Hunan Zoomlion, dosiahla na olympijských hrách v Paríži ohromujúce víťazstvo v kategórii žien do 49 kg. Napriek tomu, že Hou zaostávala v trhu a v poslednom pokuse o nadhod sa dostala do situácie buď-alebo, podaril sa jej neuveriteľný comeback, získala zlatú medailu a úspešne obhájila svoj olympijský titul.

Počas súťaže zdvihla Hou Zhihui 89 kg v trhu a 117 kg v nadhode, takže celkovo dosiahla 206 kg a zaistila si zlatú medailu. Jej úsilie pri nadhode jej nielen zabezpečilo víťazstvo, ale zároveň prekonalo olympijský rekord, ktorý vytvorila predtým.

Po súťaži sa Hou vyjadrila, že išlo o najúžasnejšie podujatie jej kariéry, pričom ponúkla dva protikladné olympijské zážitky – naposledy stabilné a tentokrát vzrušujúce. „Stále som verila, že to jednoducho musím zdvihnúť, bola to obrovská úľava, keď sa mi to podarilo," prezradila o svojom rozhodnom zdvihu.

Hou Zhihui, 27, pochádza z čínskeho Hunanu. Do vzpieračského tímu Hunan Zoomlion nastúpila v novembri 2009 a spomedzi mnohých národných a medzinárodných titulov vyhrala Svetový pohár 2019, Majstrovstvá Ázie 2021 a Olympijské hry v Tokiu v kategórii žien do 49 kg.

24. júla 2021 vyhrala Hou Zhihui zlato v kategórii vzpierania žien do 49 kg na olympijských hrách v Tokiu, keď zdvihla 94 kg v trhu a 116 kg v nadhode s celkovým súčtom 210 kg. Svojím výkonom prekonala olympijské rekordy vo všetkých troch kategóriách a znamenala prvé zlato pre čínsky vzpieračský tím v Tokiu.

Spoločnosť Zoomlion, už viac ako 21 rokov dlhodobý strategický partner v rozvoji športu v Hunane, preukázala podporou športových iniciatív Hunanu silný zmysel pre spoločenskú zodpovednosť a komunitného ducha. Toto sponzorstvo výrazne prispieva k infraštruktúre a pohode športovcov, vďaka čomu sa môžu sústrediť na tréning bez finančných starostí.

Vzpieračský tím Hunan s podporou spoločnosti Zoomlion dosiahol pozoruhodný úspech a získal sedem zlatých olympijských medailí.

Po víťazstve Hou Zhihui poslala športová kancelária provincie Hunan spoločnosti Zoomlion blahoželanie, v ktorom vyjadrila vďaku za neochvejnú podporu športovému úsiliu Hunanu. Počas príprav na parížsku olympiádu v roku 2024 získali športovci vďaka hlbokej angažovanosti spoločnosti Zoomlion základné zdroje a inšpiráciu. Podporil sa tak medzi nimi pocit motivácie, čo viedlo k ich olympijskému triumfu a hrdosti.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2478168/Zhou_Zhihui_of_Hunan_Zoomlion_Weightlifting_Team_Shatters_Olympic_Record_to_Secure_Gold_Medal_at_Par.jpg