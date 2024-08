Hou Zhihui de l'équipe d'haltérophilie Hunan Zoomlion pulvérise le record olympique et remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris

PARIS, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Hou Zhihui, représentant l'équipe nationale chinoise et l'équipe d'haltérophilie Hunan Zoomlion, a remporté une victoire éclatante dans la catégorie féminine d'haltérophilie dans la catégorie des 49 kg aux Jeux Olympiques de Paris. Bien que menée à l'arraché et confrontée à un moment de victoire ou de défaite lors de sa dernière tentative à l'épaulé-jeté, Hou a effectué une incroyable remontée pour remporter la médaille d'or, défendant ainsi avec succès son titre olympique.

Pendant l'épreuve, Hou Zhihui a soulevé 89 kg à l'arraché et 117 kg à l'épaulé-jeté, pour établir un total de 206 kg, ce qui lui a valu la médaille d'or. Son effort à l'épaulé-jeté a non seulement permis de remporter la victoire, mais aussi de battre le record olympique qu'elle avait établi auparavant.

Après la compétition, Hou a déclaré qu'il s'agissait de l'épreuve la plus passionnante de sa carrière, offrant deux expériences olympiques contrastées - stable la dernière fois et exaltante cette fois-ci. « Une croyance me disait que je devais le soulever, et le fait d'y parvenir fut un énorme soulagement », a-t-elle déclaré à propos de son soulèvement décisif.

Hou Zhihui, 27 ans, est originaire du Hunan, en Chine. Elle a rejoint l'équipe d'haltérophilie Hunan Zoomlion en novembre 2009 et a remporté la Coupe du monde 2019, les Championnats d'Asie 2021 et les Jeux Olympiques de Tokyo dans la catégorie des 49 kg, parmi de nombreux titres nationaux et internationaux.

Le 24 juillet 2021, Hou Zhihui avait remporté l'or dans la catégorie féminine d'haltérophilie 49 kg aux Jeux Olympiques de Tokyo, en soulevant 94 kg à l'arraché et 116 kg à l'épaulé-jeté, pour un total de 210 kg. Sa performance a battu les records olympiques dans les trois catégories et a marqué le premier titre olympique de l'équipe chinoise d'haltérophilie à Tokyo.

Zoomlion, partenaire stratégique à long terme du développement sportif de Hunan depuis plus de 21 ans, a fait preuve d'un sens aigu de la responsabilité sociale et de l'esprit communautaire en soutenant les initiatives sportives de Hunan. Ce parrainage contribue de manière significative à leur infrastructure et au bien-être des athlètes, leur permettant de se concentrer sur l'entraînement sans se soucier de l'aspect financier.

L'équipe d'haltérophilie de Hunan, soutenue par Zoomlion, a connu un succès remarquable en remportant sept médailles d'or olympiques.

Après la victoire de Hou Zhihui, le Bureau des sports de la province de Hunan a envoyé une lettre de félicitations à Zoomlion, exprimant sa gratitude pour son soutien indéfectible aux efforts sportifs de Hunan. Pendant les préparatifs des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'engagement profond de Zoomlion a fourni aux athlètes des ressources essentielles et de l'inspiration, favorisant un sentiment de motivation parmi eux, ce qui a conduit à leur triomphe olympique et à leur fierté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478168/Zhou_Zhihui_of_Hunan_Zoomlion_Weightlifting_Team_Shatters_Olympic_Record_to_Secure_Gold_Medal_at_Par.jpg