Hou Zhihui z zespołu Hunan Zoomlion Weightlifting Team pobiła rekord olimpijski zdobywając złoty medal na Olimpiadzie w Paryżu

PARYŻ, 9 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Hou Zhihui, reprezentantka Chin i zespołu Hunan Zoomlion Weightlifting Team odniosła oszałamiające zwycięstwo w kategorii podnoszenia ciężarów kobiet do 49kg podczas Olimpiady w Paryżu. Mimo, że przegrywała w rwaniu i miała krytyczną sytuację w ostatniej próbie podrzutu, Hou zaliczyła spektakularny powrót i ostatecznie zdobyła złoto, broniąc własny tytuł olimpijski.

Podczas konkurencji Hou Zhihui uzyskała 89 kg w rwaniu i 117 kg w podrzucie, co dało jej łącznie 206 kg i wystarczyło do wygrania złotego medalu. W podrzucie nie tylko zapewniła sobie zwycięstwo, ale pobiła też własny rekord olimpijski.

Po zawodach Hou wyznała, że były to najbardziej ekscytujące zmagania w całej jej karierze, zestawiając ze sobą spokojny występ na poprzednich Igrzyskach z pełną wrażeń walką w Paryżu. „Cały czas coś mi mówiło, że muszę to podnieść, a kiedy się udało poczułam wielką ulgę" - dzieliła się wrażeniami z tej kluczowej chwili.

Hou Zhihui ma 27 lat i pochodzi z Hunan w Chinach. Od kiedy dołączyła do zespołu Hunan Zoomlion Weightlifting Team w listopadzie 2009 r. została mistrzynią świata w 2019 r. i mistrzynią Azji w 2021 r., zdobyła złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w kategorii do 49 kg kobiet i wygrała liczne tytuły krajowe i międzynarodowe.

24 lipca 2021 r. Hou Zhihui wygrała złoto w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 49 kg kobiet na Olimpiadzie w Tokio, podnosząc 94 kg w rwaniu i 116 kg w podrzucie, z łącznym wynikiem 210 kg. Pobiła w ten sposób rekordy olimpijskie we wszystkich trzech kategoriach, zdobywając pierwsze złoto dla chińskich sztangistów w Tokio.

Zoomlion, partner strategiczny na rzecz rozwoju sportu w Hunan od 21 lat, wykazał się silnym poczuciem odpowiedzialności społecznej i duchem wspólnoty wspierając inicjatywy sportowe Hunan. Sponsoring firmy znacząco przyczynił się do poprawy jakości infrastruktury i samopoczucia sportowców, pozwalając im skupić się na ćwiczeniach bez martwienia się o finanse.

Wspierany przez Zoomlion zespół sztangistów Hunan Weightlifting Team ma na koncie wielkie sukcesy, zdobywając aż siedem złotych medali olimpijskich.

Po zwycięstwie Hou Zhihui, Biuro Sportu Prowincji Hunan przesłało list gratulacyjny do Zoomlion, wyrażając swoją wdzięczność za niezachwiane wsparcie inicjatyw sportowych w Hunan. Podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu, głębokie zaangażowanie firmy Zoomlion pozwoliło zapewnić sportowcom niezbędne zasoby i inspirację, które sprzyjały motywacji i doprowadziły ich do olimpijskiego triumfu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2478168/Zhou_Zhihui_of_Hunan_Zoomlion_Weightlifting_Team_Shatters_Olympic_Record_to_Secure_Gold_Medal_at_Par.jpg