PARIS, 9. August 2024 /PRNewswire/ -- Hou Zhihui, die die chinesische Nationalmannschaft und das Hunan Zoomlion Weightlifting Team vertritt, errang bei den Olympischen Spielen in Paris einen überwältigenden Sieg in der Disziplin Gewichtheben der Frauen bis 49 kg. Obwohl sie im Reißen zurücklag und bei ihrem letzten Versuch im Stoßen auf der Kippe stand, gelang Hou ein unglaubliches Comeback, bei dem sie die Goldmedaille gewann und ihren olympischen Titel erfolgreich verteidigte.

Während des Wettkampfs hob Hou Zhihui 89 kg im Reißen und 117 kg im Stoßen und stemmte insgesamt 206 kg, wodurch sie sich die Goldmedaille sicherte. Mit ihrer Leistung im Stoßen sicherte sie sich nicht nur den Sieg, sondern brach auch den olympischen Rekord, den sie zuvor aufgestellt hatte.

Wie Hou nach dem Wettkampf berichtete, war dies der aufregendste Wettkampf ihrer Karriere. Sie hob den Kontrast zwischen ihren beiden olympischen Erfahrungen hervor: ruhig und entspannt beim letzten Mal, aber aufregend und intensiv bei diesem Mal. „Eine innere Stimme forderte mich auf, das Gewicht zu reißen. Es war eine große Erleichterung, als mir das gelang", erzählte sie über ihren entschlossenen Auftritt.

Hou Zhihui, 27, stammt aus Hunan, China. Sie ist seit November 2009 Mitglied des Hunan Zoomlion Weightlifting Teams und hat neben zahlreichen nationalen und internationalen Titeln die Weltmeisterschaft 2019, die Asien-Meisterschaft 2021 und bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Klasse bis 49 kg gewonnen.

Am 24. Juli 2021 gewann Hou Zhihui bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Gewichtheben der Frauen bis 49 kg, wobei sie 94 kg im Reißen und 116 kg im Stoßen schaffte und insgesamt 210 kg stemmte. Mit ihrer Leistung brach sie die olympischen Rekorde in allen drei Kategorien und gewann das erste Gold für Chinas Gewichtheberteam in Tokio.

Zoomlion ist seit über 21 Jahren ein langfristiger strategischer Partner bei der Entwicklung des Sports in Hunan und hat durch die Unterstützung der Sportinitiativen in Hunan einen starken Sinn für soziale Verantwortung und Gemeinschaftssinn bewiesen. Dieses Sponsoring trägt wesentlich zur Infrastruktur und zum Wohlergehen der Athleten bei und ermöglicht ihnen, sich ohne finanzielle Sorgen auf das Training zu konzentrieren.

Das von Zoomlion unterstützte Gewichtheberteam von Hunan hat bemerkenswerte Erfolge erzielt und sieben olympische Goldmedaillen gewonnen.

Nach dem Sieg von Hou Zhihui schickte das Sportbüro der Provinz Hunan einen Glückwunschbrief an Zoomlion und bedankte sich für die unermüdliche Unterstützung der sportlichen Initiativen der Provinz Hunan. Während der Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris versorgte Zoomlion die Athleten mit wichtigen Ressourcen und Inspirationen und förderte ihre Motivation, was zu ihrem olympischen Triumph und Stolz führte.

