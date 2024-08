Hou Zhihuiová ze vzpěračského týmu Hunan Zoomlion překonala na olympijských hrách v Paříži stávající olympijský rekord a získala zlatou medaili

PAŘÍŽ, 9. srpna 2024 /PRNewswire/ -- Hou Zhihuiová, čínská reprezentantka a členka vzpěračského týmu Hunan Zoomlion, dosáhla na olympijských hrách v Paříži v soutěži ve vzpírání žen v kategorii do 49 kg ohromujícího vítězství. Přestože Hou v trhu za ostatními soupeřkami zaostávala, dokázala celou situaci zvrátit svým rozhodujícím výkonem v nadhozu a získat zlatou medaili, čímž se jí současně podařilo svůj olympijský titul úspěšně obhájit.

V rámci soutěže Hou Zhihuiová zvedla 89 kg v trhu a následně 117 kg v nadhozu. S celkovým výsledkem 206 kg tak získala zlatou medaili. Svým výkonem v nadhozu si zajistila nejenom zlatou medaili, ale současně také překonala svůj předchozí olympijský rekord.

Po soutěži Hou prohlásila, že to byl nejnapínavější závod její kariéry, který jí nabídl dva kontrastní olympijské zážitky - minule stabilní a tentokrát vzrušující. „Neustále mi cosi našeptávalo, že to dokážu, a když se mi to skutečně podařilo, byla to obrovská úleva," popsala svůj rozhodující pokus.

Sedmadvacetiletá Hou Zhihuiová pochází z čínského Chu-nanu. V listopadu 2009 nastoupila do vzpěračského týmu Hunan Zoomlion a kromě celé řady národních i mezinárodních titulů se jí podařilo vyhrát mistrovství světa v roce 2019, mistrovství Asie v roce 2021 a v kategorii žen do 49 kg získala zlato také na olympijských hrách v Tokiu.

Na olympijských hrách v Tokiu získala Hou Zhihuiová zlato ve vzpírání v kategorii žen do 49 kg 24. července 2021, kdy se jí podařilo uzvednout 94 kg v trhu a 116 kg v nadhozu, tedy celkem 210 kg. Její výkon překonal olympijské rekordy ve všech třech kategoriích a znamenal první zlato pro čínský vzpěračský tým v Tokiu.

Společnost Zoomlion, která je již více než 21 let dlouhodobým strategickým partnerem v oblasti rozvoje sportu v provincii Chu-nan, prokázala podporou sportovních iniciativ této provincie silný smysl pro společenskou odpovědnost a komunitního ducha. Její sponzorské aktivity se významným způsobem podílejí na zajištění infrastruktury i podmínek pro sportovce a umožňují jim soustředit se na trénink bez nutnosti řešit finanční otázky.

Vzpěračský tým Hunan podporovaný společností Zoomlion dosahuje pozoruhodných úspěchů a získal již sedm zlatých olympijských medailí.

Po vítězství Hou Zhihuiové zaslal sportovní úřad provincie Chu-nan společnosti Zoomlion blahopřejný dopis, v němž jí vyjádřil vděčnost za neochvějnou podporu sportovního úsilí v této provincii. Během příprav na olympijské hry v Paříži v roce 2024 poskytla společnost Zoomlion sportovcům nezbytné zdroje i motivaci, a podpořila tak jejich odhodlání vydat ze sebe maximum, které je úspěšně dovedlo až k jejich pozoruhodnému olympijskému triumfu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478168/Zhou_Zhihui_of_Hunan_Zoomlion_Weightlifting_Team_Shatters_Olympic_Record_to_Secure_Gold_Medal_at_Par.jpg