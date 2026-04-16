HR Path、GDT Brasilの戦略的買収により世界的な存在感を強化

パリ, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- HR Pathは、人事コンサルティングとHRISソリューションの世界的リーダーとして、人的資本を通じた成果向上に重点を置く経営・戦略コンサルティング会社GDT Brasilの戦略的買収を発表しました。

29カ国に拠点を構え、2,600人超のプロフェッショナルを擁するHR Pathは、人事の複雑な課題に対応する企業にとって信頼できるパートナーです。アドバイザリー、導入、運用サービスを専門とするHR Pathは、効率向上と成長促進を目的とした最先端のソリューションを提供しています。2001年の設立以来、同社は世界の人事慣行を変革するという使命を一貫して掲げてきました。 HR Pathの詳細情報： www.hr-path.com

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2003年に設立されたGDT Brasilは、戦略、チェンジマネジメント、企業研修、人材領域の変革を通じて、組織が人的資本を測定可能な事業価値へと転換できるよう支援することで、高い評価を得ています。これは、行動、文化、リーダーシップ、事業成果を結び付ける独自のアプローチによるものです。

同社は、以下の分野で顧客を支援しています。

変革導入の加速





人材定着の強化





リーダーの育成





複雑な環境における持続可能な変革の実現

経験豊富な人材による提供体制、独自の手法、そして知識移転への強いコミットメントで評価されるGDT Brasilは、組織がより高い俊敏性、より強固な企業文化、持続的な事業成果を実現できるよう支援しています。

この買収はHR Pathにとって重要な節目となり、人事業界のリーダーとしての地位を一層強固にするとともに、ブラジルでのプレゼンス拡大を後押しします。GDT Brasilの人事およびチェンジマネジメントのコンサルティングにおける専門性は、戦略的人事ソリューションを通じて組織の成長と卓越性を推進するというHR Pathのビジョンを補完するものです。

HR Path Brazilのパートナー兼CEOであるRicardoは、次のように述べています。「人事コンサルティングとチェンジマネジメントの専門知識で知られるGDT Brasilの買収は、人事変革におけるグローバルな基準となるという当社の目標を後押しする戦略的な一手です。2024年には、同じ目的の下でIntelligenzaもHR Pathに加わりました。そして今、GDT Brasilの深い知見と強固な顧客関係を結集することで、当社のグローバルな能力を補完し、顧客にさらに大きな価値を提供できるようになります。このパートナーシップは単なる成長のためだけのものではありません。相乗効果、イノベーション、そして卓越性への共通のコミットメントを意味するものです。」

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2956119/Release_GDT_HR_Path.pdf

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2956080/GDT_HR_Path_company_Logo.jpg

お問い合わせ先： Fabienne LATOUR - [email protected]

SOURCE HR Path