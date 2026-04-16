HR Path renforce sa présence mondiale avec l'acquisition stratégique de GDT Brasil

PARIS, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil en Ressources Humaines et des solutions SIRH, est fier d'annoncer l'acquisition stratégique de GDT Brasil, cabinet de conseil en management et en stratégie spécialisé dans l'amélioration de la performance par le capital humain.

View PDF HR Path Strengthens Global Presence with Strategic Acquisition of GDT Brasil

Présent dans 29 pays et fort de plus de 2 600 collaborateurs, HR Path est un partenaire de confiance pour les entreprises confrontées à la complexité des Ressources Humaines. Spécialiste du conseil, de l'intégration et des services opérationnels, HR Path déploie des solutions de pointe conçues pour améliorer l'efficacité et favoriser la croissance. Depuis sa création en 2001, l'entreprise poursuit sans relâche sa mission : transformer les pratiques RH à l'échelle mondiale. Plus d'informations sur HR Path : https://www.hr-path.com.

Fondée en 2003, GDT Brasil a bâti une solide réputation en aidant les organisations à transformer le capital humain en valeur business mesurable à travers la stratégie, la conduite du changement, la formation et les transformations liées aux personnes. Grâce à une approche distinctive reliant comportements, culture, leadership et performance, l'entreprise accompagne ses clients dans

l'accélération de l'adoption du changement





le renforcement de la rétention des talents





le développement des leaders





la mise en œuvre de transformations durables dans des environnements complexes.

Reconnue pour son modèle d'intervention à forte séniorité, ses méthodologies propriétaires et son engagement fort en matière de transfert de connaissances, GDT Brasil permet aux organisations de gagner en agilité, de renforcer leur culture et de générer un impact business durable.

Cette acquisition constitue une étape majeure pour HR Path, consolidant sa position de leader du marché des RH et renforçant sa présence au Brésil. L'expertise de GDT Brasil en conseil RH et en conduite du changement vient compléter parfaitement la vision de HR Path, axée sur la croissance organisationnelle et l'excellence via des solutions RH stratégiques.

« L'acquisition de GDT Brasil, société reconnue pour son expertise en conseil RH et en conduite du changement, constitue une décision stratégique qui soutient notre ambition de devenir la référence mondiale de la transformation RH » déclare Ricardo, Partner et CEO de HR Path Brésil. « En 2024, Intelligenza a rejoint HR Path avec la même ambition, et aujourd'hui nous unissons nos forces à l'expertise approfondie et aux solides relations clients de GDT Brasil. Cette opération renforce encore nos capacités globales et notre capacité à créer toujours plus de valeur pour nos clients. Ce partenariat ne concerne pas uniquement la croissance : il repose sur la synergie, l'innovation et un engagement commun en faveur de l'excellence. »

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Contact : Fabienne LATOUR - [email protected]