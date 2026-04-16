HR Path stärkt seine globale Präsenz mit der strategischen Akquisition von GDT Brasil

PARIS, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR–Beratung und HRIS–Lösungen, gibt stolz die strategische Übernahme von GDT Brasil bekannt, einer Management– und Strategieberatung, die sich auf die nachhaltige Steigerung der Unternehmensleistung durch wirkungsvolles Human–Capital–Management konzentriert.

View PDF HR Path Strengthens Global Presence with Strategic Acquisition of GDT Brasil

Mit einer Präsenz in 29 Ländern und einem Team von über 2.600 Mitarbeitern ist HR Path ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die sich den Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Implementierungs- und Managed Services zur Optimierung von HR-Prozessen und zur Förderung des Unternehmenswachstums. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich HR Path der Transformation von HR-Praktiken weltweit verschrieben. Weitere Informationen über HR Path: https://www.hr-path.com

GDT Brasil wurde 2003 gegründet und hat sich einen hervorragenden Ruf als Beratung aufgebaut, die Organisationen dabei unterstützt, Humankapital in messbaren geschäftlichen Mehrwert zu transformieren - durch Strategie, Change Management, Corporate Education und transformationsbezogene Personalinitiativen. Mit einem klar differenzierten Ansatz, der Verhalten, Unternehmenskultur, Führung und Geschäftserfolg miteinander verbindet, begleitet GDT Brasil seine Kunden bei

der beschleunigten Umsetzung von Veränderungen,





der Stärkung der Mitarbeiterbindung,





der Entwicklung von Führungskräften,





sowie der Ermöglichung nachhaltiger Transformationen in komplexen Umfeldern.

Dank eines Delivery–Modells mit hoher Seniorität, proprietären Methoden und einem starken Fokus auf Wissenstransfer befähigt GDT Brasil Organisationen dazu, agiler zu werden, starke Unternehmenskulturen zu entwickeln und einen nachhaltigen geschäftlichen Impact zu erzielen.

Diese Akquisition stellt einen wichtigen Meilenstein für HR Path dar. Sie festigt die Position des Unternehmens als führender Anbieter in der HR–Branche und stärkt zugleich seine Präsenz in Brasilien. Der spezialisierte Fokus von GDT Brasil auf HR–Beratung und Change–Management ergänzt die Vision von HR Path ideal, organisatorisches Wachstum und Exzellenz durch strategische HR–Lösungen voranzutreiben.

„Die Übernahme von GDT Brasil, einem Unternehmen mit ausgewiesener Expertise in der HR–Beratung und im Change Management, ist ein strategischer Schritt, der unsere Ambition unterstützt, zur globalen Referenz für HR–Transformation zu werden", erklärt Ricardo, Partner und CEO bei HR Path Brazil. „Bereits 2024 ist Intelligenza mit derselben Zielsetzung zu HR Path gestoßen. Nun bündeln wir unsere Kräfte mit dem tiefgehenden Know–how und den starken Kundenbeziehungen von GDT Brasil. Damit ergänzen wir unsere globalen Fähigkeiten weiter und schaffen die Grundlage, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten. Diese Partnerschaft steht nicht nur für Wachstum, sondern vor allem für Synergien, Innovationskraft und ein gemeinsames Bekenntnis zu Exzellenz."

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Kontakt : Fabienne LATOUR - [email protected]