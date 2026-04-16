HR Path refuerza su presencia global con la adquisición estratégica de GDT Brasil

PARÍS, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder mundial en consultoría de Recursos Humanos y soluciones HRIS, se enorgullece en anunciar la adquisición estratégica de GDT Brasil, una consultora de gestión y estrategia centrada en la mejora de resultados a través del capital humano.

View PDF HR Path Strengthens Global Presence with Strategic Acquisition of GDT Brasil

Con presencia en 29 países y un equipo de más de 2600 profesionales, HR Path es un partner de confianza para las empresas que buscan gestionar las complejidades de los Recursos Humanos. Especializada en servicios de consultoría, implementación y operaciones, HR Path ofrece soluciones innovadoras diseñadas para mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento. Desde su fundación en 2001, la empresa se ha mantenido firme en su misión de transformar las prácticas de Recursos Humanos a nivel global. Más información sobre HR Path: https://www.hr-path.com.

Fundada en 2003, GDT Brasil se ha consolidado como una firma de prestigio que ayuda a las organizaciones a transformar el capital humano en valor empresarial cuantificable mediante estrategia, gestión del cambio, formación corporativa y transformación centrada en las personas. Con un enfoque distintivo que conecta el comportamiento, la cultura, el liderazgo y el desempeño empresarial, la compañía apoya a sus clientes en

la aceleración de la adopción del cambio,

el fortalecimiento de la retención del talento,

el desarrollo de líderes

la posibilitación de una transformación sostenible en entornos complejos.

Reconocida por su modelo de entrega de alto nivel, sus metodologías propias y su firme compromiso con la transferencia de conocimiento, GDT Brasil impulsa a las organizaciones a lograr mayor agilidad, culturas más sólidas y un impacto empresarial duradero.

Esta adquisición representa un hito importante para HR Path, consolidando su posición como líder en el sector de Recursos Humanos y expandiendo su presencia en Brasil. El enfoque especializado de GDT Brasil en consultoría de Recursos Humanos y gestión del cambio complementa a la perfección la visión de HR Path de impulsar el crecimiento y la excelencia organizacional mediante soluciones estratégicas de Recursos Humanos.

"La adquisición de GDT Brasil, una empresa reconocida por su experiencia en consultoría de Recursos Humanos y gestión del cambio, es una medida estratégica que respalda nuestra ambición de ser la referencia mundial en transformación de Recursos Humanos". Así lo afirmó Ricardo, partner y director ejecutivo de HR Path Brasil. "En 2024, Intelligenza se unió a HR Path con el mismo propósito, y ahora estamos uniendo fuerzas con el profundo conocimiento y las sólidas relaciones con los clientes de GDT Brasil, complementando aún más nuestras capacidades globales y permitiéndonos ofrecer un valor aún mayor a nuestros clientes. Esta alianza no se trata solo de crecimiento; Se trata de sinergia, innovación y un compromiso compartido con la excelencia".

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Contacto: Fabienne LATOUR - [email protected]