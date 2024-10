Huawei iFTTR OptiXstar F50 ganha o prémio "Melhor serviço de Wi-Fi residencial" na Network X BBWF 2024

PARIS, 11 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Durante o Network X of Broadband World Forum (BBWF) 2024, realizado em Paris, França, o Huawei iFTTR OptiXstar F50, primeiro produto FTTR+X do setor, ganhou o prêmio "Melhor serviço de Wi-Fi residencial". Desde 2019, a Huawei ganhou seis prêmios consecutivos no campo da banda larga. Esse prêmio também indica que o desenvolvimento de alta qualidade do FTTR+X foi reconhecido pelo setor, além das inovações contínuas realizadas pela Huawei.

Prêmio "Melhor serviço de Wi-Fi residencial" (PRNewsfoto/HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD)

Como pioneira e líder no setor de FTTR, a Huawei continua a liderar o desenvolvimento de FTTR. Desde o lançamento do primeiro produto FTTR do setor em 2020, a Huawei desenvolveu agora o produto iFTTR de quarta geração, o OptiXstar F50. É o primeiro produto FTTR+X residencial inteligente totalmente óptico do setor, com mais de um milhão de remessas feitas até agora.

O Huawei iFTTR OptiXstar F50 estabelece uma nova base de casa inteligente a partir dos recursos principais "1+4+N" e atualiza continuamente a conectividade, a experiência, os aplicativos e os serviços. "1" representa um hub residencial inteligente, que é construído com base na mais recente tecnologia Wi-Fi 7, no inovador mecanismo de IA distribuído e na arquitetura C-WAN 1.5 óptica+Wi-Fi para fornecer aos usuários uma experiência Wi-Fi de alta qualidade. "4" representa quatro recursos: reconhecimento de Wi-Fi, NAS local FTTR + disco de armazenamento convergente em nuvem, poder de computação compartilhado AI Core dedicado e controle de casa inteligente Harmony de código aberto, trazendo uma experiência de casa mais inteligente para os usuários. "N" representa vários recursos de serviço residencial inteligente convergente, como computação e armazenamento colaborativos, colaboração de sensor-visual de armazenamento e colaboração de dados para suportar vários aplicativos convergentes FTTR+X, incluindo armazenamento de IA+, host de computação, home guard, gerenciamento e controle de casa inteligente e assistência médica com IA, melhorando e enriquecendo ainda mais a experiência de serviço residencial inteligente dos usuários.

Atualização de conectividade: a Huawei assume a liderança no desenvolvimento de tecnologias Wi-Fi 7 e ocupa o primeiro lugar no mundo em termos de padrões e patentes Wi-Fi 7, contribuindo com 561 padrões e patentes, representando 24% do total. O profundo conhecimento técnico permite que a Huawei tenha vantagens técnicas exclusivas no desenvolvimento do Wi-Fi 7 FTTR. Com uma remessa de mais de 1 milhão de aparelhos até agora, o OptiXstar F50 é um produto que realmente torna o Wi-Fi 7 popular e possibilita uma cobertura Wi-Fi de 2000 Mbps em toda a casa. Graças à inovadora arquitetura convergente óptica+Wi-Fi, ele suporta até 256 dispositivos simultâneos, permitindo a rede de alta velocidade de dispositivos inteligentes em uma casa, eliminando o congelamento de quadros e minimizando a latência.

Atualização da experiência: o iFTTR virtualiza toda a rede Wi-Fi em um hotspot super Wi-Fi e usa a sincronização precisa do relógio para reduzir a latência de roaming para 10 ms e garantir perda zero de pacotes durante o roaming. Além disso, o F50 é um dos primeiros produtos certificados pela World WLAN Application Development Alliance (WAA) para recursos Wi-Fi de alta qualidade, garantindo uma experiência residencial digital premium para os usuários.

Aplicativos inteligentes: o F50 reutiliza os recursos de hardware e IA dos dispositivos iFTTR. Ele se integra aos dispositivos iFTTR para formar um módulo de armazenamento de pequeno porte com baixo consumo de energia e permite que as operadoras forneçam aos usuários serviços de armazenamento residencial totalmente óptico, convergente, em nuvem de dispositivos e da mesma categoria da operadora que integram telefones celulares, armazenamento residencial e discos na nuvem da operadora. Além disso, ele integra vários recursos de serviços residenciais inteligentes, como casa convergente óptico-visual e IoT segura, inaugurando uma nova era de convergência de aplicativos inteligentes FTTR+X.

Atualização do serviço: a solução exclusiva de cabos transparentes auto-ligados da Huawei não depende de ferramentas profissionais e pode ser implantada rapidamente como fitas adesivas. O tempo de instalação por ponto de dados é reduzido para 15 minutos. Além disso, a instalação de autoatendimento pelos usuários é suportada, ajudando as operadoras a reduzir os custos de instalação e manutenção do FTTR.

Na era da Internet de Todas as Coisas (IoE, Internet of Everything), o FTTR tornou-se um hub de conexão indispensável no ambiente residencial e uma ponte e base para conectar vários dispositivos inteligentes. Huawei continuará a aumentar o investimento em P&D e a inovação no campo de FTTR. Ao combinar tecnologias e práticas inovadoras e se concentrar nos recursos principais de 1+4+N, a Huawei pode ajudar as operadoras a construir hubs de conexão óptica residencial inteligente na era da IA, melhorar de forma abrangente a experiência de serviço residencial inteligente e acelerar a evolução para um mundo inteligente.

FONTE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD