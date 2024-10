Huawei iFTTR OptiXstar F50 wint de "Leading In-Home Wi-Fi Service" Award op Network X BBWF 2024

PARIJS, 11 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens het Network X of Broadband World Forum (BBWF) 2024 gehouden in Parijs, Frankrijk, heeft Huawei iFTTR OptiXstar F50, het eerste FTTR+X product in de industrie, de "Leading In-Home Wi-Fi Service" award gewonnen. Sinds 2019 heeft Huawei zes opeenvolgende prijzen op het gebied van breedband in de wacht gesleept. Met deze prijs wordt de hoogwaardige ontwikkeling van FTTR+X erkend door de industrie, samen met de voortdurende innovaties van Huawei in de sector.

"Leading In-Home Wi-Fi Service" Award

Als pionier en leider in de FTTR-industrie blijft Huawei de FTTR-ontwikkeling leiden. Sinds de lancering van het eerste FTTR-product in de sector in 2020, heeft Huawei nu het vierde generatie iFTTR-product OptiXstar F50 ontwikkeld. Het is het eerste volledig optische FTTR+X smart home product in de sector, met inmiddels meer dan een miljoen leveringen.

Huawei iFTTR OptiXstar F50 ontwerpt een nieuwe smart home bouwsteen op basis van de "1+4+N" kernmogelijkheden en legt de lat voor connectiviteit, ervaring, toepassingen en diensten steeds hoger. "1" staat voor een smart home hub, ontworpen op basis van de nieuwste Wi-Fi 7-technologie, de innovatieve gedistribueerde AI-engine en C-WAN 1.5 optische + wifi-architectuur die gebruikers een hoge kwaliteit carrier-class wifi-ervaring biedt. "4" staat voor vier mogelijkheden: Wi-Fi-bewustzijn, FTTR lokale NAS + cloud en schijf-opslagconvergentie, speciale AI Core gedeelde rekenkracht en open-source Harmony smart home-bediening, om gebruikers een slimmere thuiservaring te leveren. "N" staat voor meerdere geconvergeerde smart home service-mogelijkheden, zoals samenwerking op het gebied van rekenkracht en opslag, samenwerking op het gebied van sensor-visuele opslag en samenwerking op het gebied van data om verschillende FTTR+X geconvergeerde toepassingen te ondersteunen. Dit zijnr AI+opslag, computing host, thuisbewaking, smart home-beheer en bediening, en AI-gezondheidszorg, waardoor de smart home service-ervaring van gebruikers verder wordt verbeterd en verrijkt.

Connectiviteits-upgrade: Huawei neemt het voortouw in de ontwikkeling van Wi-Fi 7 technologieën en staat wereldwijd aan de top wat betreft Wi-Fi 7 standaarden en octrooien. Met een aantal van 561 maakt het 24% van het totaal aan standaarden en octrooien uit. Huawei haalt voordeel uit zijn diepgaande technische achtergrond die wordt ingezet bij de ontwikkeling van Wi-Fi 7 FTTR. Van de OptiXstar F50 zijn er inmiddels meer dan 1 miljoen sets geleverd, en het product maakt Wi-Fi 7 echt populair met een wifi-dekking van 2000 Mbps voor het hele huis. Dankzij de innovatieve optische + wifi- geconvergeerde architectuur, ondersteunt het tot 256 apparaten tegelijkertijd, waardoor netwerken van slimme apparaten in een huis op hoge snelheid mogelijk is. Frame-bevriezing is van de baan en de latentie is minimaal.

Ervaring opwaarderen: iFTTR virtualiseert het volledige wifi-netwerk in een super Wi-Fi-hotspot en maakt gebruik van nauwkeurige kloksynchronisatie om de roaminglatentie te verkorten tot 10 ms en pakketverlies tijdens roaming tot nul terug te brengen. Daarnaast is de F50 een van de eerste producten die is gecertificeerd door de World WLAN Application Development Alliance (WAA) voor hoogwaardige wifi-mogelijkheden. Dit garandeert een eersteklas digitale thuiservaring voor gebruikers.

Slimme toepassingen: F50 hergebruikt de hardware en AI-mogelijkheden van iFTTR-apparaten. Het vormt met de iFTTR-apparaten een kleine opslagmodule met laag stroomverbruik. Operators kunnen gebruikers nu voorzien van apparaat en cloud geconvergeerde volledig optische carrier-class opslagdiensten voor in huis die mobiele telefoons, thuisopslag en cloud-schijven van operators integreren. Daarnaast bundelt het meerdere smart home service-mogelijkheden, zoals optisch-visuele convergentie en IoT safe, waarmee een nieuw tijdperk van slimme FTTR+X convergerende toepassingen wordt ingeluid.

Service-upgrade: Huawei's unieke zelfhechtende transparante kabeloplossing vereist geen professioneel gereedschap en kan snel worden ingezet, net als zelfklevende tapes. De implementatietijd per gegevenspunt is verkort tot 15 minuten. Bovendien wordt zelfinstallatie door gebruikers ondersteund, waardoor exploitanten de installatie- en onderhoudskosten van de FTTR kunnen verlagen.

In het tijdperk van Internet of Everything (IoE) is FTTR een onmisbare verbindingshub geworden in de thuisomgeving en een brug en basis voor het verbinden van verschillende slimme apparaten. Huawei zal de investeringen in R&D en innovatie op het gebied van FTTR blijven verhogen. Door innovatieve technologieën en praktijken te combineren en zich te richten op de 1+4+N kerncapaciteiten, kan Huawei operators helpen bij het bouwen van smart home optische verbindingshubs in het AI-tijdperk, de service-ervaring van smart home volledig verbeteren en de evolutie naar een intelligente wereld versnellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527293/Leading_In_Home_Wi_Fi_Service_Award.jpg