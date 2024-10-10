Huawei iFTTR OptiXstar F50 получил награду «Лучший домашний Wi-Fi» на Network X BBWF 2024

ПАРИЖ, 10 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного форума по широкополосной связи Network X of Broadband World Forum (BBWF) 2024, проходившего в Париже, Франция, Huawei iFTTR OptiXstar F50, первый в отрасли продукт FTTR +X, получил награду «Лучший домашний Wi-Fi». С 2019 года компания Huawei завоевала шесть наград подряд в области широкополосного доступа. Эта награда также свидетельствует о том, что высококачественное развитие FTTR +X было признано отраслью, и демонстрирует признание отраслью постоянных инноваций Huawei.

"Leading In-Home Wi-Fi Service" Award

Являясь первопроходцем и лидером в отрасли FTTR, Huawei продолжает возглавлять разработку FTTR. С момента запуска первого в отрасли продукта FTTR в 2020 году компания Huawei разработала продукт iFTTR четвертого поколения OptiXstar F50. Это первый в отрасли полностью оптический продукт для умного дома FTTR +X с более чем миллионом поставок.

Huawei iFTTR OptiXstar F50 строит новую основу умного дома на основе основных возможностей «1+4+N» и постоянно обновляет возможности подключения, опыт, приложения и услуги. «1» означает концентратор умного дома, который построен на основе новейшей технологии Wi-Fi 7, инновационного распределенного механизма искусственного интеллекта и 1,5 оптической+Wi-Fi архитектуры C-WAN, чтобы предоставить пользователям высококачественный Wi-Fi операторского класса. «4» означает четыре возможности: осведомленность о Wi-Fi, локальный NAS FTTR + конвергентное хранилище облачного диска, выделенная общая вычислительная мощность AI Core и управление умным домом Harmony с открытым исходным кодом, обеспечивая пользователям более интеллектуальный домашний опыт. «N» означает множество конвергентных возможностей обслуживания умного дома, таких как совместная работа вычислений и хранилищ, совместная работа датчиков, визуальных систем и хранилищ и совместная работа с данными для поддержки различных конвергентных приложений FTTR +X, включая ИИ+хранилище, вычислительный хост, домашнюю охрану, управление и контроль умного дома и ИИ-здравоохранение, что еще больше улучшает и обогащает опыт обслуживания умного дома пользователей.

Модернизация подключения: Huawei лидирует в разработке технологий Wi-Fi 7 и занимает первое место в мире по стандартам и патентам Wi-Fi 7, внеся 561 стандарт и патент, что составляет 24% от общего числа. Глубокий технический опыт позволяет Huawei иметь уникальные технические преимущества в разработке Wi-Fi 7 FTTR. OptiXstar F50 — это продукт, который действительно делает Wi-Fi 7 популярным и делает возможным покрытие всего дома Wi-Fi со скоростью 2000 Мбит/с. Благодаря инновационной конвергентной оптической+Wi-Fi архитектуре поддерживаются до 256 параллельных устройств, обеспечивая высокоскоростное сетевое взаимодействие интеллектуальных устройств в доме, устраняя зависание кадров и сводя к минимуму задержку.

Улучшение работы: iFTTR виртуализирует всю сеть Wi-Fi в супер-точку доступа Wi-Fi и использует точную синхронизацию часов, чтобы сократить задержку роуминга до 10 мс и обеспечить нулевую потерю пакетов во время роуминга. Кроме того, F50 является одним из первых продуктов, сертифицированных Всемирным альянсом по разработке приложений WLAN (WAA) для высококачественных возможностей Wi-Fi, обеспечивающих премиальный цифровой домашний опыт для пользователей.

Интеллектуальные приложения: F50 повторно использует аппаратные возможности и возможности искусственного интеллекта устройств iFTTR. Он интегрируется с устройствами iFTTR для формирования малогабаритного модуля хранения с низким энергопотреблением и позволяет операторам предоставлять пользователям полностью оптические домашние службы хранения данных с конвергентным операторским классом, объединяющие мобильные телефоны, домашнее хранилище и облачные диски оператора. Кроме того, он объединяет несколько возможностей обслуживания умного дома, таких как оптико-визуальный конвергентный дом и безопасный Интернет вещей, открывая новую эру конвергенции интеллектуальных приложений FTTR +X.

Модернизация сервиса: уникальное решение Huawei для самоклеящихся прозрачных кабелей не зависит от профессиональных инструментов и может быть быстро развернуто, подобно клейким лентам. Время развертывания на точку данных сокращается до 15 минут. Кроме того, поддерживается самостоятельная установка пользователями, что помогает операторам снизить затраты на установку и обслуживание FTTR.

В эпоху Интернета всего (IoE) FTTR стал незаменимым концентратором подключения в домашней среде, а также мостом и базой для подключения различных интеллектуальных устройств. Huawei продолжит наращивать инвестиции в НИОКР и инновации в области FTTR. Объединив инновационные технологии и практики и сосредоточившись на основных возможностях 1+4+N, Huawei может помочь операторам построить концентраторы оптических соединений для умного дома в эпоху ИИ, всесторонне улучшить обслуживание умного дома и ускорить переход к интеллектуальному миру.

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