iFTTR OptiXstar F50 produkcji Huawei zdobywa tytuł „Czołowego rozwiązania Wi-Fi dla domu" podczas wydarzenia Network X w ramach BBWF 2024

PARYŻ, 11 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas wydarzenia Network X w ramach Broadband World Forum (BBWF) 2024 w Paryżu stworzony przez Huawei iFTTR OptiXstar F50, pierwszy w branży produkt w formule FTTR+X, zdobył tytuł „Czołowego rozwiązania Wi-Fi dla domu". Od 2019 r. Huawei zdobyła pod rząd sześć nagród w branży technologii szerokopasmowych. Wyróżnienie to pokazuje, że branża dostrzega zaangażowanie Huawei w tworzenie wysokiej jakości produktów FTTR+X i jej nieustanny pęd ku innowacjom.

Jako pionier i lider branży FTTR Huawei stoi w forpoczcie rozwiązań w tym obszarze. Od czasu premiery pierwszego w branży produktu FTTR w 2020 r. Huawei stworzyła już cztery generacje produktów iFTTR, a OtiXstar 50 jest jej najnowszym przedstawicielem. To pierwsze w branży w pełni światłowodowe rozwiązanie smart w formule FTTR+X dla domu, z którego skorzystało już ponad milion klientów.

Huawei iFTTR OptiXstar F5 kładzie podwaliny pod nowe rozwiązania dla inteligentnego domu oparte na formule „1+4+N", kolejny raz podnosząc standardy w zakresie łączności, wrażeń użytkownika, aplikacji oraz usług. „1" oznacza centrum inteligentnego domu, które bazując na technologii Wi-Fi 7, nowatorskim silniku rozproszonej sztucznej inteligencji oraz architekturze C-WAN 1.5 Optical+WiFi, daje użytkownikom dostęp do internetu bezprzewodowego w klasie operatorskiej. „4" symbolizuje cztery zdolności: bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej, technologię NAS do podłączenia zasobów do lokalnej sieci FTTR + chmurową konwergentną pamięć masową, przypisaną współdzieloną pamięć obliczeniową AI Core oraz otwarte oprogramowanie Harmony do sterowania urządzeniami w inteligentnym domu. „N" z kolei odnosi się do szeregu konwergentnych usług w systemie inteligentnego domu, takich jak współpraca pamięci obliczeniowej i masowej, współpraca czujników, wizualizacji i pamięci masowej oraz współpraca danych, które pozwalają na obsługę różnych konwergentnych zastosowań FTTR+X: m.in. usług w układzie AI+pamięć masowa, ochrony domu, zarządzania i sterowania inteligentnym domem oraz opieki zdrowotnej bazującej na sztucznej inteligencji, sprawiając, że użytkownicy zyskują jeszcze więcej wartościowych opcji w ramach systemu inteligentnego doku.

Udoskonalona łączność: Huawei wiedzie prym w dziedzinie rozwoju technologii Wi-Fi 7, będąc numerem jeden na świecie, jeśli chodzi o związane z nią normy i patenty, których na koncie ma łącznie 561 - 24% wszystkich istniejących w tej branży. Posiadane przez Huawei potężne zaplecze techniczne stanowi wyjątkowy atut w pracach nad rozwojem technologii Wi-Fi 7 FTTR. OptiXstar F50, który sprzedał się już w ponad 1 mln zestawów, wymiernie przyczynia się do popularyzacji technologii Wi-Fi 7, dając użytkownikom możliwość korzystania z internetu bezprzewodowego o prędkości 2000 Mbps w całym domu. Dzięki innowacyjnej architekturze konwergentnej łączącej technologię światłowodową i Wi-Fi, rozwiązanie to obsługuje jednocześnie do 256 urządzeń, pozwalając na sieciowanie urządzeń inteligentnych w domu przy dużych prędkościach transmisji danych bez zawieszania i z minimalnymi opóźnieniami.

Większe wygoda użytkowania: technologia iFTTR wirtualizuje całą sieć Wi-Fi, tworząc hotspot Super Wi-Fi, a poprzez precyzyjną synchronizację zegara skraca do 10 ms czas przechodzenia pomiędzy punktami dostępu, zapewniając przy tym zerowe utraty pakietów. Co więcej, F50 jest jednym z pierwszych produktów, który otrzymał certyfikat World WLAN Application Development Alliance (WAA) potwierdzający duże możliwości w zakresie Wi-Fi, które przekładają się na doskonałe działanie systemów cyfrowych w domu.

Inteligentne aplikacje: F50 ponownie wykorzystuje możliwości sprzętowe i AI urządzeń iFTTR. Rozwiązanie łączy się z urządzeniami iFTTR, tworząc kompaktowy moduł pamięci masowej o niskim zużyciu energii, i umożliwia operatorom dostarczanie użytkownikom w domu w pełni światłowodowych usług konwergentnej pamięci w klasie operatorskiej w układzie urządzenie-chmura, które łączą telefony komórkowe, domową pamięć masową i dyski w chmurze operatora. Jednocześnie połączono w nim szereg usług inteligentnego domu, w tym optyczno-wizualnych rozwiązań konwergentnych w układzie dom-Internet Rzeczy, otwierając nowy rozdział w dziedzinie konwergencji inteligentnych aplikacji w formule FTTR+X.

Usprawnienia instalacyjne: W wyjątkowym rozwiązaniu Huawei przewody są przezroczyste i samoprzylepne, dlatego nie wymagają zastosowania profesjonalnych narzędzi i mogą być ułożone równie szybko jak taśma samoprzylepna. Czas uruchomienia jednego punktu danych skrócono do 15 minut. Ponadto istnieje możliwość samodzielnego montażu przez użytkowników, co skutkuje niższymi kosztami instalacji i konserwacji FTTR po stronie operatorów.

W dobie Internetu Wszechrzeczy (IoE) technologia FTTR stała się swoistą bazą zapewniającą pomost pomiędzy różnymi inteligentnymi urządzeniami działającymi w środowisku domowym. Huawei będzie kontynuować prace badawczo-rozwojowe oraz inwestycje w innowacyjne rozwiązania w obszarze technologii FTTR. Poprzez połączenie innowacyjnych technologii i praktyk oraz położenie nacisku na zdolności „1+4+N" Huawei dostarcza rozwiązania pomagające operatorom budować oparte na światłowodach huby połączeniowe dla inteligentnego domu w dobie sztucznej inteligencji, jak również podnosić jakość inteligentnych usług dla domu i przyspieszać ewolucję inteligentnych technologii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2527293/Leading_In_Home_Wi_Fi_Service_Award.jpg