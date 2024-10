Huawei iFTTR OptiXstar F50 vince il premio "Leading In-Home Wi-Fi Service" a Network X BBWF 2024

PARIGI, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Durante il Network X of Broadband World Forum (BBWF) 2024 tenutosi a Parigi, Francia, Huawei iFTTR OptiXstar F50, il primo prodotto FTTR+X del settore, si è aggiudicato il premio "Leading In-Home Wi-Fi Service" (Leader nel servizio Wi-Fi domestico). Dal 2019 Huawei ha conquistato sei premi consecutivi nel campo della banda larga. Questo premio dimostra inoltre il giudizio positivo, da parte del settore, sia sullo sviluppo di qualità elevata di FTTR+X, sia sulle continue innovazioni di Huawei.

"Leading In-Home Wi-Fi Service" Award

In qualità di pioniere e leader del settore FTTR, Huawei continua a guidare lo sviluppo della tecnologia FTTR. Dopo il lancio del primo prodotto FTTR del settore nel 2020, ora Huawei ha sviluppato il prodotto iFTTR di quarta generazione OptiXstar F50. Si tratta del primo prodotto FTTR+X completamente ottico del settore destinato alla casa intelligente e a tutt'oggi vanta oltre un milione di spedizioni effettuate.

Huawei iFTTR OptiXstar F50 realizza nuove fondamenta per la casa intelligente basate sulle capacità core "1+4+N" e migliora di continuo la connettività, l'esperienza, le applicazioni e i servizi. Il numero "1" rappresenta un hub per la casa intelligente, realizzato sulla base della più recente tecnologia Wi-Fi 7, l'innovativo motore AI distribuito e l'architettura ottica+Wi-Fi C-WAN 1.5 mirata all'offerta di un'eccellente esperienza utente Wi-Fi di classe carrier. Il "4" indica quattro capacità: consapevolezza Wi-Fi, NAS FTTR locale + storage convergente su disco cloud, potenza di elaborazione condivisa AI Core dedicata e controllo intelligente della casa Harmony open source, per offrire agli utenti un'esperienza domestica più intelligente. La "N" rappresenta molteplici funzionalità convergenti di servizi per la casa intelligente, come la collaborazione per elaborazione e archiviazione, la collaborazione sensore-immagini-storage e dati per supportare numerose applicazioni convergenti FTTR+X, tra cui AI+storage, host di elaborazione, sorveglianza della casa, gestione e controllo della casa intelligente e assistenza sanitaria AI, migliorando e arricchendo ulteriormente l'esperienza di servizio per la casa intelligente vissuta dagli utenti.

Miglioramento della connettività: Huawei è in prima linea nello sviluppo delle tecnologie Wi-Fi 7 e ai vertici mondiali per quanto riguarda standard e brevetti Wi-Fi 7: il suo contributo è di 561 standard e brevetti, pari al 24% del totale. Grazie all'approfondito background tecnico, Huawei vanta esclusivi punti di forza tecnologici nello sviluppo del settore FTTR Wi-Fi 7. Con oltre 1 milione di set spediti a tutt'oggi, OptiXstar F50 è un prodotto che contribuisce realmente alla diffusione del Wi-Fi 7 e rende possibile una copertura Wi-Fi da 2.000 Mbps in tutta la casa. Grazie all'innovativa architettura ottica+Wi-Fi convergente supporta contemporaneamente fino a 256 dispositivi e permette la connessione in rete a velocità elevata di dispositivi intelligenti in ogni ambiente, eliminando il blocco dei frame e riducendo al minimo la latenza.

Miglioramento dell'esperienza: iFTTR virtualizza l'intera rete Wi-Fi trasformandola in un super hotspot Wi-Fi e utilizza una sincronizzazione precisa del clock per ridurre la latenza del roaming a 10 ms e garantire la perdita di pacchetti durante il roaming. Il modello F50 è uno dei primi prodotti ad aver ottenuto la certificazione World WLAN Application Development Alliance (WAA) per le sue funzionalità Wi-Fi d'eccellenza, che garantiscono agli utenti un'esperienza domestica digitale di livello superiore.

Applicazioni intelligenti: F50 riutilizza le capacità hardware e di intelligenza artificiale dei dispositivi iFTTR. Si integra con i dispositivi iFTTR per formare un modulo di storage compatto dal consumo energetico contenuto, e consente agli operatori di fornire agli utenti servizi di storage domestico totalmente ottici di classe carrier, convergenti tra dispositivi e cloud, che integrano telefoni cellulari, storage domestico e dischi cloud dell'operatore. Integra inoltre molteplici funzionalità di servizi per la casa intelligente, come la casa convergente ottico-visiva e la predisposizione per l'IoT, inaugurando una nuova era di convergenza delle applicazioni FTTR+X intelligenti.

Miglioramento del servizio: l'esclusiva soluzione di cavi trasparenti autoadesivi di Huawei non richiede l'uso di strumenti professionali e può essere implementata rapidamente, come accade con i nastri adesivi. Il tempo di implementazione per punto dati è ridotto a 15 minuti. È supportata anche l'installazione self-service da parte degli utenti, per aiutare gli operatori a ridurre i costi di installazione e manutenzione FTTR.

Nell'era dell'Internet of Everything (IoE), la tecnologia FTTR è diventata un hub di connessione indispensabile nell'ambiente domestico, oltre che un ponte e una base per il collegamento di vari dispositivi intelligenti. Huawei continuerà ad aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo e l'innovazione nel campo FTTR. Combinando tecnologie e pratiche innovative e concentrandosi sulle capacità core 1+4+N, Huawei può aiutare gli operatori a realizzare hub di connessione ottica per la casa intelligente nell'era dell'AI, migliorare in modo completo l'esperienza dei servizi per la casa intelligente e accelerare l'evoluzione verso un mondo intelligente.

