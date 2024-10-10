Huawei iFTTR OptiXstar F50, Network X BBWF 2024'te "Lider Ev İçi Wi-Fi Hizmeti" Ödülünü Kazandı

PARİS, 10 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Broadband World Forum (BBWF) 2024'ün Network X etkinliğinde, sektörün ilk FTTR+X ürünü olan Huawei iFTTR OptiXstar F50, "Lider Ev İçi Wi-Fi Hizmeti" ödülünü kazandı. Huawei, 2019'dan bu yana geniş bant alanında üst üste altı ödül kazandı. Bu ödül aynı zamanda FTTR+X'in yüksek kaliteli gelişiminin sektör tarafından kabul edildiğini ve sektörün Huawei'nin sürekli yeniliklerini tanıdığını göstermektedir.

"Leading In-Home Wi-Fi Service" Award

FTTR sektöründe öncü ve lider olan Huawei, FTTR gelişimine liderlik etmeye devam ediyor. 2020'de sektörün ilk FTTR ürününün piyasaya sürülmesinden bu yana Huawei, şimdi dördüncü nesil iFTTR ürünü OptiXstar F50'yi geliştirdi. Sektörün ilk FTTR+X tamamen optik akıllı ev ürünüdür ve şimdiye kadar bir milyondan fazla sevkiyat gerçekleştirilmiştir.

Huawei iFTTR OptiXstar F50, "1+4+N" temel yeteneklerine dayanan yeni bir akıllı ev temeli oluşturur ve bağlantı, deneyim, uygulama ve hizmetleri sürekli olarak yükseltir. "1", kullanıcılara yüksek kaliteli operatör sınıfı Wi-Fi deneyimi sunmak için en yeni Wi-Fi 7 teknolojisi, yenilikçi dağıtılmış yapay zeka motoru ve C-WAN 1.5 optik+Wi-Fi mimarisine dayalı olarak inşa edilen bir akıllı ev merkezini temsil eder. "4" dört özelliği temsil eder: Wi-Fi farkındalığı, FTTR yerel NAS + bulut disk birleşik depolama, özel AI Core paylaşılan bilgi işlem gücü ve açık kaynaklı Harmony akıllı ev kontrolü, kullanıcılara daha akıllı ev deneyimi sunuyor. "N", bilgi işlem ve depolama işbirliği, sensör-görsel-depolama işbirliği ve AI+depolama, bilgi işlem ana bilgisayarı, ev bekçisi, akıllı ev yönetimi ve kontrolü ve AI sağlık bakımı dahil olmak üzere çeşitli FTTR+X birleşik uygulamalarını desteklemek için veri işbirliği gibi çoklu birleşik akıllı ev hizmeti yeteneklerini temsil eder ve kullanıcıların akıllı ev hizmeti deneyimini daha da geliştirir ve zenginleştirir.

Bağlantı yükseltmesi: Wi-Fi 7 teknolojilerinin geliştirilmesinde başı çeken Huawei, 561 standart ve patent ile toplamın %24'üne katkıda bulunarak Wi-Fi 7 standartları ve patentleri açısından dünyada 1. sırada yer alıyor. Derin teknik geçmişi, Huawei'nin Wi-Fi 7 FTTR geliştirmede benzersiz teknik avantajlara sahip olmasını sağlıyor. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla set sevkiyatıyla OptiXstar F50, Wi-Fi 7'yi gerçekten popüler hale getiren ve tüm evi 2000 Mbps Wi-Fi kapsamasını mümkün kılan bir üründür. Yenilikçi optik+Wi-Fi birleşik mimarisi sayesinde 256 adede kadar eş zamanlı cihazı destekleyerek evdeki akıllı cihazların yüksek hızda ağa bağlanmasını sağlar, çerçeve donmasını ortadan kaldırır ve gecikme süresini en aza indirir.

Deneyim yükseltme: iFTTR, tüm Wi-Fi ağını süper bir Wi-Fi etkin noktasına dönüştürür ve dolaşım gecikmesini 10 ms'ye düşürmek ve dolaşım sırasında sıfır paket kaybı sağlamak için hassas saat senkronizasyonu kullanır. Ayrıca F50, kullanıcılar için üstün dijital ev deneyimi sağlayan yüksek kaliteli Wi-Fi özellikleri için Dünya WLAN Uygulama Geliştirme Birliği (WAA) tarafından onaylanan ilk ürünlerden biridir.

Akıllı uygulamalar: F50, iFTTR cihazlarının donanım ve yapay zeka yeteneklerini yeniden kullanır. Düşük güç tüketimine sahip küçük boyutlu bir depolama modülü oluşturmak için iFTTR cihazlarıyla entegre olur ve operatörlerin kullanıcılara cep telefonları, ev depolama ve operatör bulut disklerini entegre eden cihaz-bulut birleşik taşıyıcı sınıfı tamamen optik ev depolama hizmetleri sunmasını sağlar. Buna ek olarak, optik-görsel birleşik ev ve IoT kasası gibi birden fazla akıllı ev hizmeti özelliğini entegre ederek FTTR+X akıllı uygulama yakınsamasında yeni bir çağ başlatıyor.

Servis yükseltme: Huawei'in benzersiz kendinden yapışkanlı şeffaf kablo çözümü, profesyonel aletlere ihtiyaç duymaz ve yapışkan bantlar gibi hızlı bir şekilde yerleştirilebilir. Veri noktası başına dağıtım süresi 15 dakikaya düşürülmüştür. Ayrıca, kullanıcılar tarafından self servis kurulum desteklenerek operatörlerin FTTR kurulum ve bakım maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.

Her Şeyin İnterneti (IoE) çağında, FTTR ev ortamında vazgeçilmez bir bağlantı merkezi ve çeşitli akıllı cihazları bağlamak için bir köprü ve temel haline gelmiştir. Huawei, FTTR alanında Ar-Ge yatırımlarını ve inovasyonu artırmaya devam edecek. Huawei, yenilikçi teknolojileri ve uygulamaları birleştirerek ve 1+4+N temel yeteneklerine odaklanarak, operatörlerin yapay zeka çağında akıllı ev optik bağlantı merkezleri oluşturmalarına, akıllı ev hizmeti deneyimini kapsamlı bir şekilde iyileştirmelerine ve akıllı bir dünyaya evrimi hızlandırmalarına yardımcı olabilir.

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