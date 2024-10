La solution iFTTR OptiXstar F50 de Huawei remporte le prix « Leading In-Home Wi-Fi Service » au Network X BBWF 2024

PARIS, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Network X du Broadband World Forum (BBWF) 2024 qui s'est tenu à Paris, en France, l'iFTTR OptiXstar F50 de Huawei, le premier produit FTTR+X de l'industrie, a remporté le prix « Leading In-Home Wi-Fi Service ». Depuis 2019, Huawei a remporté six prix consécutifs dans le domaine du haut débit. Ce prix prouve également que le développement de haute qualité de FTTR+X bénéficie de la reconnaissance de l'industrie et que celle-ci reconnaît les innovations que fait Huawei en continu.

"Leading In-Home Wi-Fi Service" Award

En tant que pionnier et leader de l'industrie du FTTR, Huawei poursuit le développement de cette technologie. Depuis le lancement du premier produit FTTR de l'industrie en 2020, Huawei a développé le produit iFTTR de quatrième génération OptiXstar F50. Il s'agit du premier produit FTTR+X tout optique pour la maison intelligente, avec plus d'un million d'expéditions à ce jour.

L'iFTTR OptiXstar F50 de Huawei construit une nouvelle fondation de maison intelligente basée sur les capacités de base « 1+4+N » et met continuellement à niveau la connectivité, l'expérience, les applications et les services. Le « 1 » représente un hub domestique intelligent, construit sur la base de la dernière technologie Wi-Fi 7, du moteur d'IA distribué innovant et de l'architecture optique+Wi-Fi C-WAN 1.5 pour offrir aux utilisateurs une expérience Wi-Fi de classe opérateur de haute qualité. Le « 4 » représente quatre capacités : sensibilisation au Wi-Fi, stockage convergé en nuage FTTR NAS local +, puissance de calcul partagée AI Core dédiée et commande domestique intelligente open-source Harmony, offrant aux utilisateurs une expérience domestique plus intelligente. Le « N » représente de multiples capacités de services domestiques intelligents convergents, tels que la collaboration informatique et de stockage, la collaboration capteur-visuel-stockage et la collaboration de données pour prendre en charge diverses applications convergentes FTTR+X, y compris stockage IA, hôte informatique, home guard, gestion et contrôle de la maison intelligente, et soins de santé IA, améliorant et enrichissant davantage l'expérience des utilisateurs en matière de services domestiques intelligents.

Mise à niveau de la connectivité : Huawei est à la pointe du développement des technologies Wi-Fi 7 et se classe au premier rang mondial en termes de normes et de brevets Wi-Fi 7, avec 561 normes et brevets, soit 24 % du total. Grâce à ses connaissances techniques approfondies, Huawei dispose d'avantages techniques uniques dans le développement de la technologie Wi-Fi 7 FTTR. Avec plus d'un million d'appareils livrés à ce jour, l'OptiXstar F50 est un produit qui popularise véritablement le Wi-Fi 7 et rend possible une couverture Wi-Fi à 2 000 Mbps dans toute la maison. Grâce à l'architecture convergée innovante optique+Wi-Fi, il prend en charge jusqu'à 256 appareils simultanés, ce qui permet une mise en réseau à grande vitesse des appareils intelligents dans une maison, élimine les arrêts d'image et minimise la latence.

Amélioration de l'expérience : iFTTR virtualise l'ensemble du réseau Wi-Fi en un super hotspot Wi-Fi et utilise une synchronisation d'horloge précise pour réduire le temps de latence de l'itinérance à 10 ms et garantir l'absence de perte de paquets pendant l'itinérance. En outre, le F50 est l'un des premiers produits certifiés par la World WLAN Application Development Alliance (WAA) pour ses capacités Wi-Fi de haute qualité, garantissant aux utilisateurs une expérience numérique domestique de premier ordre.

Applications intelligentes : F50 réutilise les capacités matérielles et IA des appareils iFTTR. Il s'intègre aux dispositifs iFTTR pour former un module de stockage de petite taille à faible consommation d'énergie, et permet aux opérateurs de fournir aux utilisateurs des services de stockage à domicile tout optique convergents de classe opérateur qui intègrent les téléphones mobiles, le stockage à domicile et les disques cloud de l'opérateur. En outre, il intègre de multiples capacités de services domestiques intelligents, tels que la maison convergente optique-visuelle et la sécurité IoT, ouvrant ainsi une nouvelle ère de convergence des applications intelligentes FTTR+X.

Mise à niveau du service : la solution unique de câble transparent auto-adhésif de Huawei ne nécessite pas d'outils professionnels et peut être déployée rapidement comme des rubans adhésifs. Le temps de déploiement par point de données est réduit à 15 minutes. En outre, l'installation en libre-service par les utilisateurs est prise en charge, ce qui permet aux opérateurs de réduire les coûts d'installation et de maintenance des FTTR.

À l'ère de l'Internet de tout (IoE), le FTTR est devenu un hub de connexion indispensable dans l'environnement domestique, ainsi qu'un pont et une base pour connecter divers appareils intelligents. Huawei continuera à accroître ses investissements en R&D et ses innovations dans le domaine des FTTR. En combinant des technologies et des pratiques innovantes et en se concentrant sur les capacités de base 1+4+N, Huawei peut aider les opérateurs à construire un hub de connexion optique domestique intelligent à l'ère de l'IA, à améliorer globalement l'expérience des services domestiques intelligents et à accélérer l'évolution vers un monde intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527293/Leading_In_Home_Wi_Fi_Service_Award.jpg