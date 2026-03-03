Huawei Li Peng: acelerando rumo à era da internet agêntica com 5G-A e IA

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, Li Peng, vice-presidente sênior da Huawei e presidente de ICT Sales & Service, discursou sobre como as operadoras podem maximizar o valor do 5G-A e da IA para acelerar rumo à era da internet agêntica. Li propôs que, à medida que as redes convergem para a IA, as operadoras têm a oportunidade de redefinir o valor da conectividade ao se atualizar para "5G-A x IA". Isso permitirá que elas não apenas monetizem tráfego e experiência, mas também serviços de IA.

Um salto no valor do setor: entrando na era da internet agêntica de dez trilhões de dólares

Nos últimos anos, o setor móvel evoluiu de forma constante do 4G para o 5G, e algumas operadoras já começaram a implantar o 5G-A. Como as redes estão mais robustas do que nunca, elas estão levando aplicações inteligentes a todos os tipos de dispositivos.

Li afirmou: "Este ano, estamos entrando na era da internet agêntica. As redes não conectarão apenas pessoas. Elas também conectarão centenas de bilhões de agentes." No entanto, o crescimento das aplicações baseadas em agentes na próxima década aumentará as demandas de conectividade, pois as redes não facilitarão apenas a comunicação humana, mas também a comunicação entre agentes. Isso levará as operadoras a migrar da oferta de tráfego para a oferta de serviços de alto valor e abrirá um novo mercado estimado em dez trilhões de dólares.

Atualização do modelo de negócios: valorizando marcas e ofertas para desbloquear novas fontes de receita

A evolução das capacidades de rede também resultará em mudanças nos modelos de negócios das operadoras. Nos sete anos desde a comercialização do 5G, mais de 300 operadoras em todo o mundo lançaram novos pacotes para monetizar o tráfego, e isso as ajudou a aumentar tanto a receita quanto a base de usuários.

À medida que as redes 5G continuam a amadurecer, a monetização da experiência será ainda mais essencial para o sucesso das operadoras. O 5G SA e o 5G-A oferecem recursos de rede mais diversificados, que mais de 30 operadoras líderes têm utilizado para lançar pacotes baseados em experiência e monetizar velocidade, latência e outros diferenciais.

Ao programar recursos de forma dinâmica, as operadoras podem ir além do modelo de serviço "best-effort" e oferecer uma experiência determinística. Isso as ajuda a fortalecer a reputação da marca e a disposição dos usuários em investir em serviços premium. Ao oferecer serviços como exibição personalizada de logotipo e múltiplos níveis de aumento de velocidade, as operadoras conseguem garantir o desempenho da rede em momentos críticos e melhorar a percepção dos usuários quanto à qualidade da rede.

Convergência entre conectividade e serviços de IA: liberando novo potencial de crescimento com serviços com tecnologia de IA para consumidores, residências e empresas

Li também explicou como as operadoras poderão transformar seus principais serviços e melhorar a satisfação dos consumidores ao aplicar modelos de IA.

IA para consumidores : Primeiramente, a IA pode ser integrada aos serviços tradicionais de chamadas. Atualmente, há 5,4 bilhões de usuários de serviços de chamadas em todo o mundo, e a IA pode ser utilizada para habilitar recursos como transcrição, tradução e assistentes de IA. Muitos desses recursos já entraram em uso comercial em larga escala na China e na Coreia do Sul. Além disso, cada vez mais operadoras estão lançando telefones com IA para atuar como portas de entrada para a era agêntica. Elas estão utilizando esses dispositivos para aprimorar seus serviços B2C — a maior fonte de receita para a maioria das operadoras.

: Primeiramente, a IA pode ser integrada aos serviços tradicionais de chamadas. Atualmente, há 5,4 bilhões de usuários de serviços de chamadas em todo o mundo, e a IA pode ser utilizada para habilitar recursos como transcrição, tradução e assistentes de IA. Muitos desses recursos já entraram em uso comercial em larga escala na China e na Coreia do Sul. Além disso, cada vez mais operadoras estão lançando telefones com IA para atuar como portas de entrada para a era agêntica. Elas estão utilizando esses dispositivos para aprimorar seus serviços B2C — a maior fonte de receita para a maioria das operadoras. IA para residências : Além das recentes iniciativas das operadoras para atualizar a banda larga residencial para ultra-gigabit, a IA também está sendo implementada para viabilizar serviços de casas inteligentes. Por exemplo, assistentes de aceleração podem garantir velocidades determinísticas para serviços essenciais como jogos e transmissões ao vivo. Assistentes de rede podem ajudar as pessoas a otimizar o Wi-Fi e resolver falhas de rede por meio de comandos de voz. Assistentes de estilo de vida baseados em IA também representam uma via promissora para operadoras que buscam gerar novo valor a partir de serviços tradicionais. Ao integrar IA com serviços de vídeo e armazenamento, elas podem, por exemplo, gerar automaticamente álbuns de família baseados em nuvem que podem ser compartilhados entre dispositivos.

: Além das recentes iniciativas das operadoras para atualizar a banda larga residencial para ultra-gigabit, a IA também está sendo implementada para viabilizar serviços de casas inteligentes. Por exemplo, assistentes de aceleração podem garantir velocidades determinísticas para serviços essenciais como jogos e transmissões ao vivo. Assistentes de rede podem ajudar as pessoas a otimizar o Wi-Fi e resolver falhas de rede por meio de comandos de voz. Assistentes de estilo de vida baseados em IA também representam uma via promissora para operadoras que buscam gerar novo valor a partir de serviços tradicionais. Ao integrar IA com serviços de vídeo e armazenamento, elas podem, por exemplo, gerar automaticamente álbuns de família baseados em nuvem que podem ser compartilhados entre dispositivos. IA para empresas: Em cenários industriais, a convergência entre 5G-A e IA pode ser utilizada para transformar fluxos de trabalho essenciais e melhorar significativamente a eficiência da produção. Por exemplo, na manufatura flexível, fábricas habilitadas por IA poderão responder à demanda em segundos, programar novos ciclos de produção em minutos e entregar novos produtos em horas.

Nova visão: ajudando operadoras a atualizar seu portfólio com serviços de IA

"Olhando para o futuro, ainda há muitas oportunidades à espera de serem exploradas com o 5G-A e a IA. E as operadoras estão na melhor posição para explorar aplicações futuras como IoT massiva e IA incorporada", afirmou Li. Ele também recomendou três linhas de ação para que as operadoras aproveitem essas oportunidades. Primeiro, as operadoras devem evoluir todos os serviços, dispositivos e faixas de frequência para 5G-A, a fim de criar um ecossistema de rede próspero. Segundo, as operadoras devem introduzir IA nos domínios B.O.M. (negócios, operações e gestão). Isso fornecerá uma base para serviços diversificados de O&M. Terceiro, as operadoras devem levar inteligência à infraestrutura para apoiar a evolução da arquitetura de rede do futuro.

"A Huawei está pronta para trabalhar em estreita colaboração com as operadoras para aproveitar ao máximo o 5G-A e a IA e ajudá-las a evoluir para prestadoras de serviços de IA", concluiu Li. "Podemos trabalhar com as operadoras para atualizar seus principais serviços por meio da plataforma de colaboração multiagente. Também podemos ajudá-las a construir redes centradas em IA para operações mais eficientes. Juntos, podemos explorar um mundo de novas oportunidades e estabelecer uma base sólida para as redes do futuro."

O MWC Barcelona 2026 será realizado de 2 a 5 de março em Barcelona, Espanha. Durante o evento, a Huawei apresentará seus mais recentes produtos e soluções no estande 1H50 no Hall 1 da Fira Gran Via.

A era das redes agênticas está se aproximando rapidamente, e a adoção comercial do 5G-A em larga escala está ganhando velocidade. A Huawei está trabalhando ativamente com operadoras e parceiros em todo o mundo para liberar todo o potencial do 5G-A e preparar o caminho para a evolução rumo ao 6G. Também estamos criando soluções de Redes Centradas em IA para viabilizar serviços, redes e elementos de rede (NEs) inteligentes, acelerando a implantação em larga escala de redes autônomas de nível 4 (AN L4) e utilizando IA para modernizar nosso negócio principal. Juntamente com outros participantes do setor, criaremos redes líderes orientadas por valor e infraestruturas de computação de IA para um futuro totalmente inteligente.

