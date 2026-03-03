Huawei Li Peng: acelerando rumo à era da internet agêntica com 5G-A e IA

Notícias fornecidas por

Huawei

03 mar, 2026, 19:27 GMT

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, Li Peng, vice-presidente sênior da Huawei e presidente de ICT Sales & Service, discursou sobre como as operadoras podem maximizar o valor do 5G-A e da IA para acelerar rumo à era da internet agêntica. Li propôs que, à medida que as redes convergem para a IA, as operadoras têm a oportunidade de redefinir o valor da conectividade ao se atualizar para "5G-A x IA". Isso permitirá que elas não apenas monetizem tráfego e experiência, mas também serviços de IA.

Continue Reading
Li Peng, vice-presidente sênior da Huawei e presidente de ICT Sales & Service, discursando no MWC Barcelona 2026 (PRNewsfoto/Huawei)
Li Peng, vice-presidente sênior da Huawei e presidente de ICT Sales & Service, discursando no MWC Barcelona 2026 (PRNewsfoto/Huawei)

Um salto no valor do setor: entrando na era da internet agêntica de dez trilhões de dólares

Nos últimos anos, o setor móvel evoluiu de forma constante do 4G para o 5G, e algumas operadoras já começaram a implantar o 5G-A. Como as redes estão mais robustas do que nunca, elas estão levando aplicações inteligentes a todos os tipos de dispositivos.

Li afirmou: "Este ano, estamos entrando na era da internet agêntica. As redes não conectarão apenas pessoas. Elas também conectarão centenas de bilhões de agentes." No entanto, o crescimento das aplicações baseadas em agentes na próxima década aumentará as demandas de conectividade, pois as redes não facilitarão apenas a comunicação humana, mas também a comunicação entre agentes. Isso levará as operadoras a migrar da oferta de tráfego para a oferta de serviços de alto valor e abrirá um novo mercado estimado em dez trilhões de dólares.

Atualização do modelo de negócios: valorizando marcas e ofertas para desbloquear novas fontes de receita

A evolução das capacidades de rede também resultará em mudanças nos modelos de negócios das operadoras. Nos sete anos desde a comercialização do 5G, mais de 300 operadoras em todo o mundo lançaram novos pacotes para monetizar o tráfego, e isso as ajudou a aumentar tanto a receita quanto a base de usuários.

À medida que as redes 5G continuam a amadurecer, a monetização da experiência será ainda mais essencial para o sucesso das operadoras. O 5G SA e o 5G-A oferecem recursos de rede mais diversificados, que mais de 30 operadoras líderes têm utilizado para lançar pacotes baseados em experiência e monetizar velocidade, latência e outros diferenciais.

Ao programar recursos de forma dinâmica, as operadoras podem ir além do modelo de serviço "best-effort" e oferecer uma experiência determinística. Isso as ajuda a fortalecer a reputação da marca e a disposição dos usuários em investir em serviços premium. Ao oferecer serviços como exibição personalizada de logotipo e múltiplos níveis de aumento de velocidade, as operadoras conseguem garantir o desempenho da rede em momentos críticos e melhorar a percepção dos usuários quanto à qualidade da rede.

Convergência entre conectividade e serviços de IA: liberando novo potencial de crescimento com serviços com tecnologia de IA para consumidores, residências e empresas

Li também explicou como as operadoras poderão transformar seus principais serviços e melhorar a satisfação dos consumidores ao aplicar modelos de IA.

  • IA para consumidores: Primeiramente, a IA pode ser integrada aos serviços tradicionais de chamadas. Atualmente, há 5,4 bilhões de usuários de serviços de chamadas em todo o mundo, e a IA pode ser utilizada para habilitar recursos como transcrição, tradução e assistentes de IA. Muitos desses recursos já entraram em uso comercial em larga escala na China e na Coreia do Sul. Além disso, cada vez mais operadoras estão lançando telefones com IA para atuar como portas de entrada para a era agêntica. Elas estão utilizando esses dispositivos para aprimorar seus serviços B2C — a maior fonte de receita para a maioria das operadoras.
  • IA para residências: Além das recentes iniciativas das operadoras para atualizar a banda larga residencial para ultra-gigabit, a IA também está sendo implementada para viabilizar serviços de casas inteligentes. Por exemplo, assistentes de aceleração podem garantir velocidades determinísticas para serviços essenciais como jogos e transmissões ao vivo. Assistentes de rede podem ajudar as pessoas a otimizar o Wi-Fi e resolver falhas de rede por meio de comandos de voz. Assistentes de estilo de vida baseados em IA também representam uma via promissora para operadoras que buscam gerar novo valor a partir de serviços tradicionais. Ao integrar IA com serviços de vídeo e armazenamento, elas podem, por exemplo, gerar automaticamente álbuns de família baseados em nuvem que podem ser compartilhados entre dispositivos.
  • IA para empresas: Em cenários industriais, a convergência entre 5G-A e IA pode ser utilizada para transformar fluxos de trabalho essenciais e melhorar significativamente a eficiência da produção. Por exemplo, na manufatura flexível, fábricas habilitadas por IA poderão responder à demanda em segundos, programar novos ciclos de produção em minutos e entregar novos produtos em horas.

Nova visão: ajudando operadoras a atualizar seu portfólio com serviços de IA

"Olhando para o futuro, ainda há muitas oportunidades à espera de serem exploradas com o 5G-A e a IA. E as operadoras estão na melhor posição para explorar aplicações futuras como IoT massiva e IA incorporada", afirmou Li. Ele também recomendou três linhas de ação para que as operadoras aproveitem essas oportunidades. Primeiro, as operadoras devem evoluir todos os serviços, dispositivos e faixas de frequência para 5G-A, a fim de criar um ecossistema de rede próspero. Segundo, as operadoras devem introduzir IA nos domínios B.O.M. (negócios, operações e gestão). Isso fornecerá uma base para serviços diversificados de O&M. Terceiro, as operadoras devem levar inteligência à infraestrutura para apoiar a evolução da arquitetura de rede do futuro.

"A Huawei está pronta para trabalhar em estreita colaboração com as operadoras para aproveitar ao máximo o 5G-A e a IA e ajudá-las a evoluir para prestadoras de serviços de IA", concluiu Li. "Podemos trabalhar com as operadoras para atualizar seus principais serviços por meio da plataforma de colaboração multiagente. Também podemos ajudá-las a construir redes centradas em IA para operações mais eficientes. Juntos, podemos explorar um mundo de novas oportunidades e estabelecer uma base sólida para as redes do futuro."

O MWC Barcelona 2026 será realizado de 2 a 5 de março em Barcelona, Espanha. Durante o evento, a Huawei apresentará seus mais recentes produtos e soluções no estande 1H50 no Hall 1 da Fira Gran Via.

A era das redes agênticas está se aproximando rapidamente, e a adoção comercial do 5G-A em larga escala está ganhando velocidade. A Huawei está trabalhando ativamente com operadoras e parceiros em todo o mundo para liberar todo o potencial do 5G-A e preparar o caminho para a evolução rumo ao 6G. Também estamos criando soluções de Redes Centradas em IA para viabilizar serviços, redes e elementos de rede (NEs) inteligentes, acelerando a implantação em larga escala de redes autônomas de nível 4 (AN L4) e utilizando IA para modernizar nosso negócio principal. Juntamente com outros participantes do setor, criaremos redes líderes orientadas por valor e infraestruturas de computação de IA para um futuro totalmente inteligente.

Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923956/image1.jpg 

FONTE Huawei

Da mesma fonte

Huawei lança NG WAN para impulsionar novo crescimento das operadoras

Huawei lança NG WAN para impulsionar novo crescimento das operadoras

No MWC Barcelona 2026, Leon Wang, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, apresentou a arquitetura NG WAN da empresa. Ele...
A IA chegou: Huawei reafirma compromisso com a digitalização e o desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe

A IA chegou: Huawei reafirma compromisso com a digitalização e o desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe

Durante o Mobile World Congress (MWC) 2026, a Huawei destacou o grande potencial para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) e da economia ...
More Releases From This Source

Explorar

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Internet Technology

Internet Technology

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

News Releases in Similar Topics