Ли Пэн, компания Huawei, -- Ускорение перехода к эре агентского Интернета с использованием 5G-A и ИИ

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 Ли Пэн (Li Peng), старший вице-президент компании Huawei и президент подразделения по продажам и обслуживанию ИКТ, выступил с основным докладом о том, как операторы могут максимизировать ценность 5G-A и ИИ для ускорения перехода к эре агентского Интернета. Ли предположил, что, поскольку сети сближаются с ИИ, у операторов есть возможность дать новое определение ценности подключения, перейдя на «5G-A x ИИ». Это позволит им монетизировать не только трафик и опыт, но ИИ-сервисы.

Li Peng, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, speaking at MWC Barcelona 2026

Скачок в ценности отрасли — Вступление в эру агентского Интернета стоимостью 10 триллионов долларов

За последние несколько лет мобильная индустрия стабильно эволюционировала от 4G к 5G, и некоторые операторы начали переход на 5G-A. Поскольку сети сейчас мощнее, чем когда-либо до этого, они обеспечивают интеллектуальное применение для всех видов устройств.

Ли сказал: «В этом году мы вступаем в эпоху агентского Интернета. Сети будут не только связывать людей. Они также будут связывать сотни миллиардов агентов». Однако рост применения агентов в течение следующего десятилетия увеличит требования к подключению, поскольку сети будут не только обеспечивать общение между людьми, но и общение между агентами. Это приведет к тому, что операторы перейдут от предложения трафика к предложению дорогостоящих услуг и откроют новый рынок стоимостью десять триллионов долларов.

Обновление бизнес-модели — Повышение статуса брендов и предложений для новых источников дохода

Эволюция возможностей сетей также приведет к изменениям в бизнес-моделях операторов. За семь лет с момента коммерциализации 5G более 300 операторов по всему миру запустили новые пакеты для монетизации трафика, и это помогло им увеличить как доход, так и пользовательскую базу.

Поскольку сети 5G продолжают развиваться, монетизация опыта будет более важной для успеха операторов. 5G SA и 5G-A предоставляют более разнообразные сетевые ресурсы, и уже более 30 ведущих операторов воспользовались ими для запуска пакетов, основанных на пользовательском опыте, для монетизации скорости, задержки и многого другого.

Динамическое планирование ресурсов позволяет операторам выйти за рамки модели сервиса «лучшее из возможного» и перейти к сервису с предсказуемым результатом. Это помогает им укреплять репутацию бренда и готовность пользователей тратить больше на премиальные услуги. Предлагая такие услуги, как отображение пользовательских логотипов и многоуровневое повышение скорости, операторы могут гарантировать производительность сети в критические моменты и улучшить восприятие пользователями качества сети.

Конвергенция услуг подключения и искусственного интеллекта — Раскрытие нового потенциала роста с помощью потребительских, домашних и корпоративных сервисов на базе ИИ

Ли также пояснил, как операторы смогут трансформировать свои основные услуги и повысить удовлетворенность потребителей, применяя ИИ-модели.

ИИ для потребителей : Во-первых, ИИ может быть интегрирован в традиционные сервисы телефонии. В настоящее время в мире насчитывается 5,4 миллиарда пользователей услуг телефонии, и ИИ можно использовать для выполнения таких функций, как преобразование речи в текст, перевод и ИИ-помощники. Многие из этих функций уже получили широкое коммерческое применение в Китае и Южной Корее. Кроме того, все больше операторов запускают ИИ-телефоны, чтобы выполнять функцию порталов для агентской эры. Они используют эти телефоны для обновления своих услуг B2C — крупнейшего источника дохода для большинства операторов.

: Во-первых, ИИ может быть интегрирован в традиционные сервисы телефонии. В настоящее время в мире насчитывается 5,4 миллиарда пользователей услуг телефонии, и ИИ можно использовать для выполнения таких функций, как преобразование речи в текст, перевод и ИИ-помощники. Многие из этих функций уже получили широкое коммерческое применение в Китае и Южной Корее. Кроме того, все больше операторов запускают ИИ-телефоны, чтобы выполнять функцию порталов для агентской эры. Они используют эти телефоны для обновления своих услуг B2C — крупнейшего источника дохода для большинства операторов. ИИ для дома : В дополнение к недавним инициативам операторов по модернизации домашней широкополосной связи до ультрагигабитного уровня, ИИ также внедряется для предоставления услуг умного дома. Например, помощники по ускорению могут гарантировать определенную скорость для ключевых сервисов, таких как игры и стриминг. Сетевые помощники могут помогать пользователям оптимизировать Wi-Fi и устранять ошибки сети с помощью голосовых команд. ИИ-помощники в быту также являются перспективным направлением для операторов, которые хотят получить новую ценность от традиционных услуг. Интегрируя ИИ с видеоуслугами и услугами хранения, они автоматически генерируют облачные семейные альбомы, которые можно просматривать на разных устройствах.

: В дополнение к недавним инициативам операторов по модернизации домашней широкополосной связи до ультрагигабитного уровня, ИИ также внедряется для предоставления услуг умного дома. Например, помощники по ускорению могут гарантировать определенную скорость для ключевых сервисов, таких как игры и стриминг. Сетевые помощники могут помогать пользователям оптимизировать Wi-Fi и устранять ошибки сети с помощью голосовых команд. ИИ-помощники в быту также являются перспективным направлением для операторов, которые хотят получить новую ценность от традиционных услуг. Интегрируя ИИ с видеоуслугами и услугами хранения, они автоматически генерируют облачные семейные альбомы, которые можно просматривать на разных устройствах. ИИ для бизнеса: В промышленных сценариях конвергенция 5G-A и ИИ может быть использована для трансформации основных рабочих процессов и значительного повышения эффективности производства. Например, в гибком производстве заводы с поддержкой ИИ смогут реагировать на спрос за считанные секунды, планировать новые производственные циклы за считанные минуты и поставлять новые продукты за часы.

Новое видение — Помощь операторам в добавлении ИИ-сервисов к их портфелю продуктов

«В перспективе есть еще много возможностей применения 5G-A и ИИ, которые только и ждут, чтобы ими воспользовались. И операторы находятся в наиболее выгодном положении для того, чтобы использовать их в будущем. К таким возможностям относятся, например, массовый Интернет вещей и воплощенный ИИ», — сказал Ли. Он также рекомендовал три варианта действий для операторов, чтобы не упустить свой шанс. Во-первых, операторы должны перевести все услуги, устройства и полосы частот на стандарт 5G-A, чтобы создать процветающую сетевую экосистему. Во-вторых, операторы должны внедрить ИИ в домены B.O.M. (бизнес, операции, управление). Это обеспечит основу для диверсифицированных услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию. В-третьих, операторы должны внедрить искусственный интеллект в свою инфраструктуру, чтобы поддержать эволюцию сетевой архитектуры в будущем.

«Huawei готова тесно сотрудничать с операторами, чтобы они смогли стать поставщиками ИИ-услуг и по максимуму использовать возможности 5G-A и ИИ», — сказал в завершение Ли. «Мы можем работать с операторами над обновлением их основных услуг через мультиагентную платформу для совместной работы. Мы также можем помочь им построить сети, ориентированные на ИИ, для более эффективной работы. Вместе мы можем открыть мир новых возможностей и заложить прочную основу для сетей будущего».

MWC Barcelona 2026 пройдет со 2 по 5 марта в Барселоне, Испания. В ходе мероприятия компания Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стенде 1H50 в зале Fira Gran Via Hall 1.

Эра агентских сетей сейчас быстро приближается, и коммерческое внедрение 5G-A в больших масштабах набирает обороты. Huawei активно работает с операторами и партнерами по всему миру, чтобы раскрыть весь потенциал 5G-A и проложить путь к переходу на 6G. Мы также создаем сетевые решения, ориентированные на ИИ, для предоставления интеллектуальных услуг, сетей и сетевых элементов (NE), ускоряя крупномасштабное развертывание автономных сетей 4 уровня (AN L4) и использования ИИ для модернизации нашего основного бизнеса. Вместе с другими игроками отрасли мы создадим ведущие ценностно-ориентированные сети и вычислительные магистрали для ИИ, чтобы быть полностью готовыми к интеллектуальному будущему.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2923742/image1.jpg