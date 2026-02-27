Huawei estreia inovações de ponta em Madri com foco em relógios para corrida

MADRID, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Huawei apresentou suas mais recentes inovações no evento global de lançamento de produtos "Now is Your Run" em Madri, Espanha, no dia 26 de fevereiro. O gigante da tecnologia marcou seu retorno aos relógios profissionais de corrida após um intervalo de cinco anos com a estreia do totalmente novo HUAWEI WATCH GT Runner 2. O evento também contou com o HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 e HUAWEI Band 11 Series. O bicampeão olímpico de maratona Eliud Kipchoge foi apresentado como embaixador global do HUAWEI WATCH GT Runner. "Correr significa muito mais do que ser rápido," declarou Kipchoge. "Acredito que correr seja a atividade mais bonita em todos os níveis. Junto com a Huawei, podemos alcançar milhões de corredores ao redor do mundo e, esperamos, impactar suas vidas de uma forma bonita e positiva."

HUAWEI WATCH GT Runner 2: cinco anos de experiência acumulada, reinventando os relógios profissionais para corrida

O HUAWEI WATCH GT Runner 2 está equipado com uma nova arquitetura de antena flutuante 3D, projetada para oferecer precisão de posicionamento incomparável. Munido pela primeira vez de um algoritmo inteligente de posicionamento, ele continua calculando a trajetória e a distância do corredor mesmo durante interrupções de sinal, garantindo um posicionamento ininterrupto. O novo modo maratona inteligente oferece controle completo da corrida, atuando como um treinador pessoal no seu pulso durante toda a jornada. O HUAWEI WATCH GT Runner 2 não se limita a ajudar atletas profissionais a melhorar o desempenho, ele também traz uma experiência de corrida inteligente e profissional para corredores amadores. Eliud Kipchoge compartilhou sua experiência de cocriação de produtos com a Huawei no evento, afirmando: "Sou apaixonado por compartilhar minhas opiniões e perspectivas para melhorar a experiência dos smartwatches, não apenas para atletas de elite, mas para corredores de todo o mundo."

HUAWEI WATCH Ultimate 2 e HUAWEI Band 11 Series: fitness de nível superior

Neste evento, a Huawei apresentou uma variedade de novos dispositivos vestíveis projetados para oferecer experiências de fitness mais profissionais e personalizadas para os usuários. O HUAWEI WATCH Ultimate 2 estreou em uma marcante cor "Verde", mantendo suas funcionalidades de alto nível para mergulho e aventuras ao ar livre, além de introduzir recursos aprimorados especificamente para campos de golfe e jogos em campo. Isso oferece uma experiência esportiva de alto padrão mais precisa e inteligente. Por outro lado, a Série HUAWEI Band 11 combina design elegante com funcionalidades práticas, apresentando uma tela maior e mais nítida que garante excelente visibilidade mesmo sob luz solar forte. Integrando monitoramento de saúde, acompanhamento de atividades e recursos convenientes em um dispositivo compacto, ele atua como um companheiro confiável para as necessidades diárias de fitness dos usuários.

HUAWEI Mate 80 Pro: modelo emblemático de última geração estabelece novo padrão de referência em experiência móvel

A Huawei faz um retorno grandioso ao mercado global com sua Mate Series, demonstrando o poder tecnológico da empresa. O HUAWEI Mate 80 Pro representa a inovação de ponta da Huawei, conta com uma câmera True-to-Color aprimorada que garante precisão consistente de cor em várias condições de iluminação e temperaturas de cor mistas. Seu novo design Dual Space Ring, que combina elegância clássica com estética moderna, recebeu amplo reconhecimento dos participantes. Com desempenho aprimorado, vidro Kunlun de 2ª geração e recursos avançados de IA, a Huawei continua a oferecer tecnologia e experiências de ponta, elevando a experiência dos smartphones a novos patamares.

Tecnologia inovadora revelada para inteligência suprema

A Huawei apresenta seu primeiro tablet Mini, o HUAWEI MatePad Mini. Com um corpo compacto de 8,8 polegadas, mais fino e leve que os tablets tradicionais, ele cabe facilmente em bolsos ou bolsas. Seja para ler documentos, assistir seus programas favoritos ou trabalhar em movimento durante viagens de negócios, este aparelho está pronto sempre que você precisar. Ele serve como um companheiro digital ideal para profissionais de negócios, leitores ávidos, funcionários de escritório e pesquisadores acadêmicos. A empresa também lançou os fones HUAWEI FreeBuds Pro 5, os primeiros fones sem fio do setor com cancelamento de ruído por IA em dois motores. Combinados com um sistema acústico de dupla transmissão, proporcionam uma redução de ruído excepcional, preservando os detalhes vocais e instrumentais, oferecendo aos usuários uma experiência imersiva de reprodução ao vivo.

No ano passado, a Huawei lançou sua proposta de marca "Now is Yours", com o objetivo de estabelecer conexões genuínas e próximas com consumidores globais por meio de uma abordagem de comunicação mais inclusiva e jovem. Neste evento de lançamento "Now is Your Run", a Huawei fez parceria com Eliud Kipchoge para promover a corrida como esporte e defender um estilo de vida saudável. No futuro, a Huawei continuará promovendo o fitness e a saúde por meio da inovação tecnológica, utilizando produtos quentes e comunicação sincera para permitir que mais pessoas desfrutem de uma vida mais saudável e vibrante por meio da tecnologia.

