Présentation de Li Peng, de Huawei : accélération vers l'ère de l'Internet agentique grâce à la 5G-A et l'IA

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de MWC Barcelone 2026, Li Peng, vice-président principal de Huawei et président de ICT Sales & Service, a effectué une présentation sur la manière dont les opérateurs peuvent exploiter au mieux la 5G-A et l'IA afin de progresser rapidement vers l'ère de l'Internet agentique. M. Peng a proposé qu'à mesure que les réseaux convergent avec l'IA, les opérateurs aient la possibilité de redéfinir la valeur de la connectivité en passant à la « 5G-A x AI ». Cela leur permettra non seulement de tirer profit du trafic et des expériences, mais également des services d'IA.

Li Peng, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, speaking at MWC Barcelona 2026

Bond en avant dans la valeur du secteur : entrée dans l'ère de l'Internet agentique à 10 billions de dollars

Au cours des dernières années, le secteur de la téléphonie mobile a régulièrement évolué de la 4G à la 5G, et certains opérateurs ont commencé à déployer la 5G-A. Les réseaux étant plus puissants que jamais, ils apportent des applications intelligentes à toutes sortes d'appareils.

M. Peng a déclaré : « Cette année, nous entrons dans l'ère de l'Internet agentique. Les réseaux ne se contenteront pas de relier des personnes. Ils connecteront également des centaines de milliards d'agents. » Toutefois, l'essor des applications d'agents au cours de la prochaine décennie augmentera les exigences en matière de connectivité, car les réseaux ne faciliteront pas seulement la communication humaine, mais aussi la communication entre agents. Cela incitera les opérateurs à passer de l'offre de trafic à l'offre de services à forte valeur ajoutée et ouvrira un nouveau marché d'une valeur de dix mille milliards de dollars.

Modernisation du modèle commercial : améliorer les marques et les offres afin de débloquer de nouvelles sources de revenus

L'évolution des capacités des réseaux entraînera également des changements dans les modèles commerciaux des opérateurs. Au cours des sept années qui ont suivi la commercialisation de la 5G, plus de 300 opérateurs dans le monde ont lancé de nouveaux forfaits afin de valoriser le trafic, leur permettant ainsi d'augmenter leurs revenus et leur base d'utilisateurs.

À mesure que les réseaux 5G continuent de se développer, la monétisation de l'expérience sera plus déterminante pour le succès des opérateurs. La 5G SA et la 5G-A fournissent des ressources réseau plus diversifiées que plus de 30 grands opérateurs ont utilisées pour lancer des forfaits basées sur l'expérience afin de monétiser les débits, la latence, etc.

En programmant les ressources de manière dynamique, les opérateurs peuvent dépasser les services de base pour assurer une expérience optimale. Cela leur permet de renforcer la réputation de leur marque et la volonté des utilisateurs de dépenser pour des services haut de gamme. En proposant des services tels que l'affichage de logos personnalisés et l'augmentation de la vitesse à plusieurs niveaux, les opérateurs sont en mesure de garantir la performance du réseau à des moments critiques et d'améliorer le ressenti des utilisateurs quant à la qualité du réseau.

Convergence des services de connectivité et d'intelligence artificielle : libérer un nouveau potentiel de croissance grâce à des services alimentés par l'IA destinés aux consommateurs, aux particuliers et aux entreprises.

M. Peng a également expliqué comment les opérateurs pourront transformer leurs principaux services et améliorer la satisfaction des consommateurs en appliquant des modèles d'IA.

L'IA pour les consommateurs : premièrement, l'IA peut être intégrée dans les services d'appel traditionnels. Le service d'appel compte actuellement 5,4 milliards abonnés dans le monde, et l'IA peut être utilisée pour débloquer des fonctions telles que la transcription, la traduction et les assistants d'IA. Un grand nombre de ces caractéristiques ont déjà fait l'objet d'une utilisation commerciale à grande échelle en Chine et en Corée du Sud. En outre, un nombre croissant d'opérateurs lancent des téléphones intelligents qui serviront de portails pour l'ère agentique. Ils utilisent ces téléphones pour améliorer leurs services B2C, la principale source de revenus pour la plupart d'entre eux.

: premièrement, l'IA peut être intégrée dans les services d'appel traditionnels. Le service d'appel compte actuellement 5,4 milliards abonnés dans le monde, et l'IA peut être utilisée pour débloquer des fonctions telles que la transcription, la traduction et les assistants d'IA. Un grand nombre de ces caractéristiques ont déjà fait l'objet d'une utilisation commerciale à grande échelle en Chine et en Corée du Sud. En outre, un nombre croissant d'opérateurs lancent des téléphones intelligents qui serviront de portails pour l'ère agentique. Ils utilisent ces téléphones pour améliorer leurs services B2C, la principale source de revenus pour la plupart d'entre eux. L'IA pour les habitations : outre les récentes initiatives des opérateurs visant à améliorer le haut débit domestique en le faisant passer à l'ultra-gigabit, l'IA est également déployée pour permettre la mise en place de services domotiques. Par exemple, les assistants d'accélération peuvent garantir des vitesses déterministes pour des services clés tels que les jeux et la diffusion en direct. Les assistants réseau peuvent aider les gens à optimiser leur Wi-Fi et à résoudre les problèmes de réseau par commande vocale. Les assistants de vie IA représentent également une voie prometteuse pour les opérateurs qui cherchent à dégager une nouvelle valeur des services traditionnels. L'intégration de l'IA aux services vidéo et de stockage permet par exemple de générer automatiquement des albums de famille basés sur le cloud, qui peuvent être partagés entre différents appareils.

: outre les récentes initiatives des opérateurs visant à améliorer le haut débit domestique en le faisant passer à l'ultra-gigabit, l'IA est également déployée pour permettre la mise en place de services domotiques. Par exemple, les assistants d'accélération peuvent garantir des vitesses déterministes pour des services clés tels que les jeux et la diffusion en direct. Les assistants réseau peuvent aider les gens à optimiser leur Wi-Fi et à résoudre les problèmes de réseau par commande vocale. Les assistants de vie IA représentent également une voie prometteuse pour les opérateurs qui cherchent à dégager une nouvelle valeur des services traditionnels. L'intégration de l'IA aux services vidéo et de stockage permet par exemple de générer automatiquement des albums de famille basés sur le cloud, qui peuvent être partagés entre différents appareils. L'IA au service des entreprises : dans les scénarios industriels, la convergence de la 5G-A et de l'IA peut être utilisée pour transformer les flux de travail de base et améliorer considérablement l'efficacité de la production. Par exemple, dans le domaine de la fabrication flexible, les usines dotées d'IA pourront répondre à la demande en quelques secondes, programmer de nouvelles séries de production en quelques minutes et livrer de nouveaux produits en quelques heures.

Nouvelle vision : aider les opérateurs à moderniser leur portefeuille grâce à des services d'IA

« À l'avenir, il subsiste encore de nombreuses opportunités qui ne demandent qu'à être débloquées grâce à la 5G-A et à l'IA. Les opérateurs sont alors les mieux placés pour explorer les applications futures telles que l'IoT massif et l'IA incarnée », a déclaré M. Peng. Il a également recommandé trois lignes d'action aux opérateurs pour saisir ces opportunités. Tout d'abord, les opérateurs devraient faire évoluer l'ensemble des services, appareils et bandes de fréquences vers la 5G-A afin de créer un écosystème de réseau prospère. Deuxièmement, les opérateurs devraient introduire l'IA dans les domaines B.O.M. (business, operations, management). Cela permettra de jeter les bases d'une offre diversifiée de services d'exploitation et de maintenance. Troisièmement, les opérateurs devraient apporter de l'intelligence à l'infrastructure afin de soutenir l'évolution de la future architecture de réseau.

« Huawei est prêt à travailler en étroite collaboration avec les opérateurs pour tirer le meilleur parti de la 5G-A et de l'IA et les aider à devenir des fournisseurs de services d'IA », a conclu M. Peng. « Nous pouvons collaborer avec les opérateurs pour améliorer leurs services principaux à l'aide de la plateforme de collaboration multi-agents. Nous pouvons également les accompagner dans le développement de réseaux centrés sur l'IA afin de garantir des opérations plus efficaces. Ensemble, nous pouvons ouvrir un monde de nouvelles possibilités et établir des bases solides pour les réseaux futurs. »

Le MWC Barcelona 2026 se tiendra du 2 au 5 mars à Barcelone, en Espagne. Durant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions sur le stand 1H50 dans le hall 1 du Fira Gran Via.

L'ère des réseaux agentiques approche à grands pas, et l'adoption commerciale de la 5G-A à grande échelle s'accélère. Huawei travaille activement avec les opérateurs et les partenaires du monde entier pour exploiter pleinement le potentiel de la 5G-A et ouvrir la voie à l'évolution vers la 6G. Nous créons également des solutions de réseau centrées sur l'IA pour permettre des services, des réseaux et des éléments de réseau intelligents, accélérer le déploiement à grande échelle des réseaux autonomes de niveau 4 (AN L4) et utiliser l'IA pour améliorer nos activités de base. En collaboration avec d'autres acteurs du secteur, nous créerons des réseaux de pointe axés sur la valeur ainsi que des infrastructures informatiques basées sur l'IA pour un avenir entièrement intelligent.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923742/image1.jpg