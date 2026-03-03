Li Peng de Huawei: ir más rápido hacia la era de la Internet agéntica con 5G-A e inteligencia artificial

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026 de Barcelona, Li Peng, vicepresidente sénior de Huawei y presidente de Ventas y Servicios TIC, pronunció un discurso magistral acerca de cómo las empresas de telecomunicaciones pueden sacar el máximo partido de la tecnología 5G-A y la IA para avanzar hacia la era de la internet agéntica. Li propuso que, al converger las redes con la IA, las empresas de telecomunicaciones tienen la oportunidad de redefinir el valor de la conectividad al actualizarse a "5G-A x IA". Esto les permitirá monetizar no solo el tráfico y la experiencia, sino también los servicios de IA.

Un gran salto en el valor del sector: inicia una era de la Internet agéntica de diez billones de dólares

Durante los últimos años, el sector de la telefonía móvil ha evolucionado de forma constante de 4G a 5G, y algunas empresas de telecomunicaciones han comenzado a implementar la tecnología 5G-A. Debido a que las redes son más robustas que nunca, ofrecen aplicaciones inteligentes para todo tipo de dispositivos.

Li señaló: "Este año entramos en la era de la internet agéntica. Las redes no solo conectarán a las personas. También conectarán a cientos de miles de millones de agentes". Sin embargo, el auge de las aplicaciones de agentes durante la próxima década incrementará la demanda de conectividad, ya que las redes no facilitarán simplemente la comunicación humana, sino también la comunicación entre agentes. Esto impulsará a las empresas de telecomunicaciones a dejar de ofrecer tráfico para brindar servicios de alto valor, lo cual abrirá un mercado nuevo con un valor de diez billones de dólares.

Actualización del modelo de negocio: impulsar las marcas y las ofertas para habilitar nuevas fuentes de ingresos

La evolución de las capacidades de las redes también provocará cambios en los modelos de negocio de las empresas de telecomunicaciones. En los siete años transcurridos desde la comercialización de la tecnología 5G, más de 300 empresas de telecomunicaciones en todo el mundo han lanzado nuevos paquetes para monetizar el tráfico, lo cual les ha ayudado a aumentar tanto sus ingresos como su base de usuarios.

A medida que las redes 5G continúan madurando, la monetización de la experiencia será más esencial para el éxito de estas empresas. Las tecnologías 5G SA y 5G-A proporcionan una mayor variedad de recursos de red que más de 30 empresas de telecomunicaciones líderes han utilizado para lanzar paquetes basados en la experiencia con el fin de monetizar la velocidad, la latencia y otros aspectos.

Mediante la programación dinámica de recursos, pueden ir más allá del servicio del "mejor esfuerzo" para ofrecer una experiencia determinista. Esto les ayuda a fortalecer la reputación de la marca y la disposición de los usuarios a pagar por servicios premium. Al ofrecer servicios como la visualización de logotipos personalizados y aumentos de velocidad de múltiples niveles, las empresas de telecomunicaciones pueden garantizar el rendimiento de la red en momentos críticos y mejorar la percepción de los usuarios acerca de la calidad de la red.

Convergencia de servicios de conectividad e IA: liberar un nuevo potencial de crecimiento con servicios para consumidores, hogares y empresas impulsados por la IA

Li también explicó cómo las empresas de telecomunicaciones podrán transformar sus servicios principales y mejorar la satisfacción de los consumidores mediante la aplicación de modelos de IA.

IA para consumidores : en primer lugar, la IA se puede integrar en los servicios de llamadas tradicionales. Actualmente existen 5.400 millones de usuarios de servicios de llamadas en todo el mundo, y la IA se puede utilizar para habilitar funciones como la transcripción, la traducción y los asistentes de IA. Muchas de estas funciones ya han entrado en uso comercial a gran escala en China y Corea del Sur. Además, cada vez más empresas de telecomunicaciones lanzan teléfonos con IA para que actúen como portales de la era de los agentes. Utilizan estos teléfonos para actualizar sus servicios B2C, la mayor fuente de ingresos para la mayoría de estas empresas.

Nueva visión: ayuda a las empresas de telecomunicaciones a actualizar su portafolio con servicios de IA

"De cara al futuro, todavía hay muchas oportunidades por descubrir con 5G-A e inteligencia artificial. Las empresas de telecomunicaciones están en la mejor posición para explorar aplicaciones futuras como la Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) masiva y la IA encarnada", afirmó Li. También recomendó tres líneas de acción para que las empresas de telecomunicaciones aprovechen estas oportunidades. Primero, las empresas de telecomunicaciones deben evolucionar todos los servicios, dispositivos y bandas de frecuencia hacia 5G-A para crear un ecosistema de red próspero. Segundo, deben introducir la IA en los dominios B.O.M. (negocios, operaciones y gestión). Esto proporcionará una base para servicios de operación y mantenimiento (O&M) diversificados. Tercero, deben aportar inteligencia a la infraestructura para apoyar la evolución de la arquitectura de red futura.

"Huawei está lista para trabajar de cerca con las empresas de telecomunicaciones con el fin de aprovechar al máximo la tecnología 5G-A y la IA, y ayudarlos a evolucionar hasta convertirse en proveedores de servicios de IA", concluyó Li. "Podemos trabajar con estas empresas para actualizar sus servicios principales mediante la plataforma de colaboración multiagente. También podemos ayudarlas a construir redes centradas en la IA para lograr operaciones más eficientes. Juntos, podemos abrir un mundo de nuevas oportunidades y sentar una base sólida para las redes del futuro".

El MWC 2026 de Barcelona se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei presentará sus últimos productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Vía.

La era de las redes agénticas se acerca con gran rapidez y la adopción comercial a gran escala de la tecnología 5G-A está ganando velocidad. Huawei trabaja de forma activa con empresas de telecomunicaciones y socios de todo el mundo para liberar todo el potencial de 5G-A y preparar el camino para la evolución hacia 6G. También creamos soluciones de redes centradas en la IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE, por sus siglas en inglés) inteligentes, lo cual acelera la implementación a gran escala de redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y utiliza la IA para actualizar nuestro negocio principal. Junto con otros actores del sector, crearemos redes líderes impulsadas por el valor y redes troncales de computación de IA para un futuro totalmente inteligente.

