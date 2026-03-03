Huawei Li Peng: Mit 5G-A und KI auf dem Weg zum agentenbasierten Internetzeitalter

BARCELONA, Spanien, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 hielt Li Peng, Senior Vice President und President of ICT Sales & Service von Huawei, eine Keynote darüber, wie Netzbetreiber den Wert von 5G-A und KI maximieren können, um den Übergang zum agentenbasierten Internet zu beschleunigen. Li schlug vor, dass mit der Konvergenz von Netzen und KI die Netzbetreiber die Möglichkeit haben, den Wert der Konnektivität durch ein Upgrade auf „5G-A x KI" neu zu definieren. Dadurch können sie nicht nur den Datenverkehr und die Erfahrungen, sondern auch die KI-Dienste monetarisieren.

Li Peng, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, speaking at MWC Barcelona 2026

Sprung im Wert der Industrie: Aufbruch in eine 10-Billionen-Dollar-Ära des agentenbasierten Internets

In den letzten Jahren hat sich die Mobilfunkbranche kontinuierlich von 4G zu 5G weiterentwickelt, und einige Betreiber haben mit der Einführung von 5G-A begonnen. Da die Netze stärker sind als je zuvor, bringen sie intelligente Anwendungen auf alle Arten von Geräten.

Li sagte: „Dieses Jahr treten wir in die Ära des agentenbasierten Internets ein. Netzwerke werden nicht nur Menschen verbinden. Sie werden auch Hunderte von Milliarden von Agenten miteinander verbinden." Die Zunahme von Agentenanwendungen im nächsten Jahrzehnt wird jedoch die Anforderungen an die Konnektivität erhöhen, da Netze nicht nur die menschliche Kommunikation, sondern auch die Kommunikation zwischen Agenten erleichtern werden. Dies wird Netzbetreiber dazu veranlassen, sich vom reinen Angebot von Datenverkehr hin zu hochwertigen Mehrwertdiensten zu entwickeln, und einen neuen Markt mit einem Wert von zehn Billionen Dollar zu erschließen.

Aktualisierung des Geschäftsmodells: Aufwertung von Marken und Angeboten, um neue Einnahmequellen zu erschließen

Die Weiterentwicklung der Netzkapazitäten wird auch zu Veränderungen der Geschäftsmodelle der Betreiber führen. In den sieben Jahren seit der Kommerzialisierung von 5G haben mehr als 300 Netzbetreiber auf der ganzen Welt neue Pakete auf den Markt gebracht, um den Datenverkehr zu monetarisieren, und dies hat ihnen geholfen, sowohl ihre Einnahmen als auch ihre Nutzerbasis zu vergrößern.

Mit zunehmender Reife der 5G-Netze wird Erlebnis-Monetarisierung für den Erfolg der Netzbetreiber immer wichtiger. 5G SA und 5G-A bieten vielfältigere Netzressourcen, die von mehr als 30 führenden Netzbetreibern genutzt werden, um erlebnisbasierte Pakete zur Monetarisierung von Geschwindigkeiten, Latenzzeiten und mehr zu lancieren.

Durch die dynamische Planung von Ressourcen können Netzbetreiber über den „Best-Effort"-Service hinaus zu einem deterministischen Service übergehen. Dies trägt dazu bei, den Ruf der Marke zu stärken und die Bereitschaft der Nutzer zu erhöhen, für Premiumdienste zu zahlen. Durch das Angebot von Diensten wie kundenspezifischen Logodarstellungen und mehrstufigen Geschwindigkeitssteigerungen können die Betreiber die Netzleistung in kritischen Momenten garantieren und die Wahrnehmung der Netzqualität durch die Nutzer verbessern.

Konvergenz von Konnektivität und KI-Diensten: Neues Wachstumspotenzial mit KI-gestützten Dienstleistungen für Verbraucher, Haushalte und Unternehmen freisetzen

Li erläuterte auch, wie Netzbetreiber durch den Einsatz von KI-Modellen ihre wichtigsten Dienstleistungen umgestalten und die Kundenzufriedenheit verbessern können.

KI für Verbraucher : Erstens kann KI in herkömmliche Telefondienste integriert werden. Derzeit gibt es weltweit 5,4 Milliarden Nutzer von Telefondiensten, und mithilfe von KI lassen sich Funktionen wie Transkription, Übersetzung und KI-Assistenten freischalten. Viele dieser Funktionen werden in China und Südkorea bereits in großem Umfang kommerziell genutzt. Darüber hinaus bringen immer mehr Anbieter KI-Telefone auf den Markt, die als Portale für das agentische Zeitalter dienen sollen. Sie nutzen diese Telefone, um ihre B2C-Dienste zu verbessern - die größte Einnahmequelle der meisten Anbieter.

: Erstens kann KI in herkömmliche Telefondienste integriert werden. Derzeit gibt es weltweit 5,4 Milliarden Nutzer von Telefondiensten, und mithilfe von KI lassen sich Funktionen wie Transkription, Übersetzung und KI-Assistenten freischalten. Viele dieser Funktionen werden in China und Südkorea bereits in großem Umfang kommerziell genutzt. Darüber hinaus bringen immer mehr Anbieter KI-Telefone auf den Markt, die als Portale für das agentische Zeitalter dienen sollen. Sie nutzen diese Telefone, um ihre B2C-Dienste zu verbessern - die größte Einnahmequelle der meisten Anbieter. KI für Häuser : Neben den jüngsten Initiativen der Netzbetreiber zur Aufrüstung der Breitbandnetze in Privathaushalten in Richtung Ultra-Gigabit wird auch KI eingesetzt, um intelligente Heimdienste zu ermöglichen. So können Beschleunigungsassistenten beispielsweise deterministische Geschwindigkeiten für wichtige Dienste wie Spiele und Livestreaming garantieren. Netzwerkassistenten können Menschen dabei helfen, ihr WLAN zu optimieren und Netzwerkstörungen per Sprachbefehl zu beheben. KI-Lifestyle-Assistenten sind auch ein vielversprechender Weg für Anbieter, die aus herkömmlichen Diensten einen neuen Wert schöpfen wollen. Durch die Integration von KI mit Video- und Speicherdiensten können sie beispielsweise automatisch Cloud-basierte Familienalben erstellen, die von verschiedenen Geräten gemeinsam genutzt werden können.

: Neben den jüngsten Initiativen der Netzbetreiber zur Aufrüstung der Breitbandnetze in Privathaushalten in Richtung Ultra-Gigabit wird auch KI eingesetzt, um intelligente Heimdienste zu ermöglichen. So können Beschleunigungsassistenten beispielsweise deterministische Geschwindigkeiten für wichtige Dienste wie Spiele und Livestreaming garantieren. Netzwerkassistenten können Menschen dabei helfen, ihr WLAN zu optimieren und Netzwerkstörungen per Sprachbefehl zu beheben. KI-Lifestyle-Assistenten sind auch ein vielversprechender Weg für Anbieter, die aus herkömmlichen Diensten einen neuen Wert schöpfen wollen. Durch die Integration von KI mit Video- und Speicherdiensten können sie beispielsweise automatisch Cloud-basierte Familienalben erstellen, die von verschiedenen Geräten gemeinsam genutzt werden können. KI für Unternehmen: In industriellen Szenarien kann die Konvergenz von 5G-A und KI genutzt werden, um Kernarbeitsabläufe zu verändern und die Produktionseffizienz deutlich zu verbessern. In der flexiblen Fertigung beispielsweise werden KI-gestützte Fabriken in der Lage sein, innerhalb von Sekunden auf die Nachfrage zu reagieren, neue Produktionsläufe innerhalb von Minuten zu planen und neue Produkte innerhalb von Stunden zu liefern.

Neue Vision: Unterstützung von Netzbetreibern bei der Aufwertung ihres Portfolios durch KI-Dienste

„Mit Blick auf die Zukunft gibt es noch viele Möglichkeiten, die nur darauf warten, mit 5G-A und KI erschlossen zu werden. Und die Netzbetreiber sind in der besten Position, um zukünftige Anwendungen wie Massive IoT und Embodied AI zu erforschen", so Li. Außerdem empfahl er drei Maßnahmen, die Netzbetreiber ergreifen können, um diese Chancen zu nutzen. Zunächst sollten die Betreiber alle Dienste, Geräte und Frequenzbänder auf 5G-A umstellen, um ein florierendes Netz-Ökosystem zu schaffen. Zweitens sollten Netzbetreiber KI in B.O.M.-Bereiche (Business, Operations, Management) einführen. Dies wird die Grundlage für diversifizierte O&M-Dienstleistungen bilden. Drittens sollten die Betreiber die Infrastruktur mit Intelligenz ausstatten, um die Entwicklung der künftigen Netzarchitektur zu unterstützen.

„Huawei ist bereit, eng mit Netzbetreibern zusammenzuarbeiten, um das Beste aus 5G-A und KI herauszuholen und ihnen dabei zu helfen, sich zu KI-Dienstleistern zu entwickeln", so Li abschließend. „Wir können mit Netzbetreibern zusammenarbeiten, um ihre wichtigsten Dienste über die Multi-Agent-Kollaborationsplattform zu verbessern. Wir können ihnen auch helfen, KI-zentrierte Netzwerke für effizientere Abläufe aufzubauen. Gemeinsam können wir eine Welt voller neuer Möglichkeiten erschließen und eine solide Grundlage für künftige Netze schaffen."

Der MWC Barcelona 2026 wird vom 2. bis 5. März in Barcelona, Spanien, stattfinden. Während der Veranstaltung wird Huawei seine neuesten Produkte und Lösungen am Stand 1H50 in der Fira Gran Via Halle 1 vorstellen.

Die Ära der agentenbasierten Netze rückt nun schnell näher, und die kommerzielle Einführung von 5G-A in großem Maßstab gewinnt an Fahrt. Huawei arbeitet aktiv mit Netzbetreibern und Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um das volle Potenzial von 5G-A auszuschöpfen und den Weg für die Entwicklung zu 6G zu ebnen. Darüber hinaus entwickeln wir KI-zentrierte Netzlösungen, um intelligente Dienste, Netze und Netzelemente (NEs) zu ermöglichen, die groß angelegte Einführung autonomer Netze der Ebene 4 (AN L4) zu beschleunigen und KI zur Verbesserung unseres Kerngeschäfts einzusetzen. Gemeinsam mit anderen Branchenakteuren werden wir führende wertorientierte Netzwerke und KI-Computing-Backbones für eine vollständig intelligente Zukunft schaffen.

