Portfólio SuperPoD da Huawei cria nova opção para computação global no MWC Barcelona 2026

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No MWC Barcelona 2026, a Huawei apresenta ao mercado global seu mais recente produto SuperPoD, o Atlas 950 SuperPoD, o TaiShan 950 SuperPoD e uma série de soluções de computação. Isso reflete o mais recente esforço da empresa em favor do código aberto e da colaboração aberta, com o objetivo de construir uma base de computação resiliente e criar uma nova opção em escala mundial.

A inovação tecnológica constrói uma base resiliente para a computação

A Huawei exibirá os produtos SuperPoD no MWC Barcelona 2026 (PRNewsfoto/Huawei)

Com as tecnologias de IA evoluindo rapidamente e os modelos já utilizando trilhões de parâmetros, a IA agêntica começa a penetrar nos processos centrais de produção em muitos setores. Isso está aumentando a demanda por uma escala de computação maior e por menor latência. No entanto, esses modelos massivos estão além do alcance da escalabilidade horizontal convencional; clusters maiores frequentemente sofrem com menor taxa de utilização e interrupções frequentes no treinamento.

A Huawei enfrentou esses desafios com seu inovador interconector UnifiedBus para os SuperPoDs. A inovadora arquitetura de sistema "cluster + SuperPoD" é feita sob medida para atender às crescentes demandas de computação e levar ao progresso da IA. No MWC, a Huawei apresentou suas mais recentes ofertas de SuperPoD em escala global, incluindo o Atlas 950 SuperPoD e o Atlas 850E. Construídos sobre o UnifiedBus, esses produtos são adequados para uma ampla variedade de cenários de treinamento e inferência em IA. O Atlas 950 SuperPoD, por exemplo, conecta até 8.192 NPUs por meio do UnifiedBus, oferecendo largura de banda ultraelevada, latência ultrabaixa e endereçamento de memória unificado. Ele funciona como um único computador lógico para aprendizado, raciocínio e processamento.

A Huawei também apresenta o TaiShan 950 SuperPoD — o primeiro SuperPoD de computação de uso geral do setor — juntamente com servidores de última geração como o TaiShan 500 e o TaiShan 200. Eles oferecem opções flexíveis de computação para cargas de trabalho em diferentes níveis de intensidade, de alta a baixa.

Código aberto e colaboração aberta promovem um ecossistema simbiótico

A Huawei continua a defender o código aberto e os sistemas abertos, com a visão de acelerar a inovação dos desenvolvedores e a prosperidade do ecossistema. A empresa desempenha um papel fundamental no avanço do openEuler, que rapidamente se destacou como uma das principais comunidades de sistemas operacionais de código aberto do mundo. A Huawei tornou totalmente open source sua arquitetura de computação heterogênea CANN. Por meio do desacoplamento em camadas, todos os componentes de software — desde bibliotecas de operadores, bibliotecas de aceleração e computação em grafos até linguagens de programação — estão disponíveis abertamente para os desenvolvedores. O CANN também apoia comunidades e projetos de código aberto como Triton, TileLang, PyTorch, vLLM e verl, o que facilita de forma concreta o trabalho dos desenvolvedores em termos de acessibilidade e eficiência.

À medida que a inteligência transforma as indústrias, a Huawei permanece dedicada a construir uma base de computação resiliente e um ecossistema simbiótico, criando uma nova opção para a era da IA.

