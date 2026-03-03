"لي بنغ" نائب رئيس شركة Huawei: الإسراع نحو عصر الإنترنت الوكيل مع تقنيات 5G-A والذكاء الاصطناعي

Li Peng, Huawei's Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, speaking at MWC Barcelona 2026

برشلونة، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في "المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة 2026" (MWC Barcelona 2025)، ألقى "لي بنغ"، نائب الرئيس الأول ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة "هواوي" (Huawei)، كلمة رئيسية حول كيفية قدرة شركات الاتصالات على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قيمة شباكتهم لأقصى حد ممكن. اقترح "لي" أنه مع تقارب الشبكات مع الذكاء الاصطناعي ، تتاح لشركات الاتصالات فرصة إعادة تعريف قيمة الاتصال عن طريق الترقية إلى "تقنية 5G-A مع الذكاء الاصطناعي" (5G-A x AI). هذا سيسمح لهم ليس فقط بالاستفادة المادية من حركة البيانات والتجربة، ولكن أيضًا خدمات الذكاء الاصطناعي.

قفزة في القيمة الصناعية: الدخول في عصر الإنترنت الوكيل بقيمة 10 تريليون دولار

على مدى السنوات القليلة الماضية ، تطورت صناعة الهاتف المحمول بشكل مطرد من تقنية 4G إلى تقنية 5G ، وبدأت بعض الشركات في نشر تقنية 5G-A. نظرًا لأن الشبكات أقوى من أي وقت مضى ، فإنها تجلب تطبيقات ذكية إلى جميع أنواع الأجهزة.

قال "لي": "هذه السنة ، نحن ندخل عصر الإنترنت الوكيل. لن تربط الشبكات الأشخاص فقط. ستربط أيضًا مئات المليارات من الوكلاء." ومع ذلك ، فإن ارتفاع تطبيقات الوكلاء خلال العقد المقبل سيزيد من متطلبات الاتصال ، لأن الشبكات لن تسهل ببساطة التواصل بين البشر ولكن أيضًا التواصل بين الوكلاء. سيؤدي ذلك إلى دفع شركات النقل إلى التحول من تقديم حركة البيانات إلى تقديم خدمات ذات قيمة عالية وفتح سوق جديدة بقيمة عشرة تريليونات دولار.

ترقية نموذج الأعمال: الارتقاء بالعلامات التجارية والعروض لفتح مصادر إيرادات جديدة

سيؤدي تطور قدرات الشبكة أيضًا إلى تغييرات في نماذج أعمال شركات الاتصالات. في السنوات السبع منذ تسويق تقنية 5G ، أطلقت أكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم حزمًا جديدة لتحقيق الدخل من حركة البيانات، وقد ساعدهم ذلك في نمو كل من إيراداتهم وقاعدة المستخدمين.

مع استمرار شبكات 5G في النضج ، سيكون تحقيق الدخل من التجربة أكثر أهمية لنجاح شركات الاتصالات. توفر تقنيتا 5G SA و 5G-A موارد شبكة أكثر تنوعًا استخدمتها أكثر من 30 شركة اتصالات رائدة لإطلاق حزم قائمة على التجربة لتحقيق الدخل من السرعات والتأخير وأكثر من ذلك.

من خلال جدولة الموارد بشكل ديناميكي ، يمكن لشركات الاتصالات أن تتجاوز خدمة "أفضل جهد" إلى تجربة محددة. هذا يساعدهم على تعزيز سمعة العلامة التجارية ورغبة المستخدمين في الإنفاق على الخدمات المتميزة. من خلال تقديم خدمات مثل شاشات الشعارات المخصصة وتعزيزات السرعة متعددة المستويات ، تستطيع شركات الاتصالات ضمان أداء الشبكة في اللحظات الحرجة وتعزيز تصور المستخدمين لجودة الشبكة.

التقارب بين خدمات الاتصال والذكاء الاصطناعي: إطلاق إمكانات النمو الجديدة مع خدمات المستهلكين، والمنازل، والمؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

وأوضح "لي" أيضًا كيف ستتمكن شركات الاتصالات من إحداث نقلة نوعية في خدماتها الرئيسية وتحسين رضا المستهلك من خلال تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي للمستهلكين : أولاً ، يمكن دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات الاتصال التقليدية. يوجد حاليًا 5.4 مليار مستخدم خدمة الاتصال في جميع أنحاء العالم ، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لفتح ميزات مثل التمثيل الصوتي والترجمة ومساعدي الذكاء الاصطناعي. وقد دخلت العديد من هذه الميزات بالفعل في الاستخدام التجاري على نطاق واسع في الصين وكوريا الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم المزيد والمزيد من شركات الاتصالات بإطلاق هواتف الذكاء الاصطناعي للعمل كبوابات لعصر الوكلاء. إنهم يستخدمون هذه الهواتف لترقية خدماتهم للبيع للمستهلكين؛ والتي تعد أكبر مصدر للإيرادات لمعظم شركات الاتصالات.

الذكاء الاصطناعي للمنازل : بالإضافة إلى المبادرات الأخيرة من قبل شركات الاتصالات لترقية النطاق العريض المنزلي نحو قدرات الغيغابيت المتعددة، يتم تنفيذ الذكاء الاصطناعي أيضًا لتمكين خدمات المنزل الذكي. على سبيل المثال ، يمكن لمساعدي التسارع ضمان سرعات محددة للخدمات الرئيسية مثل الألعاب والبث المباشر. يمكن لمساعدي الشبكة مساعدة الأشخاص على تحسين شبكة Wi-Fi الخاصة بهم وحل أخطاء الشبكة عبر الأوامر الصوتية. كما أن مساعدي نمط حياة الذكاء الاصطناعي يمثلون وسيلة واعدة لشركات الاتصالات التي تتطلع إلى فتح آفاق قيمة جديدة من الخدمات التقليدية. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع خدمات الفيديو والتخزين ، يقوم المساعدون بأشياء مثل توليد ألبومات الأسرة المستندة إلى السحابة تلقائيًا والتي يمكن مشاركتها بين الأجهزة.

الذكاء الاصطناعي للأعمال : في السيناريوهات الصناعية ، يمكن استخدام تقارب تقنية 5G-A والذكاء الاصطناعي لتحويل تدفقات العمل الأساسية وتحسين كفاءة الإنتاج بشكل كبير. على سبيل المثال ، في التصنيع المرن ، ستتمكن المصانع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من الاستجابة للطلب في ثوانٍ ، وتحديد مواعيد الإنتاج الجديدة في دقائق ، وتسليم منتجات جديدة في ساعات.

رؤية جديدة: مساعدة شركات الاتصالات على ترقية محفظتهم بخدمات الذكاء الاصطناعي

قال "لي": "بالنظر إلى المستقبل ، لا تزال هناك العديد من الفرص التي تنتظر فقط أن يتم فتحها مع تقنيات 5G-A والذكاء الاصطناعي. وشركات الاتصالات في أفضل وضع لاستكشاف التطبيقات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء الضخم والذكاء الاصطناعي المدمج". كما أوصى بثلاثة مسارات عمل لشركات الاتصالات للاستفادة من هذه الفرص. أولاً ، يجب على شركات الاتصالات تطوير جميع الخدمات والأجهزة ونطاقات التردد إلى تقنية 5G-A لإنشاء منظومة شبكات مزدهرة. ثانياً ، يجب على شركات الاتصالات إدخال الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال، والعمليات، والإدارة. هذا سيوفر أساسًا لخدمات التشغيل والصيانة المتنوعة. ثالثًا ، يجب على شركات الاتصالات جلب الذكاء إلى البنية التحتية لدعم تطور بنية الشبكة المستقبلية.

اختتم "لي": "(هواوي) مستعدة للعمل بشكل وثيق مع شركات الاتصالات لتحقيق أقصى استفادة من تقنيات 5G-A والذكاء الاصطناعي ومساعدتهم على التطور إلى مزودين لخدمات الذكاء الاصطناعي". "يمكننا العمل مع شركات الاتصالات لترقية خدماتها الرئيسية من خلال منصة التعاون متعددة الوكلاء. يمكننا أيضًا مساعدتهم في بناء شبكات تركز على الذكاء الاصطناعي لعمليات أكثر كفاءة. معًا ، يمكننا فتح الآفاق لعالم من الفرص الجديدة ، ووضع أساس قوي للشبكات المستقبلية."

ينعقد "المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة 2026" (MWC Barcelona 2026) في الفترة من 2 مارس إلى 5 مارس في مدينة برشلونة بإسبانيا؛ حيث تعرض خلاله شركة "هواوي" أحدث منتجاتها وحلولها في الجناح رقم (1H50) في قاعة (Fira Gran Via 1).

عصر الشبكات الوكيلة يقترب الآن بسرعة ، والتبني التجاري لتقنية 5G-A على نطاق واسع يكتسب سرعة. تعمل "هواوي" بنشاط مع شركات الاتصالات والشركاء في جميع أنحاء العالم لإطلاق العنان لجميع إمكانيات تقنية 5G-A وتمهيد الطريق للتطور إلى تقنية 6G. كما نقوم بإنشاء حلول شبكات مركزة على الذكاء الاصطناعي لتمكين الخدمات الذكية والشبكات وعناصر الشبكات (NE)، وتسريع النشر على نطاق واسع للشبكات المستقلة من المستوى الرابع (AN L4) ، واستخدام الذكاء الاصطناعي لترقية أعمالنا الأساسية. جنبًا إلى جنب مع لاعبين آخرين في الصناعة ، سنقوم بإنشاء شبكات رائدة قائمة على القيمة ودعائم لحوسبة الذكاء الاصطناعي لمستقبل ذكي بالكامل.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923742/image1.jpg