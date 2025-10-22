HUDA BEAUTY UNE FORÇAS COM MISS UNIVERSE PALESTINA, NADEEN AYOUB, COMO PATROCINADORA OFICIAL POR SUA PARTICIPAÇÃO NO MISS UNIVERSE

Huda Beauty apoia a Miss Universo Palestina, Nadeen Ayoub em sua jornada como Miss Universo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huda Beauty tem o prazer de anunciar sua parceria oficial com a Miss Universo Palestina, Nadeen Ayoub — uma potência de propósito, beleza e impacto que incorpora tudo o que a marca representa: empoderamento, inclusão e autoexpressão destemida.

Nadeen Ayoub, Miss Palestine & Huda Kattan, Founder & CEO of Huda Beauty

Fundada pela magnata global da beleza Huda Kattan, a Huda Beauty sempre defendeu a autenticidade e a representação em tudo o que faz. Esta parceria emocionante marca mais um passo ousado na missão da marca de celebrar as mulheres que usam suas plataformas para criar mudanças reais e inspirar o mundo.

Com apenas 27 anos, Nadeen Ayoub é muito mais do que uma modelo e defensora do bem-estar — ela é uma líder com uma missão. Coroada Miss Universo Palestina, Nadeen representará orgulhosamente seu país no 74º concurso Miss Universo em novembro, em Bangkok, Tailândia, onde competirá entre mais de 130 participantes de todo o mundo.

Além dos holofotes, Nadeen é a fundadora da Olive Green Academy e da Sayidat Falasteen Foundation, plataformas dedicadas à sustentabilidade, educação e empoderamento das mulheres. Por meio de iniciativas que mesclam tecnologia, conscientização ambiental e impacto social, seu trabalho está remodelando a forma como as comunidades abordam o bem-estar, a responsabilidade ambiental e as oportunidades para as mulheres — valores que se alinham profundamente à crença da Huda Beauty na beleza como uma força para o empoderamento e o progresso.

Juntas, Huda Beauty e Nadeen Ayoub estão redefinindo o que significa ser verdadeiramente bonita — forte, autêntica e sem remorso — enquanto destacam o poder das mulheres de criar mudanças, um passo ousado de cada vez.

SOBRE A BELEZA HUDA

O mantra da Huda Beauty é que a beleza é feita por si mesma. Fundada pela principal autoridade em beleza, Huda Kattan, em 2013, a marca evoluiu para se tornar um movimento de beleza de renome mundial que desafia os padrões convencionais e capacita os amantes da beleza em todo o mundo.

Conhecida por inspirar transparência dentro da indústria e criar produtos icônicos, inovadores e cult-favoritos, como o ICÔNICO Easy Routine — Easy Primer, Easy Blur & Easy Bake Setting Powder — a marca torna a beleza acessível e divertida para todos. Impulsionada por sua comunidade, a Huda Beauty incentiva uma celebração da individualidade e da autoexpressão que vai além da simples maquiagem.

Em 2025, a Huda Beauty alcançou um marco importante, tornando-se uma empresa totalmente independente a partir de junho - um passo ousado que reforça seu compromisso com a liberdade criativa, a inovação voltada para a comunidade e a visão liderada pelo fundador. No início de 2025, a Huda Beauty foi homenageada como a marca de beleza mais popular globalmente no primeiro e segundo trimestres de 2025 pela Cosmetify, consolidando ainda mais seu status como líder global no setor de beleza.

Reconhecida por seu compromisso com a qualidade, autenticidade e inovação, a marca também recebeu inúmeros elogios e foi homenageada com prêmios de prestígio, incluindo o Allure Best of Beauty Award, o Elle Beauty Award e o Cosmopolitan Beauty Award.

