HUDA BEAUTY S'ASSOCIE À MISS UNIVERS PALESTINE, NADEEN AYOUB, EN TANT QUE SPONSOR OFFICIEL POUR SA PARTICIPATION À MISS UNIVERS

Huda Beauty soutient Miss Univers Palestine, Nadeen Ayoub dans son parcours de Miss Univers

DUBAI, EAU, 22 octobre 2025/PRNewswire/ -- Huda Beauty est ravie d'annoncer son partenariat officiel avec Miss Univers Palestine, Nadeen Ayoub - une force de détermination, de beauté et d'impact, qui incarne tout ce que la marque représente : l'autonomisation, l'inclusion et l'expression de soi sans crainte.

Nadeen Ayoub, Miss Palestine & Huda Kattan, Founder & CEO of Huda Beauty

Fondée par la star mondiale de la beauté Huda Kattan, Huda Beauty a toujours défendu l'authenticité et la représentation dans tout ce qu'elle entreprend. Ce partenariat passionnant marque une nouvelle étape audacieuse dans la mission de la marque: célébrer les femmes qui utilisent leur plateforme pour créer un véritable changement et inspirer le monde.

À tout juste 27 ans, Nadeen Ayoub est bien plus qu'un mannequin et une militante du bien-être - c'est une dirigeante investie d'une mission. Couronnée Miss Univers Palestine, Nadeen représentera fièrement son pays lors du 74e concours de Miss Univers, en novembre prochain à Bangkok, en Thaïlande, où elle concourra parmi plus de 130 candidates venues du monde entier.

Au-delà des projecteurs, Nadeen est la fondatrice de l'Olive Green Academy et de la Sayidat Falasteen Foundation, des plateformes dédiées à la durabilité, à l'éducation et à l'autonomisation des femmes. Grâce à des initiatives alliant technologie, sensibilisation environnementale et impact social, son travail transforme la manière dont les communautés abordent le bien-être, la responsabilité écologique et les opportunités offertes aux femmes - des valeurs qui s'accordent pleinement avec la conviction de Huda Beauty que la beauté est une force d'émancipation et de progrès.

Ensemble, Huda Beauty et Nadeen Ayoub redéfinissent ce que signifie être vraiment belle - forte, authentique et pleinement vous-même - tout en mettant en lumière le pouvoir des femmes à créer le changement, une étape audacieuse à la fois.

À PROPOS DE HUDA BEAUTY

Le mantra de Huda Beauty est que la beauté se crée par soi-même. Fondée par Huda Kattan en 2013, la marque a évolué pour devenir un mouvement de beauté de renommée mondiale, qui remet en question les normes conventionnelles et donne aux passionnés de beauté du monde entier les moyens de s'affirmer.

Réputée pour encourager la transparence dans l'industrie et créer des produits emblématiques, innovants et cultes - tels que l'ICONIQUE Easy Routine : Easy Primer, Easy Blur et Easy Bake Setting Powder - la marque rend la beauté accessible et amusante pour tous. Animée par sa communauté, Huda Beauty célèbre l'individualité et l'expression de soi au-delà du simple maquillage.

En 2025, Huda Beauty a franchi une étape majeure en devenant, à partir de juin, une entreprise entièrement indépendante - une décision audacieuse qui renforce son engagement envers la liberté créative, l'innovation guidée par la communauté et la vision de ses fondatrices. Au début de l'année 2025, Huda Beauty a également été désignée par Cosmetify comme la marque de beauté la plus populaire au monde pour les premier et deuxième trimestres, consolidant ainsi son statut de leader mondial de l'industrie de la beauté.

Reconnue pour son engagement envers la qualité, l'authenticité et l'innovation, la marque a également reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont le Allure Best of Beauty Award, le Elle Beauty Award et le Cosmopolitan Beauty Award.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2801683/Huda_Beauty.jpg