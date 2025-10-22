HUDA BEAUTY SCHLIESST SICH MIT MISS UNIVERSE PALÄSTINA, NADEEN AYOUB, ALS OFFIZIELLER SPONSOR FÜR IHRE TEILNAHME AN DER MISS UNIVERSE ZUSAMMEN

Huda Beauty unterstützt Miss Universe Palästina, Nadeen Ayoub bei ihrer Miss Universe Reise

DUBAI, VAE, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Huda Beauty freut sich, seine offizielle Partnerschaft mit Miss Universe Palästina, Nadeen Ayoub, bekannt zu geben - ein Kraftpaket an Zielstrebigkeit, Schönheit und Wirkung, das alles verkörpert, wofür die Marke steht: Ermächtigung, Inklusivität und furchtlose Selbstdarstellung.

Nadeen Ayoub, Miss Palestine & Huda Kattan, Founder & CEO of Huda Beauty

Huda Beauty wurde von Huda Kattan gegründet und hat sich schon immer für Authentizität und Repräsentation in allem, was sie tun, eingesetzt. Diese spannende Partnerschaft ist ein weiterer mutiger Schritt in der Mission der Marke, Frauen zu feiern, die ihre Plattformen nutzen, um echte Veränderungen zu bewirken und die Welt zu inspirieren.

Mit ihren gerade einmal 27 Jahren ist Nadeen Ayoub weit mehr als ein Model und eine Verfechterin des Wohlbefindens - sie ist eine Führungspersönlichkeit mit einer Mission. Die zur Miss Universe Palästina gekrönte Nadeen wird ihr Land bei der 74. Miss Universe-Wahl im November in Bangkok, Thailand, vertreten, wo sie unter mehr als 130 Kandidatinnen aus der ganzen Welt antreten wird.

Jenseits des Rampenlichts ist Nadeen die Gründerin der Olive Green Academy und der Sayidat Falasteen Foundation, Plattformen, die sich für Nachhaltigkeit, Bildung und die Stärkung der Rolle der Frau einsetzen. Durch Initiativen, die Technologie, Umweltbewusstsein und sozialen Einfluss vereinen, verändert ihre Arbeit die Art und Weise, wie Gemeinschaften Wellness, Umweltverantwortung und Chancen für Frauen angehen - Werte, die sich eng mit Huda Beautys Glauben an Schönheit als Kraft für Empowerment und Fortschritt decken.

Gemeinsam definieren Huda Beauty und Nadeen Ayoub neu, was es bedeutet, wahrhaftig schön zu sein - stark, authentisch und ganz du selbst - und werfen gleichzeitig ein globales Licht auf die Kraft der Frauen, einen Wandel zu schaffen, einen mutigen Schritt nach dem anderen.

ÜBER HUDA BEAUTY

Das Mantra von Huda Beauty lautet: Schönheit ist selbstgemacht. Die Marke wurde 2013 von der führenden Schönheitsexpertin Huda Kattan gegründet und hat sich zu einer weltweit anerkannten Schönheitsbewegung entwickelt, die konventionelle Standards in Frage stellt und Schönheitsliebhabern auf der ganzen Welt mehr Möglichkeiten bietet.

Die Marke ist dafür bekannt, die Transparenz in der Branche zu fördern und ikonische, innovative und kultige Produkte wie die ICONIC Easy Routine - Easy Primer, Easy Blur & Easy Bake Setting Powder - zu kreieren, die Schönheit für alle zugänglich machen und Spaß machen. Angetrieben von ihrer Gemeinschaft, fördert Huda Beauty ein Fest der Individualität und des Selbstausdrucks, das über das reine Make-up hinausgeht.

Im Jahr 2025 hat Huda Beauty einen wichtigen Meilenstein erreicht: Seit Juni ist das Unternehmen vollständig unabhängig - ein mutiger Schritt, der sein Engagement für kreative Freiheit, gemeinschaftsorientierte Innovation und eine von den Gründern geleitete Vision unterstreicht. Anfang 2025 wurde Huda Beauty von Cosmetify sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal 2025 als weltweit beliebteste Schönheitsmarke ausgezeichnet, was ihren Status als weltweit führendes Unternehmen in der Schönheitsindustrie weiter festigt.

Die Marke, die für ihr Engagement für Qualität, Authentizität und Innovation bekannt ist, hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde mit prestigeträchtigen Preisen geehrt, darunter der Allure Best of Beauty Award, der Elle Beauty Award und der Cosmopolitan Beauty Award.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2801683/Huda_Beauty.jpg