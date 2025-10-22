후다뷰티, 미스 유니버스에 참가한 미스 유니버스 팔레스타인 나딘 아유브와 손잡고 미스 유니버스 공식 스폰서로 임명

후다뷰티, 미스 유니버스 우승을 위해 미스 유니버스 팔레스타인 나딘 아유브 후원

두바이, 아랍에미리트, 2025년 10월 22일 /PRNewswire/ -- 후다뷰티(Huda Beauty)가 미스 유니버스 팔레스타인 나딘 아유브(Nadeen Ayoub)와 공식 파트너십 계약을 체결했다고 발표했다. 목적의식, 아름다움, 영향력으로 대표되는 나딘 아유브는 역량 강화, 포용성, 두려움 없는 자기표현이라는 후다뷰티의 브랜드 철학에 부합하는 인물이다.

글로벌 뷰티 업계의 거물 후다 카탄(Huda Kattan)이 설립한 후다뷰티는 늘 진정성과 대표성을 모든 활동의 핵심으로 삼아왔다. 이번 파트너십은 후다뷰티의 플랫폼을 통해 진정한 변화를 만들고 세계에 영감을 주는 여성들을 기리겠다는 브랜드의 사명에 또 하나의 대담한 발걸음을 내디딘 것으로 평가된다.

Nadeen Ayoub, Miss Palestine & Huda Kattan, Founder & CEO of Huda Beauty

27세의 나딘 아유브는 모델 겸 웰니스 옹호자일 뿐 아니라 사명을 가진 리더다. 2022 미스 유니버스 팔레스타인으로 당선된 나딘 아유브는 오는 11월 태국 방콕에서 열리는 제74회 미스 유니버스 대회에서 팔레스타인을 대표해 전 세계 130여 개국 참가자들과 경쟁할 예정이다.

나딘 아유브는 지속 가능성, 교육, 여성의 역량 강화에 헌신하는 플랫폼인 올리브 그린 아카데미(Olive Green Academy)와 사이닷 팔라스틴 재단(Sayidat Falasteen Foundation)의 창립자이기도 하다. 기술, 환경 인식, 사회적 영향을 융합하는 이니셔티브를 통해 나딘 아유브는 웰니스, 환경 책임, 여성 기회 창출에 대한 지역사회의 접근 방식을 재구성하고 있으며, 이는 아름다움을 역량 강화와 진보의 원동력으로 믿는 후다뷰티의 가치관과 일맥상통한다.

후다뷰티와 나딘 아유브는 진정한 아름다움의 의미를 '강인하고 진정성 있으며 당당하게 자신을 표현하는 것'으로 재정의하고 동시에 한 걸음 한 걸음 과감하게 변화를 만들어내는 여성들의 힘을 전 세계에 조명하고 있다.

후다뷰티 소개

후다뷰티(Huda Beauty)의 모토는 '아름다움은 스스로 만드는 것(Beauty is Self-Made)'이다. 유명 뷰티 전문가 후다 카탄(Huda Kattan)이 2013년에 설립한 이 브랜드는 기존의 기준에 도전하고 전 세계 뷰티 애호가의 역량을 강화하는 글로벌 뷰티 운동으로 발전했다.

업계 내에서 영감을 주는 투명성과 ICONIC Easy Routine - Easy Primer, Easy Blur & Easy Bake Setting Powder 등 아이코닉하고 혁신적이며 컬트적인 인기를 누리는 제품들로 유명한 후다뷰티를 통해 누구나 아름다움을 쉽게 접하고 즐길 수 있다. 커뮤니티의 힘으로 움직이는 후다뷰티는 단순한 메이크업을 넘어 개성과 자기표현을 추구하도록 장려한다.

2025년 6월, 후다뷰티는 완전히 독립된 기업으로 거듭나는 중대한 이정표를 달성하며 창의적 자유, 커뮤니티 주도 혁신, 창립자 주도 비전에 대한 확고한 의지를 보여주는 과감한 발걸음을 내디뎠다. 후다뷰티는 코스메티파이(Cosmetify)로부터 2025년 1•2분기 '글로벌 최다 인기 뷰티 브랜드'로 선정되며 뷰티 산업의 글로벌 리더로서의 위상을 더욱 공고히 했다.

품질, 진정성, 혁신에 대한 헌신으로 인정받고 있는 후다뷰티는 '얼루어 베스트 오브 뷰티 어워드(Allure Best of Beauty Award)', '엘르 뷰티 어워드(Elle Beauty Award)', '코스모폴리탄 뷰티 어워드(Cosmopolitan Beauty Award)' 등 각종 권위 있는 상을 여럿 수상하는 영예를 안았다.

