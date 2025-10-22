Huda Beauty ترعى رسمياً ملكة جمال الكون - فلسطين ندين أيوب في رحلتها نحو مسابقة ملكة جمال الكون

Huda Beauty تدعم ملكة جمال الكون – فلسطين ندين أيوب في رحلتها نحو اللقب العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- يسرّ Huda Beauty أن تعلن عن شراكتها الرسمية مع ملكة جمال الكون – فلسطين ندين أيوب، شخصية ملهمة تجمع بين الجمال والقوة والتأثير الإيجابي، وتجسّد كلّ ما تؤمن به العلامة التجارية: تمكين المرأة، واحتضان التنوّع، والتعبير الجريء عن الذات.

Nadeen Ayoub, Miss Palestine & Huda Kattan, Founder & CEO of Huda Beauty

منذ تأسيسها على يد الرائدة في صناعة الجمال العالمية هدى قطان، دأبت Huda Beauty على تعزيز قيم الأصالة والتمثيل الحقيقي في جميع مبادراتها. وتُشكّل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة العلامة التجارية نحو الاحتفاء بالنساء اللواتي يُلهمن العالم ويصنعن تغييراً حقيقياً.

في السابعة والعشرين من عمرها، ندين أيوب ليست مجرد عارضة أزياء وناشطة في مجال الصحة، بل قائدة ذو رسالة واضحة. بعد تتويجها بلقب ملكة جمال الكون – فلسطين، ستمثّل ندين بلادها بفخر في النسخة الرابعة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون في نوفمبر المقبل في بانكوك، تايلاند، حيث ستتنافس مع أكثر من 130 متسابقة من جميع أنحاء العالم.

بعيداً عن الأضواء، أسّست ندين Olive Green Academy ومؤسسة Sayidat Falasteen Foundation ، منصتين مخصصتين لدعم الاستدامة والتعليم وتمكين المرأة. ومن خلال المبادرات التي تدمج بين التكنولوجيا والوعي البيئي والتأثير الاجتماعي، يُسهم عملها في إعادة تشكيل كيفية تعامل المجتمعات مع الصحة، والمسؤولية البيئية، وتوفير الفرص للنساء. وهي قيم تتماشى تماماً مع إيمان Huda Beauty الراسخ بأن الجمال قوة دافعة للتمكين والتقدّم.

معاً، تعمل Huda Beauty وندين أيوب على إعادة تعريف معنى الجمال الحقيقي: القوة، والأصالة، والثقة بالنفس. كما تسلّطان الضوء عالمياً على قدرة المرأة على إحداث التغيير، خطوة جريئة تلو الأخرى.

نبذة عن Huda Beauty

شعار :Huda Beauty «الجمال من صنعك» (Beauty is Self-Made) . أسّست الرائدة في صناعة الجمال العالمية هدى قطان العلامة التجارية في عام 2013، وتطورت لتصبح حركة عالمية شهيرة في عالم الجمال تتحدى المعايير التقليدية وتمكّن عشاق مجال التجميل في جميع أنحاء العالم.

تشتهر العلامة التجارية بريادتها في تعزيز الشفافية داخل القطاع وابتكارها لمنتجات أيقونية ومحبوبة، مثل مجموعة ICONIC Easy Routine التي تضم Easy Primer و Easy Blur و Easy Bake Setting Powder ، لتجعل الجمال في متناول الجميع وممتعاً. مستوحاة من مجتمعها، تشجّع Huda Beauty الاحتفاء بالتفرّد والتعبير عن الذات بما يتجاوز مجرد المكياج.

في عام 2025، حقّقت Huda Beauty إنجازاً تاريخياً بإعلانها استقلالها التام في يونيو، وهي خطوة جريئة تعزز التزامها بالحرية الإبداعية، والابتكار القائم على المجتمع، والرؤية التي تقودها المؤسِّسة. وفي وقت سابق من عام 2025، حصلت Huda Beauty على لقب العلامة التجارية الأكثر شعبية عالمياً في مجال الجمال خلال الربع الأول والثاني من عام 2025 من قِبل Cosmetify ، مما يرسّخ مكانتها كشركة رائدة عالمياً في صناعة الجمال.

تقديراً لالتزامها بالجودة والأصالة والابتكار، نالت العلامة التجارية أيضاً العديد من الجوائز المرموقة وتم تكريمها بأوسمة رفيعة المستوى، بما في ذلك جائزة Allure Best of Beauty ، وجائزة Elle Beauty ، وجائزة Cosmopolitan Beauty .

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2801683/Huda_Beauty.jpg