HUDA BEAUTY、ミス・ユニバース（MISS UNIVERSE）パレスチナ代表NADEEN AYOUB氏がミス・ユニバース（MISS UNIVERSE）に参加するにあたり、公式スポンサーとして提携

ドバイ（UAE）, 2025年10月22日 /PRNewswire/ -- Huda Beautyは、ミス・ユニバース（Miss Universe）パレスチナ代表Nadeen Ayoub氏との公式パートナーシップを発表できることを大変うれしく思います。彼女は目的意識、美しさ、影響力の源であり、エンパワーメント、包括性、恐れを知らない自己表現という、ブランドが掲げるすべての価値観を体現しています。

グローバルな美容界の巨匠Huda Kattanによって設立されたHuda Beautyは、あらゆる活動において常に真実性と表現の多様性を擁護してきました。このエキサイティングなパートナーシップは、自らのプラットフォームを活用して真の変化を生み出し、世界にインスピレーションを与える女性たちを称えるという、ブランドの使命における新たな大胆な一歩となります。

27歳のNadeen Ayoub氏は、単なるモデルやウェルネス提唱者ではなく、使命を持ったリーダーです。ミス・ユニバース（Miss Universe）パレスチナに輝いたNadeen氏は、今年11月にタイ・バンコクで開催される第74回ミス・ユニバース（Miss Universe）コンテストに母国を代表して出場し、世界中から集う130名以上の出場者と競い合います。

スポットライトの外では、Nadeen氏は持続可能性、教育、女性のエンパワーメントに捧げるプラットフォームである、Olive Green AcademyとSayidat Falasteen Foundationの創設者です。テクノロジー、環境意識、社会的影響を融合させる取り組みを通じて、彼女の活動はコミュニティがウェルネス、環境責任、女性のための機会にアプローチする方法を再構築しています。これらは、美をエンパワーメントと進歩の力と信じるHuda Beautyの信念と深く一致する価値観です。

Huda BeautyとNadeen Ayoub氏は共に、真の美しさ（強く、本物で、ありのままの自分であること）の意味を再定義しながら、女性たちが一歩ずつ大胆な行動で変化を生み出す力を世界に照らし出しています。

HUDA BEAUTY について

Huda Beautyの信条は「美は自ら創るもの（Beauty is Self-Made）」です。美容界の権威であるHuda Kattanが2013年に創設したこのブランドは、従来の基準に挑戦し、世界中の美容愛好家に力を与える世界的に有名な美容ムーブメントへと進化を遂げました。

業界に透明性を促し、象徴的で革新的、かつ熱狂的な支持を集める製品（ICONIC Easy Routine - Easy Primer、Easy Blur、Easy Bake Setting Powderなど）を生み出すことで知られるこのブランドは、すべての人に美容を身近で楽しいものとしています。コミュニティに支えられたHuda Beautyは、メイクアップを超えた個性と自己表現を称えています。

2025年6月、Huda Beautyは完全な独立企業となるという大きな節目を迎え、創造的自由、コミュニティ主導のイノベーション、創業者主導のビジョンへのコミットメントを強化する大胆な一歩を踏み出しました。2025年初頭、Huda BeautyはCosmetifyより2025年第1四半期および第2四半期の「Most Popular Beauty Brand Globally」に選出され、美容業界におけるグローバル・リーダーとしての地位をさらに確固たるものとしました。

品質、信頼性、イノベーションへの取り組みが評価され、同ブランドは数多くの栄誉に輝き、Allure Best of Beauty Award、Elle Beauty Award、Cosmopolitan Beauty Awardなど権威ある賞を受賞しています。

