- Huda Beauty une fuerzas con Miss Universo Palestina, Nadeen Ayoub, como patrocinador oficial por su participación en Miss Universo

DUBAI, EAU, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Huda Beauty se complace en anunciar su asociación oficial con Miss Universo Palestina, Nadeen Ayoub, una figura poderosa con propósito, belleza e impacto que encarna todo lo que la marca representa: empoderamiento, inclusión y autoexpresión intrépida.

Nadeen Ayoub, Miss Palestine & Huda Kattan, Founder & CEO of Huda Beauty

Fundada por la magnate mundial de la belleza Huda Kattan, Huda Beauty siempre ha defendido la autenticidad y la representación en todo lo que hace. Esta emocionante alianza marca otro paso audaz en la misión de la marca de celebrar a las mujeres que utilizan sus plataformas para generar un cambio real e inspirar al mundo.

Con tan solo 27 años, Nadeen Ayoub es mucho más que una modelo y defensora del bienestar: es una líder con una misión. Coronada Miss Universo Palestina, Nadeen representará con orgullo a su país en el 74º certamen de Miss Universo este noviembre en Bangkok, Tailandia, donde competirá entre más de 130 concursantes de todo el mundo.

Más allá de los focos, Nadeen es la fundadora de Olive Green Academy and Sayidat Falasteen Foundation, una fundación dedicada a la sostenibilidad, educación y empoderamiento de las mujeres. A través de iniciativas que fusionan tecnología, conciencia medioambiental e impacto social, su trabajo está cambiando la forma en que las comunidades enfocan el bienestar, la responsabilidad ambiental y las oportunidades para las mujeres; valores que se alinean profundamente con la creencia de Huda Beauty en la belleza como motor de empoderamiento y progreso.

Juntas, Huda Beauty y Nadeen Ayoub están redefiniendo lo que significa ser verdaderamente bella (fuerte, auténtica y sin complejos), a la vez que visibilizan a nivel mundial el poder de las mujeres para generar cambios, paso a paso.

A CERCA DE HUDA BEAUTY

El mantra de Huda Beauty es que la belleza se crea a sí misma. Fundada por la reconocida experta en belleza Huda Kattan en 2013, la marca ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento de belleza de renombre mundial que desafía los estándares convencionales y empodera a los amantes de la belleza en todo el mundo.

Conocida por inspirar transparencia en la industria y crear productos icónicos, innovadores y de culto, como la ICONIC Easy Routine (Easy Primer, Easy Blur y Easy Bake Setting Powder), la marca hace que la belleza sea accesible y divertida para todos. Impulsada por su comunidad, Huda Beauty promueve una celebración de la individualidad y la autoexpresión que va más allá del maquillaje.

En 2025, Huda Beauty alcanzó un hito importante al convertirse en una empresa totalmente independiente a partir de junio. Este paso audaz refuerza su compromiso con la libertad creativa, la innovación impulsada por la comunidad y la visión de sus fundadores. A principios de 2025, Huda Beauty fue reconocida como la Marca de Belleza Más Popular a Nivel Mundial, tanto en el primer como en el segundo trimestre de 2025, por Cosmetify, consolidando aún más su posición como líder mundial en la industria de la belleza.

Reconocida por su compromiso con la calidad, la autenticidad y la innovación, la marca también ha recibido numerosos galardones y prestigiosos premios, como el Allure Best of Beauty Award, el Elle Beauty Award y el Cosmopolitan Beauty Award.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2801683/Huda_Beauty.jpg