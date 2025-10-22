HUDA BEAUTY UNE FUERZAS CON MISS UNIVERSE PALESTINE, NADEEN AYOUB, COMO PATROCINADORA OFICIAL DE SU PARTICIPACIÓN EN EL MISS UNIVERSE

Huda Beauty respalda a Miss Universo Palestina, Nadeen Ayoub, en su viaje por Miss Universo

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Huda Beauty se complace en anunciar su asociación oficial con Miss Universo Palestina, Nadeen Ayoub, una potencia de propósito, belleza e impacto que encarna todo lo que representa la marca: empoderamiento, inclusión y autoexpresión sin miedo.

Nadeen Ayoub, Miss Palestine & Huda Kattan, Founder & CEO of Huda Beauty

Fundada por la magnate mundial de la belleza Huda Kattan, Huda Beauty siempre ha defendido la autenticidad y la representación en todo lo que hacen. Esta emocionante asociación marca otro paso audaz en la misión de la marca de celebrar a las mujeres que usan sus plataformas para crear un cambio real e inspirar al mundo.

Con solo 27 años, Nadeen Ayoub es mucho más que una modelo y defensora del bienestar: es una líder con una misión. Coronada Miss Universo Palestina, Nadeen representará con orgullo a su país en el 74º certamen de Miss Universo este noviembre en Bangkok, Tailandia, donde competirá entre más de 130 concursantes de todo el mundo.

Más allá del centro de atención, Nadeen es la fundadora de Olive Green Academy y Sayidat Falasteen Foundation, plataformas dedicadas a la sostenibilidad, la educación y el empoderamiento de las mujeres. A través de iniciativas que combinan la tecnología, la conciencia ambiental y el impacto social, su trabajo está remodelando la forma en que las comunidades abordan el bienestar, la responsabilidad ambiental y las oportunidades para las mujeres, valores que se alinean profundamente con la creencia de Huda Beauty en la belleza como una fuerza para el empoderamiento y el progreso.

Juntos, Huda Beauty y Nadeen Ayoub están redefiniendo lo que significa ser verdaderamente bella, fuerte, auténtica y sin disculpas, al tiempo que centran la atención mundial en el poder de las mujeres para crear cambios, un paso audaz a la vez.

SOBRE HUDA BEAUTY

El mantra de Huda Beauty es que la belleza es hecha por uno mismo. Fundada por la autoridad líder en belleza Huda Kattan en 2013, la marca ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento de belleza de renombre mundial que desafía los estándares convencionales y empodera a los amantes de la belleza de todo el mundo.

Conocido por inspirar la transparencia dentro de la industria y crear productos icónicos, innovadores y favoritos de culto, como el ICÓNICO Easy Routine — Easy Primer, Easy Blur y Easy Bake Setting Powder — la marca hace que la belleza sea accesible y divertida para todos. Impulsada por su comunidad, Huda Beauty fomenta una celebración de la individualidad y la autoexpresión que va más allá del maquillaje.

En 2025, Huda Beauty alcanzó un hito importante, convirtiéndose en una empresa totalmente independiente a partir de junio, un paso audaz que refuerza su compromiso con la libertad creativa, la innovación impulsada por la comunidad y la visión dirigida por los fundadores. A principios de 2025, Huda Beauty fue honrada como la marca de belleza más popular a nivel mundial tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre de 2025 por Cosmetify, lo que consolidó aún más su condición de líder mundial en la industria de la belleza.

Reconocida por su compromiso con la calidad, la autenticidad y la innovación, la marca también ha recibido numerosos galardones y ha sido galardonada con prestigiosos premios, como el Allure Best of Beauty Award, el Elle Beauty Award y el Cosmopolitan Beauty Award.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801683/Huda_Beauty.jpg

FUENTE Huda Beauty