HUMAIN investiert 3 Milliarden US-Dollar in die Finanzierungsrunde der Serie E von xAI vor historischem Zusammenschluss mit SpaceX

HUMAIN investierte 3 Milliarden US-Dollar in die Finanzierungsrunde der Serie E von xAI kurz vor dessen Übernahme durch SpaceX und positionierte sich damit in einem entscheidenden Moment einer plattformweiten Expansion und Integration

Infolge der Transaktion wurde HUMAIN zu einem bedeutenden Minderheitsaktionär, wobei seine xAI-Beteiligungen in SpaceX-Aktien umgewandelt wurden

Die Investition baut auf der 500-MW-KI-Infrastrukturpartnerschaft von HUMAIN und xAI in Saudi-Arabien auf und stärkt die Rolle von HUMAIN sowohl als strategischer Entwicklungspartner als auch als führender globaler Investor in Frontier-KI-Technologien

RIYADH, Saudi-Arabien, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, ein Unternehmen des PIF, das weltweit Full-Stack-Fähigkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) bereitstellt, gab heute eine strategische Investition in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar in xAI im Rahmen der Finanzierungsrunde der Serie E des Unternehmens bekannt. Die Transaktion stellt für HUMAIN einen bedeutenden, durchgängigen Kapitaleinsatz dar und spiegelt die anhaltende Dynamik seiner langfristigen Investitionsstrategie wider, die auf branchenprägende Technologieplattformen ausgerichtet ist.

HUMAIN Backs xAI with $3 Billion Series E Investment Ahead of Historic SpaceX Merger

Die Investition erfolgt zu einem äußerst wichtigen Zeitpunkt für xAI und geht der Übernahme durch SpaceX Anfang Februar voraus. Die Kombination der fortschrittlichen Fähigkeiten von xAI im Bereich der künstlichen Intelligenz mit der Größe, der Infrastruktur und dem missionsorientierten Engineering von SpaceX schafft eine einzigartig positionierte Plattform für beschleunigtes Wachstum, tiefgreifende technologische Integration und langfristige Wertschöpfung.

Infolge der Transaktion im Zusammenhang mit der Finanzierungsrunde der Serie E wurde HUMAIN zu einem bedeutenden Minderheitsaktionär von xAI, wobei seine Beteiligung anschließend in Aktien von SpaceX umgewandelt wurde. Die Transaktion schafft eine solide Grundlage für HUMAINs Beteiligung am langfristigen Wertsteigerungspotenzial und spiegelt die Teilnahme an der letzten Finanzierungsrunde von xAI vor dem Zusammenschluss wider.

„Diese Investition spiegelt HUMAINs Überzeugung in transformative KI sowie unsere Fähigkeit wider, substanzielles Kapital hinter außergewöhnlichen Chancen einzusetzen, bei denen langfristige Vision, technische Exzellenz und Umsetzung zusammenkommen", sagte Tareq Amin, Geschäftsführer von HUMAIN. „Die Entwicklung von xAI, zusätzlich gestärkt durch die Übernahme durch SpaceX, eine der größten Technologiefusionen, die je verzeichnet wurden, steht für die Art von High-Impact-Plattform, die wir mit erheblichem Kapital unterstützen möchten."

Die Beteiligung von HUMAIN an der Finanzierungsrunde der Serie E stärkt seine Rolle als skalierbarer, langfristig ausgerichteter strategischer Investor, der Unternehmen über mehrere Wachstumsphasen hinweg unterstützen kann, und zugleich Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen bereitstellt: Rechenzentren der nächsten Generation; Hochleistungsinfrastruktur und Cloudplattformen; fortschrittliche KI-Modelle; sowie transformative KI-Lösungen.

Die Investition baut auf der groß angelegten Partnerschaft auf, die im November 2025 auf dem U.S.-Saudi Investment Forum angekündigt wurde und im Rahmen dieser HUMAIN und xAI sich verpflichtet haben, gemeinsam mehr als 500 MW KI-Rechenzentrums- und Recheninfrastruktur der nächsten Generation zu entwickeln und die Grok-Modelle von xAI in Saudi-Arabien einzusetzen. Gemeinsam vertiefen diese Initiativen die langfristige Abstimmung und erweitern HUMAINs Rolle vom strategischen Partner zu einem führenden globalen Anteilseigner an xAI.

Mit Blick auf die Zukunft sieht die Strategie von HUMAIN weitere Investitionen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Spitzentechnologien und kritische Infrastrukturen vor.

Informationen zu HUMAIN

HUMAIN, ein Unternehmen des PIF, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen bereitstellt: Rechenzentren der nächsten Generation, Hochleistungsinfrastruktur und Cloudplattformen, fortschrittliche KI-Modelle, darunter einige der weltweit fortschrittlichsten arabischen Sprachmodelle, die in der arabischen Welt entwickelt wurden, sowie transformative KI-Lösungen, die tiefe Branchenkenntnisse mit der Umsetzung in der Praxis verbinden.

Das End-to-End-Modell von HUMAIN bedient sowohl Organisationen des öffentlichen als auch des privaten Sektors, erschließt Werte in verschiedenen Branchen, treibt die digitale Transformation voran und stärkt die Fähigkeiten durch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Mit einem wachsenden Portfolio branchenspezifischer KI-Produkte und einer Kernmission, die auf die Entwicklung geistigen Eigentums sowie eine globale Führungsrolle bei Talenten ausgerichtet ist, ist HUMAIN auf internationale Wettbewerbsfähigkeit und technologische Exzellenz ausgelegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten wesentlich abweichen. HUMAIN übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2915934/HUMAIN.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2915933/HUMAIN_Logo.jpg

Medienanfragen:

Weitere Informationen zu HUMAIN finden Sie auf humain.com.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Hana Nemec, Leiterin der Abteilung Kommunikation und PR

[email protected]

Folgen Sie HUMAIN auf: X | LinkedIn