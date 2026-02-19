HUMAIN 於 xAI 與 SpaceX 展開歷史性合併前夕，斥資 30 億美元支持 xAI 的 E 輪融資

透過 E 輪融資，HUMAIN 成為 xAI 的重要小股東，其股權其後也轉換為 SpaceX 的股份。 此交易為 HUMAIN 建立了穩健基礎，使其能夠參與 xAI 在合併前的最後一輪融資，從而把握長期股權增值的機會。

HUMAIN 行政總裁 Tareq Amin 表示：「此投資既體現我們對顛覆性人工智能的堅定信念，亦展現出我們有能力將龐大資本，投向那些長遠目光、卓越技術與高效執行互相輝映的非凡機遇。 xAI 的發展歷程，加上其後被 SpaceX 收購，也就是史上規模數一數二的科技公司合併，且實力倍增。如今的 xAI，正是我們希望以雄厚資本支持下發揮深遠影響力的平台。」

HUMAIN 參與 xAI 的 E 輪融資，再次彰顯其作為規模宏大、目光長遠的策略投資者的強大實力。這既能支持多個增長階段的公司，亦能將全棧式人工智能功能融入四大核心領域：新一代數據中心、高性能基礎建設和雲端平台、先進人工智能模型以及變革性人工智能解決方案。

是次投資源於雙方於 2025 年 11 月在美沙投資論壇 (U.S.-Saudi Investment Forum) 上宣佈的大規模合作。根據該合作，HUMAIN 與 xAI 承諾共同開發超過 500 兆瓦的下一代人工智能數據中心及運算基礎設施，並在沙特阿拉伯部署 xAI 的 Grok 模型。 以上種種皆加深雙方的長期合作關係，並將 HUMAIN 的角色從 xAI 的策略合作夥伴，一躍成為其領先在前的全球股東。

展望未來，HUMAIN 的策略方針包括在人工智能、前沿科技及關鍵基礎設施等領域，繼續尋求更多投資機會。

關於 HUMAIN

HUMAIN 是一間公共投資基金公司，將全棧式人工智能功能融入四大核心領域：新一代數據中心；高性能基礎建設和雲端平台；先進人工智能模型，包括在阿拉伯世界開發的全球頂尖阿拉伯語大型語言模型；以及結合深厚行業知識與實際應用的變革性人工智能解決方案。

HUMAIN 的端到端模型服務公私營機構，致力為各行各業釋放價值、推動數碼轉型，並透過人類智慧與人工智能的合作增強能力。 憑著日益豐富的特定行業人工智能產品組合，以及專注於知識產權開發和匯聚全球領導人才的使命，HUMAIN 致力在國際舞台穩佔競爭力，追求卓越技術。

本新聞稿可能載有基於當前預期及假設而作出的前瞻性陳述。 基於多種風險及不明朗因素，實際結果可能與此等陳述存在重大差異。 HUMAIN 並無義務更新此等陳述。

如欲進一步了解 HUMAIN，請瀏覽 humain.com。

