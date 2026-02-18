"هيوماين" تستثمر ثلاثة مليارات دولار في "xAI" ضمن جولة تمويلية من الفئة (E) قبيل استحواذ شركة "سبيس إكس" التاريخية عليها

• استثمرت "هيوماين" ثلاثة مليارات دولار في الجولة التمويلية الخامسة من الفئة (E) لشركة "xAI" قبيل استحواذ شركة "سبيس إكس" عليها، في توقيت محوري يدعم التوسع والتكامل على مستوى المنصات التقنية الكبرى.

• أصبحت "هيوماين"، بموجب هذه الصفقة، مساهماً أقلّياً رئيسياً في الشركة، حيث جرى تحويل حصتها في "xAI" إلى أسهم في شركة "سبيس إكس".

• يُعزِّز هذا الاستثمار شراكة "هيوماين" و"xAI" في تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط في المملكة العربية السعودية، بما يُرسِّخ دور "هيوماين" باعتبارها شريك تطوير استراتيجي ومستثمر عالمي رائد في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 18 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "هيوماين"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، اليوم، عن استثمار استراتيجي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في شركة "xAI" ضمن جولة تمويلية من الفئة (E) ، وتُمثل هذه الصفقة استثماراً رأسمالياً شاملاً لشركة "هيوماين"، يعكس النمو المتواصل في استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تركز على المنصات التقنية الرائدة عالمياً.

وجاء هذا الاستثمار في مرحلة مفصلية لشركة"xAI" ، قبيل استحواذ شركة "سبيس إكس" عليها في أوائل شهر فبراير، حيث يشكّل الجمع بين القدرات المتقدمة لشركة "xAI" في مجال الذكاء الاصطناعي، وحجم شركة "سبيس إكس" وبنيتها التحتية ونهجها الهندسي القائم على تحقيق الأهداف الطموحة، منصةً فريدة قادرة على تسريع النمو، وتعميق التكامل التقني، وخلق قيمة مستدامة.

ونتيجة لإتمام هذه الجولة، أصبحت "هيوماين" مساهماً أقلّياً رئيسياً في شركة"xAI" ، حيث جرى لاحقاً تحويل حصتها إلى أسهم في شركة "سبيس إكس"، كما أرست هذه الصفقة أساساً متيناً يتيح لـ "هيوماين" الاستفادة من العوائد الرأسمالية طويلة الأجل، بما يعكس مشاركتها في الجولة التمويلية الأخيرة لشركة "xAI" قبيل الاندماج مع "سبيس إكس".

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين"، طارق أمين، قائلاً: "يعكس هذا الاستثمار إيمان "هيوماين" الراسخ بالدور التحويلي للذكاء الاصطناعي، وقدرتنا على توظيف رؤوس أموال مؤثرة في فرص استثنائية تلتقي فيها الرؤية طويلة المدى مع التميّز التقني وقوة التنفيذ. ويُجسِّد مسار شركة"xAI"، والذي تَعزّز بشكل أكبر بعد استحواذ شركة 'سبيس إكس' عليها في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التقنية على الإطلاق، نوع المنصات عالية الأثر التي نسعى إلى دعمها باستثمارات نوعية."

وتُعزّز مشاركة "هيوماين" في جولة التمويل من الفئة (E) مكانتها باعتبارها مستثمراً استراتيجياً طويل المدى، يمتلك القدرة على دعم الشركات عبر مراحل نمو متعددة، وتقديم منظومة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر أربعة محاور رئيسية، تشمل مراكز بيانات الجيل القادم، وبنية تحتية عالية الأداء ومنصات الحوسبة السحابية، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بالإضافة إلى حلول ذكاء اصطناعي تحويلية.

كما يأتي هذا الاستثمار امتداداً لشراكة واسعة النطاق بين "هيوماين" و"xAI"، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2025 خلال منتدى الاستثمار السعودي–الأمريكي، والتي التزمت خلالها الشركتان بتطوير أكثر من 500 ميغاواط من مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة للذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، إلى جانب نشر نماذج "Grok" التابعة لـ "xAI" في المملكة العربية السعودية. وتسهم هذه المبادرات في تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع دور "هيوماين" من شريك تطوير محلي إلى مساهم عالمي رئيسي في منظومة "xAI".

بالإضافة إلى ذلك، تُواصل "هيوماين" عبر استراتيجيتها الطموحة استكشاف فرص استثمارية إضافية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية الحيوية، بما يعزز ريادتها في هذا القطاع الحيوي.

عن "هيوماين":

شركة هيوماين هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل على توفير حلول متكاملة في تغطي أربع مجالات رئيسية: مراكز البيانات المتطورة، والبنية التحتية فائقة الأداء والمنصات السحابية، بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة - والتي تشمل أحد أكثر النماذج اللغوية العربية المتعددة الأنماط تطورًا في العالم - وحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تجمع بين الرؤية العميقة للقطاع والتنفيذ العملي.

يوفر النموذج المتكامل المقدم من شركة هيوماين حلولاً للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق قيمة كبيرة لجميع القطاعات، ويحفز التحول ويعزز القدرات من خلال التكامل بين العنصر البشري والذكاء الاصطناعي. من خلال مجموعة متزايدة من منتجات الذكاء الاصطناعي المتخصصة ورسالة أساسية تتمثل في تعزيز الريادة في مجال الملكية الفكرية والمواهب على مستوى العالم، تم إنشاء شركة هيوماين لتحقيق التنافسية العالمية والتميز الوطني.

