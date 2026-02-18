HUMAIN soutient xAI avec un investissement de série E de 3 milliards de dollars avant la fusion historique avec SpaceX

HUMAIN a investi 3 milliards de dollars dans la série E de xAI juste avant son acquisition par SpaceX, se positionnant ainsi à un moment charnière de l'expansion et de l'intégration à l'échelle de la plateforme

À la suite de la transaction, HUMAIN est devenue un actionnaire très minoritaire, ses actions xAI ayant été converties en actions SpaceX.

Cet investissement s'inscrit dans le prolongement du partenariat entre HUMAIN et xAI pour une infrastructure d'IA de 500 MW en Arabie saoudite, confirmant ainsi le rôle de HUMAIN en tant que partenaire de développement stratégique et investisseur mondial de premier plan dans les technologies d'IA d'avant-garde.

RIYADH, Arabie Saoudite, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, une société PIF offrant des capacités d'intelligence artificielle complètes à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de 3 milliards de dollars dans xAI dans le cadre du cycle de financement de série E de la société. La transaction représente un déploiement de capital important et complet pour HUMAIN, reflétant la poursuite de sa stratégie d'investissement à long terme axée sur les plates-formes technologiques qui définissent des catégories.

Cet investissement intervient à un moment crucial pour xAI, avant son acquisition par SpaceX au début du mois de février. La combinaison des capacités avancées d'intelligence artificielle de xAI avec la taille, l'infrastructure et l'ingénierie de SpaceX crée une plateforme unique pour une croissance accélérée, une intégration technologique profonde et une création de valeur à long terme.

À la suite de la transaction de série E, HUMAIN est devenue un actionnaire très minoritaire de xAI, dont les parts ont ensuite été converties en actions de SpaceX. La transaction crée une plate-forme solide pour l'exposition de HUMAIN à la hausse des capitaux propres à long terme, reflétant la participation au dernier tour de financement de xAI avant la fusion.

« Cet investissement reflète la conviction de HUMAIN dans l'IA transformationnelle et notre capacité à déployer des capitaux importants derrière des opportunités exceptionnelles où convergent vision à long terme, excellence technique et exécution », a déclaré Tareq Amin, PDG de HUMAIN. « La trajectoire de xAI, renforcée par son acquisition par SpaceX, l'une des plus grandes fusions technologiques jamais enregistrées, représente le type de plateforme à fort impact que nous cherchons à soutenir avec des capitaux importants. »

La participation de HUMAIN à la série E renforce son rôle d'investisseur stratégique à long terme, capable de soutenir des entreprises à différents stades de croissance, tout en fournissant des capacités d'IA complètes dans quatre domaines clés : des centres de données de nouvelle génération ; des infrastructures et des plateformes cloud performantes ; des modèles d'IA avancés ; et des solutions d'IA révolutionnaires.

Cet investissement s'appuie sur le partenariat à grande échelle annoncé en novembre 2025 lors du Forum d'investissement américano-saoudien, dans le cadre duquel HUMAIN et xAI se sont engagés à développer conjointement plus de 500 MW de centres de données et d'infrastructures de calcul d'IA de nouvelle génération et à déployer les modèles Grok de xAI en Arabie saoudite. Ensemble, ces initiatives renforcent l'alignement à long terme et étendent le rôle de HUMAIN, qui passe de partenaire stratégique à actionnaire mondial de premier plan dans xAI.

Pour l'avenir, la stratégie de HUMAIN comprend la poursuite d'investissements supplémentaires dans l'intelligence artificielle, les technologies d'avant-garde et les infrastructures critiques.

À propos d'HUMAIN

HUMAIN, une société du FIP, est une entreprise internationale d'intelligence artificielle qui offre des capacités d'IA complètes dans quatre domaines principaux : des centres de données de nouvelle génération ; des infrastructures et des plateformes cloud hyperperformantes ; des modèles d'IA avancés, y compris certains des modèles de langue arabe les plus avancés au monde, développés dans le monde arabe ; et des solutions d'IA révolutionnaires qui combinent une connaissance approfondie du secteur avec une exécution dans le monde réel.

Le modèle de bout en bout de HUMAIN sert les organisations des secteurs public et privé, libérant de la valeur dans tous les secteurs, favorisant la transformation numérique et renforçant les capacités par le biais de la collaboration entre l'homme et l'IA. Avec un portefeuille croissant de produits d'IA spécifiques à certains secteurs et une mission centrale axée sur le développement de la propriété intellectuelle et le leadership mondial en matière de talents, HUMAIN est conçu pour la compétitivité internationale et l'excellence technologique.

Déclaration prospective :

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles. Les résultats réels pourraient différer matériellement en raison de divers risques et incertitudes. HUMAIN ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations.

