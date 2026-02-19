HUMAIN、SpaceXとの大型合併を前にxAIへ30億ドルのシリーズE投資

HUMAINは、SpaceXによる買収直前のxAIのシリーズEラウンドに30億ドルを投資し、プラットフォーム規模の拡大と統合の重要な局面で自社の立ち位置を確立しました。

取引の結果、HUMAINは重要な少数株主となり、保有していたxAI株式はSpaceX株式に転換されました。

この投資は、サウジアラビアにおけるHUMAINとxAIの500MWのAIインフラ・パートナーシップを基盤とするもので、HUMAINが戦略的な開発パートナーであると同時に、フロンティアAI技術への世界有数の投資家としての役割を強化するものです。

リヤド（サウジアラビア）, 2026年2月19日 /PRNewswire/ -- 世界にフルスタックAI機能を提供するPIF傘下のHUMAINは本日、シリーズE資金調達ラウンドの一環として、xAIに30億ドルの戦略的投資を行うことを発表しました。この取引は、HUMAINにとって重要なエンドツーエンドの資本投入であり、カテゴリーを定義する技術プラットフォームに焦点を当てた長期投資戦略の継続的な勢いを示しています。

今回の投資は、2月上旬のSpaceXによる買収に先立ち、xAIにとって極めて重要な転換点において行われたものです。xAIの高度な人工知能能力とSpaceXの規模、インフラ、ミッション主導のエンジニアリングを組み合わせることで、加速的な成長、深い技術統合、長期的な価値創造に向けた、独自の位置づけのプラットフォームが生まれます。

シリーズE取引の結果、HUMAINはxAIの重要な少数株主となり、保有株式はその後SpaceX株式に転換されました。この取引は、合併前のxAI最終資金調達ラウンドへの参加を踏まえ、HUMAINが長期的な株式上昇の恩恵を得るための強固な基盤となります。

HUMAINのCEOであるTareq Aminは、「今回の投資は、変革的AIに対するHUMAINの確信と、長期的なビジョン、技術的卓越性、実行力が結びつく優れた機会に対して、意義ある資本を投下する当社の能力を示すものです。xAIの軌跡は、過去最大級の技術系合併の一つとして記録に残るSpaceXによる買収によってさらに強化され、当社が重要な資本で支援したい高いインパクトを持つプラットフォームの典型です」と述べました。

HUMAINがシリーズEラウンドに参加したことは、複数の成長段階にある企業を支援できるスケールされた長期戦略投資家としての役割を強化するとともに、フルスタックAI機能を4つの中核領域（次世代データセンター、高性能インフラおよびクラウドプラットフォーム、高度なAIモデル、変革的AIソリューション）で提供します。

この投資は、2025年11月に開催された米国・サウジアラビア投資フォーラムで発表された大規模なパートナーシップをさらに発展させるものです。同パートナーシップの下、HUMAINとxAIは、500MW超の次世代AIデータセンターおよびコンピューティングインフラを共同開発するとともに、xAIのGrokモデルをサウジアラビアに展開することに合意しました。これらの取り組みにより長期的な連携が深まり、HUMAINの役割は、xAIにおける戦略的パートナーから有力なグローバル株主へと拡大します。

今後、HUMAINの戦略には、人工知能、先端技術、重要インフラ分野へのさらなる投資の推進が含まれています。

HUMAINについて

PIF傘下のHUMAINは、4つの中核領域（次世代データセンター、超高性能インフラとクラウドプラットフォーム、アラブ世界で開発された世界最先端のアラビア語大規模言語モデルを含む高度なAIモデル、業界の知見と実世界の実行を組み合わせた変革的AIソリューション）でフルスタックAI機能を提供するグローバルな人工知能企業です。

HUMAINのエンドツーエンドモデルは、公共部門と民間部門の組織の双方にサービスを提供し、業界横断で価値を引き出すとともに、デジタル変革を推進し、人間とAIの協働を通じて能力強化を図ります。業界特化型AI製品のポートフォリオを拡充しつつ、知的財産の開発とグローバル人材のリーダーシップ育成に注力するという中核ミッションのもと、HUMAINは国際競争力と技術的卓越性を備えるよう設計されています。

将来の見通しに関する記述：

本プレスリリースには、現時点での予想および仮定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。実際の結果は、さまざまなリスクや不確実性により大きく異なることがあります。HUMAINはこれらの記述を更新する義務を負いません。

