- HUMAIN respalda a xAI con una inversión de Serie E de 3.000 millones de dólares antes de la histórica fusión con SpaceX

HUMAIN invirtió 3.000 millones de dólares en la ronda de financiación Serie E de xAI justo antes de su adquisición por SpaceX, posicionándose en un momento crucial para la expansión e integración a escala de plataforma.

Como resultado de la transacción, HUMAIN se convirtió en un accionista minoritario significativo, y sus participaciones en xAI se convirtieron en acciones de SpaceX.

La inversión se basa en la colaboración entre HUMAIN y xAI para la creación de infraestructura de IA de 500 MW en Arabia Saudí, lo que refuerza el papel de HUMAIN como socio estratégico de desarrollo e inversor global líder en tecnologías de IA de vanguardia.

RIAD, Arabia Saudita, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, empresa PIF que ofrece capacidades integrales de inteligencia artificial a nivel mundial, anunció hoy una inversión estratégica de 3.000 millones de dólares en xAI como parte de su ronda de financiación Serie E. La transacción representa una inversión de capital significativa e integral para HUMAIN, lo que refleja el continuo impulso de su estrategia de inversión a largo plazo, centrada en plataformas tecnológicas que definen categorías.

La inversión llega en un momento clave para xAI, previo a su adquisición por SpaceX a principios de febrero. La combinación de las avanzadas capacidades de inteligencia artificial de xAI con la escala, la infraestructura y la ingeniería orientada a misiones de SpaceX crea una plataforma estratégicamente posicionada para un crecimiento acelerado, una profunda integración tecnológica y la creación de valor a largo plazo.

Como resultado de la transacción de la Serie E, HUMAIN se convirtió en un accionista minoritario significativo de xAI, cuyas participaciones se convirtieron posteriormente en acciones de SpaceX. La transacción crea una sólida plataforma para la exposición de HUMAIN al potencial de crecimiento a largo plazo de la renta variable, lo que refleja su participación en la última ronda de financiación de xAI antes de la fusión.

"Esta inversión refleja la convicción de HUMAIN en la IA transformacional y nuestra capacidad para invertir capital significativo en oportunidades excepcionales donde convergen la visión a largo plazo, la excelencia técnica y la ejecución", afirmó Tareq Amin, consejero delegado de HUMAIN. "La trayectoria de xAI, reforzada por su adquisición por SpaceX, una de las mayores fusiones tecnológicas de la historia, representa el tipo de plataforma de alto impacto que buscamos respaldar con un capital significativo".

La participación de HUMAIN en la ronda de la Serie E refuerza su papel como inversor estratégico a gran escala y a largo plazo capaz de apoyar a las empresas en múltiples etapas de crecimiento, al tiempo que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas principales: centros de datos de próxima generación; infraestructura de alto rendimiento y plataformas en la nube; modelos de IA avanzados; y soluciones de IA transformadoras.

La inversión se basa en la alianza a gran escala anunciada en noviembre de 2025 en el Foro de Inversión EE.UU.-Arabia Saudita, en virtud de la cual HUMAIN y xAI se comprometieron a desarrollar conjuntamente más de 500 MW de centros de datos de IA de última generación e infraestructura de computación, así como a implementar los modelos Grok de xAI en Arabia Saudita. Juntas, estas iniciativas profundizan la alineación a largo plazo y amplían el rol de HUMAIN, que ha pasado de ser socio estratégico a ser accionista líder global de xAI.

De cara al futuro, la estrategia de HUMAIN incluye la búsqueda de inversiones adicionales en inteligencia artificial, tecnologías de vanguardia e infraestructura crítica.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa de PIF, es una empresa global de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas principales: centros de datos de próxima generación; infraestructura de hiperrendimiento y plataformas en la nube; modelos de IA avanzados, incluidos algunos de los modelos de idioma árabe grande más avanzados del mundo desarrollados en el mundo árabe; y soluciones de IA transformadoras que combinan un profundo conocimiento del sector con la ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN presta servicios tanto a organizaciones del sector público como del privado, generando valor en todos los sectores, impulsando la transformación digital y fortaleciendo las capacidades mediante la colaboración entre humanos e IA. Con una cartera creciente de productos de IA específicos para cada sector y una misión central centrada en el desarrollo de la propiedad intelectual y el liderazgo global del talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

Declaraciones prospectivas:

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden variar significativamente debido a diversos riesgos e incertidumbres. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

