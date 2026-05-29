현대자동차, 2026 FIFA 월드컵(FIFA World Cup 2026™)을 앞두고 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)의 아틀라스(Atlas)를 주역으로 내세운 "축구 교실" 캠페인 개시

"축구 학교를 통해" 현대자동차는 세계 공통어인 축구를 이용하여 매력적이고 직관적이며 인간 중심적인 방법으로 로봇 공학의 다음 장을 선보인다. 2026 FIFA 월드컵을 앞두고 기대감이 고조되는 때에 아틀라스의 여정은 혁신은 사람, 즉 그들의 열정, 창의력 및 표현으로 시작되며 로봇 공학은 미래의 가능성을 확장하는데 도움이 될 수 있다는 저희의 믿음을 반영합니다" – 이성원, 현대자동차의 부사장 겸 글로벌 마케팅 본부장

어떻게 "축구 학교"가 로봇 공학과 축구를 연결시키는가?

"축구 학교"는 발견에서부터 고도의 솜씨에 이르기까지 아틀라스의 배움의 여정을 추적하는 5부작 에피소드 소셜 필름 시리즈로서 전개된다.

아틀라스는 팬들의 감정과 에너지를 관찰하면서 축구에 대한 관심이 유발되기 시작한다 .

발놀림 , 패스 및 슈팅을 비롯한 기초 훈련을 통해 진전이 이루어진다.

본 시리즈는 점진적인 기술 개발을 포착하여 인간의 학습 과정을 반영한다

이야기는 고도의 기술 동작인 "고스트 라보나"의 실행으로 절정을 이룬다

현대자동차의 글로벌 소셜 채널들을 통해 5월 25일부터 5월 29일까지 순차적으로 개봉된 시리즈는 축구 훈련 및 로봇 공학 개발에 있어서 핵심 원칙인 지속적 합습, 반복 및 최적화를 강조한다.

이 캠페인이 기술적으로 의미심장한 이유는 무엇인가?

이 캠페인 필름은 다이나믹하고 스포츠에서 영감을 받은 환경에서 구현된 동작을 통한 피지컬 AI를 시연하는 실세계 실행을 통해 차세대 전기 작동 아틀라스의 능력을 선보인다. 캠페인에서 특색을 이루는 모든 동작들은 컴퓨터 생성 화상(CGI)을 사용하지 않고 아틀라스가 실행하여 정통성과 엔지니어링 신뢰성이 돗보였다.

주목할 만한 것은, 정확한 타이밍과 균형과 기만적 동작을 요하는 크로스 레그 킥인 고급 기술 "고스트 라보나"는 단순한 동작 복제를 능가하는 고난도 기술이다.

이를 성취하기 위해, 아틀라스는 세밀한 세준에서 실제 인간 축구 동작을 분석하고 모델화한다. 이 동작들은 물리학 기반 시뮬레이션 환경으로 변환되어, 거기서 로봇은 안정성, 정확성 및 실행을 최적화하기 위해 수없이 많은 시행착오 주기를 반복하는 강화학습을 통해 광범위한 훈련을 받는다.

이러한 동작을 실행하려면 다음 사항들을 포함한 복합적인 고급 능력을 필요로 한다:

불안정한 비대칭적 자세에서 동적 균형 제어

여러 관절과 사지에 걸친 전신 협응력

변하는 중량 및 가속도에 대한 실시간 적응

신체적으로 부자연스러운 조건에서 정밀한 운동 제어

6월 4일에 현대자동차는 보스턴 다이내믹스와의 공조를 보여주는 막후 컨텐츠를 공개한다. 이 필름은 아틀라스의 동작 이면의 개발 및 훈련 과정을 로봇 학습 및 동작 설계에 대한 기술적 식견과 함께 보여준다. 이 필름은 로봇 공학 시스템이 스포츠의 영감의 받은 복잡한 실세계 물리적 도전을 통해 어떻게 발전할 수 있는지를 보여준다.

이 캠페인은 왜 의미가 있는가?

"축구 학교"는 "인류를 위한 발전"이란 현대자동차의 비전을 반영하며, 첨단 기술이 어떻게 변화될 수 있는지를 보여준다:

스토리텔링을 통해 접근성 향상

스포츠를 통해 호감 향상

감정과 창의력을 통해 보다 인간 중심적

아틀라스의 여정을 따름으로써, 이 캠페인은 혁신이 어떻게 인간의 영감으로 시작되며 로봇 공학이 어떻게 미래에 가능한 것을 확장할 수 있는지를 보여준다. 또한 현대자동차와 보스턴 다이내믹스의 공조에 따른 강점을 보여주며, 구현된 AI 분야에서의 보스턴 다이내믹스의 리더십과 인공지능 주도의 이동성 및 로봇 공학 혁신 구현에 대한 현대자동차의 열정을 보여준다.

앞을 내다보는 현대자동차 그룹은 휴머노이드를 글로벌 피지컬 AI 시장에서 중추적 성장 분야로 보고 있다. 동 그룹은 조지아주 서배너에 수재한 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 내의 로봇 메타플랜트 애플리케이션 센터(RMAC)에서 아틀라스를 훈련시킬 계획으로서, 그 목적은 아틀라스를 산업 환경에 배치하여 인간-로봇 공조를 발전시키는 것이다.

5월 28일에 현대자동차는 동사의 글로벌 브랜드 홍보대사인 손흥민 선수가 나오는 리액션 비디오를 공개하여 소셜 채널에서 캠페인 대화를 확장하고 이 스토리를 글로벌 축구계와 연결시켰다.

현대자동차 소개

1967년에 설립된 현대자동차는 전세계적으로 실세계 이동성 과제의 해결에 전력을 다하는 120,000명의 직원과 더불어 200개 국가에서 사업을 운영하고 있다. "인류를 위한 발전"이란 브랜드 비전을 바탕으로, 현대자동차는 스마트 이동성 솔루션 제공자로의 변신에 박차를 가하고 있다. 동사는 미래의 이동성 서비스를 소개하기 위해 개방적 혁신을 추구하면서 획기적 이동성 솔루션을 구현하기 위해 로봇 공학 및 첨단 항공 모빌리티(AAM)와 같은 첨단 기술에 투자하고 있다. 세계를 위한 지속 가능한 미래를 추구하는 현대는 업계를 선도하는 수소연료전지 및 전기자동차 기술과 더불어 무공해 차량을 소개하기 위한 노력을 지속할 것이다.

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SOURCE Hyundai Motor Company