Hyundai Motor、FIFAワールドカップ2026™に先駆け、Boston DynamicsのAtlasを起用した「School of Football」キャンペーンを開始

「Hyundai Motorは、「School of Football」を通じて、フットボールという世界共通の言語を活用し、魅力的で直感的、かつ人間中心のアプローチで、ロボット工学の新たな章を提示しています。2026 FIFAワールドカップ™を控え、期待が高まるなか、 Atlasの歩みは、イノベーションは「人」、すなわちその情熱、創造性、そして表現から始まるという私たちの信念を体現しています。そして、ロボティクスが未来の可能性を広げる一助となることを示しています。」と、Hyundai Motor Companyのエグゼクティブバイスプレジデント兼グローバル最高マーケティング責任者であるSungwon Jeeは述べています。

「School of Football」はロボット工学とフットボールをどう結びつけるのか？

「School of Football」は、発見から高度な実践に至るまでのAtlasの学びの旅を追った、5部構成のエピソード型ソーシャル・フィルム・シリーズです。

Atlasはファンの感情やエネルギーを観察することから始め、フットボールへの好奇心を掻き立てます

フットワーク、パス、シュートなどの基礎的なトレーニングを通して進行します

このシリーズは、人間の学習プロセスを反映した、段階的なスキルの向上を描いています

物語は、高度なテクニックを要する「ゴースト・ラボーナ（Ghost Rabona）」の実行でクライマックスを迎えます。

このシリーズは、5月25日から29日にかけてHyundai MotorのグローバルSNSチャンネルで順次公開され、サッカーのトレーニングとロボット開発の両方に共通する中核的な原則である継続的な学習、反復、最適化を強調しています。

このキャンペーンが技術的に重要な理由は何か？

このキャンペーン・フィルムは、次世代電動Atlasの能力を実際の運用シーンを通じて紹介し、スポーツをモチーフにしたダイナミックな環境下での動きを通じて、フィジカルAIの実力を示しています。キャンペーンで紹介されたすべての動きは、CGIを使用せずにAtlasが行ったもので、本物らしさとエンジニアリングの信頼性を強化しています。

特に、正確なタイミング、バランス、欺瞞的なモーションを必要とするクロスレッグキックを実現する 「ゴースト・ラボーナ（Ghost Rabona）」は、単なる動作の模倣を超えた、極めて高い技術的難易度を要する技です。

これを実現するため、Atlasは実際のフットボール選手の動作データを詳細なレベルで分析・モデル化しています。これらの動きは物理ベースのシミュレーション環境に反映され、そこでロボットは強化学習を通じて徹底的なトレーニングを受け、安定性、精度、および動作の最適化を図るため、数え切れないほどの試行錯誤を繰り返します。

このような動作を実行するには、以下のような高度な機能の組み合わせが必要となります。

不安定で非対称な姿勢における ダイナミックなバランスコントロール

複数の関節と手足にまたがる 全身のコーディネーション

体重と運動量の変化に リアルタイムで適応

物理的制約条件下での精密モーター制御

Hyundai Motorは6月4日、Boston Dynamicsとのコラボレーションを紹介する舞台裏コンテンツを追加公開します。この映画では、Atlasの動きの背後にある開発とトレーニングの過程を、ロボット学習とモーションデザインに関する技術的な洞察とともに紹介しています。これは、スポーツにインスパイアされた複雑で現実的な物理的課題を通して、ロボット工学システムがどのように進化できるかを示しています。

なぜこのキャンペーンが重要なのか？

「School of Football」は、 Hyundai Motorのビジョンである「人類のための進歩（Progress for Humanity）」を反映しており、先進技術がいかにして

ストーリーテリングで より身近に 、

、 スポーツを通じて より魅力的に 、

、 そして、感情や創造性を通して、より人間中心のものとなり得るかを示しています。

Atlasの旅を追うことで、このキャンペーンは、イノベーションがいかに人間のひらめきから始まり、ロボティクスがいかに未来の可能性を広げることができるかを示しています。また、Hyundai Motor GroupとBoston Dynamicsの強みを結集し、Boston Dynamicsがダイナミック・ロボティクスとエンボディドAIでリーダーシップを発揮していることを示すとともに、Hyundai Motor GroupがAI主導のモビリティとロボティクスのイノベーションを推進するというコミットメントを示しています。

Hyundai Motor Groupは、ヒューマノイドを世界のフィジカルAI市場における重要な成長分野と見ています。同グループは、ジョージア州サバンナにあるHyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA)内のRobot Metaplant Application Center (RMAC)でAtlasを訓練し、人間とロボットの協働を促進するために産業環境に導入することを目的としています。

Hyundai Motoは5月28日、グローバル・ブランド・アンバサダーであるSon Heung-minを起用したリアクション・ビデオも公開しました。SNSチャンネルを通じたキャンペーンの会話をさらに広げ、このストーリーを世界のサッカーコミュニティへとつなげました。

Hyundai Motor Companyについて

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、200カ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を擁し、世界中で現実のモビリティの課題に取り組んでいます。Hyundai Motorは「人類の進歩」というブランド・ビジョンに基づき、スマート・モビリティ・ソリューション・プロバイダーへの変革を加速させています。 同社は、未来のモビリティ・サービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しながら、革命的なモビリティ・ソリューションをもたらすために、ロボティクスや次世代空モビリティ（AAM）などの先端技術に投資しています。世界のために持続可能な未来を追求するため、Hyundaiは業界をリードする水素燃料電池とEV技術でゼロ・エミッション車を導入する努力を続けています。

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SOURCE Hyundai Motor Company